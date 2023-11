¿Cuál candidato en Argentina seria mejor para los mercados económicos? 2:04

(CNN Español) -- El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron una nueva ampliación de la línea de créditos para jubilados. Te contamos cuáles son los montos y los requisitos para pedirlos.

La línea de créditos, de hasta $ 400.000 (equivalente a US$ 1.142 al cambio oficial), destinada a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ahora puede alcanzar un monto de hasta $ 600.000 (equivalente a US$ 1.714) . En tanto, la línea dirigida a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, se amplía hasta un 1 millón de pesos (equivalente a US$ 2.856 al cambio oficial).

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito?

Según se detalla en la página web de Anses, los requisitos para solicitar estos créditos son residir en Argentina y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito. Por otra parte, se aclara que quienes accedan a este beneficio no podrán comprar moneda extranjera.

El solicitante deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la clave CBU de su cuenta bancaria.

¿Cómo se solicita el crédito?

Para solicitar el crédito de Anses hay que tener actualizados los datos personales y de contacto en Anses, así como el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la clave de Seguridad Social. Pueden revisarse acá. También hay que contar con el último ejemplar del DNI.

Antes de pedir el crédito, Anses permite simular la cuota ingresando aquí.

Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden acceder a esta línea de créditos con una tasa subsidiada del 29%. El crédito se podrá solicitar en una oficina de ANSES, con turno previo.

En el caso de los trabajadores registrados y en relación de dependencia que no se encuentren alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, es decir con salarios por debajo de los $1.980.000 pesos brutos (unos $5656 dólares al cambio oficial) , podrán solicitar un crédito de hasta 1 millón de pesos (unos $2857 dólares), con una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 50% en 24, 36 o 48 cuotas, que se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del trabajador que lo solicite.