Explosión de gas y colapso de un edificio en Wappingers Falls, Nueva York, deja al menos 15 heridos, algunos en estado crítico

(CNN) -- Al menos 15 personas resultaron heridas este jueves luego de una explosión de gas y un incendio en el pueblo de Wappingers Falls, Nueva York.

Cinco de los heridos forman parte de los equipos de emergencia –un bombero y cuatro agentes de policía– y de las otras 10, ocho son adultos y dos niños, informó el comisionado de policía de Wappingers Falls, Paul Italiano, en una rueda de prensa la tarde de este jueves.

Los heridos quedaron atrapados bajo los escombros del edificio que colapsó tras la explosión. Equipos de rescate los sacaron y lograron trasladarlos a hospitales de la zona.

Todas las personas heridas permanecían hospitalizadas la tarde de este jueves, indicó Italiano. Algunos heridos presentan lesiones críticas y, según la Policía, se trata sobre todo de quemaduras.

La explosión ocurrió luego de que una tubería de gas se rompiera durante una operación de "mantenimiento rutinario", según Eric Kiszkiel, de Central Hudson Gas & Electric.

La estructura de gas lleva en la zona entre 80 y 90 años, explicó Kiszkiel.

El edificio que colapsó era un multifamiliar con cuatro apartamentos en un piso, de acuerdo con Jason Enson, jefe de Bomberos de Wappingers Falls.

Central Hudson Gas & Electric colabora con la Cruz Roja para ayudar a las personas evacuadas a causa de la explosión.

"Me han informado sobre el derrumbe del edificio en el condado de Dutchess y he desplegado personal de los servicios de emergencia del Estado para ayudar en los esfuerzos de respuesta", dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado. "A medida que se desarrolla la situación, insto a todos los neoyorquinos a seguir las indicaciones de las fuerzas del orden y otros equipos de emergencia que trabajan para mantener a salvo a la comunidad. Me uno a todos los neoyorquinos para rezar por el pueblo de Wappingers Falls".

Wappingers Falls está a unos 100 km al norte de Yonkers.