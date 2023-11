Israel lanza bengalas tras cercar la ciudad de Gaza 10:51

(CNN) -- Las fuerzas terrestres de Israel están cercando la Ciudad de Gaza, el centro de población más grande y más densamente poblado del enclave palestino, según sugieren imágenes satelitales y videos de fuentes abiertas y oficiales.



El análisis de CNN de las imágenes ayuda a esclarecer lo que está ocurriendo sobre el terreno, a medida que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman que el Ejército ha rodeado la ciudad.

"Las FDI rodean Gaza desde el aire, la tierra y el mar, rodeando la Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró este viernes Daniel Hagari, portavoz de las FDI. "Los efectivos avanzan en combates en los que destruyen infraestructuras terroristas aéreas y subterráneas y eliminan terroristas".

Desde que las FDI lanzaron su ofensiva terrestre en Gaza hace una semana, la última fase de su guerra contra Hamas, sus tropas han avanzado en tres ejes: desde la frontera noroeste de Gaza a lo largo de la costa mediterránea, desde el noreste, cerca de Beit Hanoun, y de este a oeste, a lo largo del sur de la Ciudad de Gaza, en un aparente esfuerzo por dividir el enclave en dos.

Las tropas israelíes se han adentrado más en ese tramo occidental, hacia el mar, según las imágenes de satélite de la Agencia Espacial Europea obtenidas este miércoles, que indicaban que las fuerzas estaban aproximadamente a menos de un kilómetro de rodear por completo la Ciudad de Gaza.

Aunque las imágenes son de baja resolución, parecen mostrar las huellas de vehículos blindados pesados serpenteando por el enclave, al sur del centro urbano, casi llegando a la costa.

Aún no han aparecido videos que muestren el avance israelí al sur de la Ciudad de Gaza, pero las imágenes compartidas por las FDI y que circulan por las redes sociales en los últimos días mostraban que las tropas israelíes habían avanzado en las comunidades más septentrionales de Gaza: Beit Hanoun, Beit Lahiya y Atatra, y estaban asentadas en el perímetro de la Ciudad de Gaza desde el norte.

Las imágenes por satélite y los videos también muestran a las fuerzas israelíes en la carretera de Salah al-Din, que recorre todo el territorio, impidiendo aparentemente el paso hacia el sur a quienes aún permanecen en la Ciudad de Gaza. Un video, filmado por el periodista palestino independiente Yousif Al Saifi y que salió a la luz el lunes, mostraba a un tanque israelí abriendo fuego contra un coche en la carretera.

En la zona urbana que abarca la Ciudad de Gaza viven casi 2 millones de personas en una extensión de 88 millas cuadradas, lo que equivale a unas 21.000 personas por milla cuadrada.

Más de 9.000 personas han muerto en ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre, según cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad palestino en Ramala, extraídas de fuentes del enclave controlado por Hamas.

Más de 23.000 personas han resultado heridas, según el Ministerio.

Israel lanzó su ofensiva en respuesta al impactante asalto de Hamas a Israel, cuando el grupo extremista llevó a cabo incursiones transfronterizas por sorpresa, matando a más de 1.400 personas y tomando más de 240 rehenes.

Como preparación para su incursión terrestre, Israel ordenó la evacuación de la población del norte de Gaza nada más comenzar la guerra, ordenando a los residentes que se trasladaran al sur de Wadi Gaza, una vía fluvial que atraviesa el centro del enclave. Pero no fue hasta dos semanas después, el 28 de octubre, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció la "segunda fase" de la guerra y un objetivo singular: "destruir a este enemigo".

En la semana transcurrida desde entonces, los movimientos del ejército israelí han sido lentos pero deliberados, a medida que avanzaban hacia la Ciudad de Gaza, donde, según las FDI, Hamas tiene combatientes y centros de mando entre la población civil y un vasto sistema de túneles subterráneos.

Miri Eisin, coronel israelí retirado con experiencia en inteligencia militar, declaró a CNN que la aproximación era lenta y sistemática debido a las dificultades de combatir en zonas urbanas, así como al hecho de que se cree que Hamas retiene a cientos de rehenes israelíes en su red de túneles.

"Las defensas no son solo los túneles, que son inmensos. Son trampas explosivas, francotiradores, bombas suicidas, misiles antitanque, una variedad de capacidades que se prepararon por adelantado como sus defensas contra cualquier acción de las FDI dentro de Gaza", dijo Eisin.

Las imágenes satelitales tomadas este lunes mostraban varias roturas en el muro fronterizo y huellas de vehículos por donde las fuerzas israelíes habían cruzado al noroeste de Gaza antes de avanzar hacia el sur por la playa y a través de tierras de cultivo. Otras imágenes mostraban brechas similares al noreste y al este.

Las fotos publicadas por las FDI el martes mostraban a los soldados aún más adentro en el territorio, justo al norte del campo de refugiados de Al Shati, a solo cinco kilómetros más o menos del centro de la Ciudad de Gaza.

Otro video publicado por las FDI, que fue geolocalizado por CNN cerca de la Ciudad nororiental de Beit Hanoun, mostraba a decenas de soldados avanzando a pie por terreno arenoso. En otro clip, se podía ver un bulldozer empujando a través del suelo arenoso para crear un carril libre de IED (artefactos explosivos improvisados).

Las Brigadas Qassam, brazo militar de Hamas, también han difundido un video en el que, según afirman, se ve a un dron lanzando munición contra soldados israelíes. El ataque tuvo lugar al este de Beit Hanun, según la geolocalización de CNN. Hamas afirmó que el ataque tuvo lugar este miércoles, pero CNN no pudo confirmar la fecha en que se filmó. CNN solicitó comentarios sobre el video a las FDI.

Debido al alto riesgo de artefactos explosivos improvisados, minas o trampas explosivas similares, las FDI están utilizando bulldozers fuertemente blindados para despejar lo que los militares denominan "carriles seguros" a través de los obstáculos, para que los tanques y las fuerzas terrestres puedan pasar. Los bulldozers también se utilizan para atravesar calles llenas de escombros, destruir edificios y crear posiciones defensivas para la infantería.

Israel Ziv, un general israelí retirado, dijo a CNN que una de las estrategias clave del ejército para maniobrar era ampliar efectivamente la superficie en la que combatía. "Toda la infraestructura, la destruimos con antelación. Lo hacemos tanto por aire como por tierra, por lo que las maniobras no se realizan dentro de las calles, sino más bien en una zona abierta, sobre las ruinas", explicó.

Videos verificados por CNN desde el norte de Gaza mostraban edificios desiertos que han sufrido daños masivos por los ataques aéreos y de artillería israelíes antes de la operación terrestre. En las imágenes no se aprecia la presencia de civiles ni de combatientes de Hamas, lo que indica que la gente ha huido o se ha retirado antes de la llegada del ejército israelí.

No está claro cuántos civiles quedan aún en la Ciudad de Gaza, donde se enfrentan a una creciente crisis humanitaria, ya que los suministros médicos, el agua potable y los alimentos escasean peligrosamente, y las tropas israelíes se acercan cada vez más.

Un médico del principal hospital de la Ciudad, Al-Shifa, dijo este viernes que la disminución de las reservas de combustible había sumido las salas en la oscuridad y cortado funciones fundamentales como la generación de oxígeno. El hospital se ha visto inundado de pacientes, así como de desplazados que buscan desesperadamente protegerse del asalto israelí.

"A menos que haya electricidad, este hospital se convertirá en una fosa común", dijo el Dr. Abu-Sittah. "Así de sencillo. Si no podemos mantener en funcionamiento los respiradores. Si no podemos llevar a nuestros pacientes gravemente heridos al quirófano, entonces no hay nada para este lugar más que venir a morir".

Al menos 21 personas resultaron heridas en el hospital Al-Quds cuando la aviación israelí atacó en las inmediaciones, en el barrio de Tal Al-Hawa de la Ciudad de Gaza, según un comunicado de la Media Luna Roja Palestina (MLRP) del viernes por la mañana. Miles de personas están refugiadas en el hospital.

CNN se puso en contacto con el ejército de Israel para obtener comentarios. Cuando CNN pregunta por ataques aéreos concretos en el norte de Gaza, las FDI afirman con frecuencia que su objetivo son comandantes o infraestructuras de Hamas y que instan a los civiles a evacuar el sur.

-- Katie Polglase, Andrew Carey, Tamar Michaelis, Allegra Goodwin y Mike Pratt de CNN contribuyeron con este reportaje.