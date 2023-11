Milei y Bullrich: de las acusaciones cruzadas al apoyo político 7:18

(CNN Español) -- No es un tema que esté en su plataforma política ni tampoco en la agenda pública, pero sí que el candidato populista de derecha en las elecciones presidenciales de Argentina, Javier Milei, y sus partidarios insisten en discutir y generar polémica: el “mercado” de órganos.

Luego de que Milei afirmara en 2022 que la venta de órganos “era un mercado más”, e insistiera con el tema este año en la campaña electoral, ahora sus partidarios vuelven a la carga. Esta vez fue Diana Mondino, diputada electa por su partido, La Libertad Avanza, y a quien se menciona como posible canciller de un eventual gobierno de Milei.

En una entrevista televisiva, quiso aclarar la posición de los libertarios sobre el tema y, lejos de generar calma, volvió a instalar la polémica. “Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos”, sostuvo Mondino y agregó: “Es que la ley nuestra funcione en una forma mucho más activa”.

En Argentina, la venta de órganos está prohibida y, gracias a una ley sancionada en 2018, toda persona mayor de 18 años es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Además, existe una lista de espera única en todo el país para cada tipo de órgano, controlada y fiscalizada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), y la distribución y asignación de órganos y tejidos se realiza mediante un sistema informático basado en criterios médicos preestablecidos que tienen en cuenta, principalmente, la gravedad del paciente, la compatibilidad entre donante y receptor y el tiempo en lista de espera.

Según las estadísticas del Incucai, actualmente hay más de 7.000 personas en la lista de espera de un órgano y 2.800 para córneas. En 2022, la cantidad de trasplantes creció un 24% respecto de 2021 y Argentina volvió a los niveles previos a la pandemia: 4.024 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos y córneas. Asimismo, a partir de la implementación del Plan Nacional de Córneas, los trasplantes de córneas aumentaron un 42% en 2022 con respecto al año anterior, y todos los pacientes pediátricos que se encontraban en lista de espera de córneas recibieron un trasplante.

publicidad

Si bien América Latina está lejos de los líderes en el mundo en la materia (Estados Unidos y España), Argentina junto con Brasil es líder en la región en cantidad de donantes, según el Registro Internacional de Donación y Trasplantes.

Pero en contraposición al sistema actual, Mondino continuó con su explicación: “¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar, pero entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro que es compatible con otro que te lo da”. E insistió: “Mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar”.

Sin embargo, para el ejemplo que usó Mondino ya existe un programa específico oficial desde 2017. El “Programa de Donación Renal Cruzada” abre la posibilidad de un trasplante renal en casos en que no existe compatibilidad entre donante y receptor e involucra a varias personas: se trata de un intercambio de donantes entre receptores que poseen donantes vivos relacionados, pero con quienes no son compatibles. Así, los pacientes que necesitan el trasplante reciben un órgano de una persona con la que no están relacionados.

Este sistema fue el que posibilitó, por ejemplo, que el periodista Jorge Lanata recibiera un riñón de la madre de un joven enfermo, mientras que su hijo recibió un riñón de quien era en ese entonces la esposa de Lanata, Sara Stewart Brown. Sin embargo, como ese procedimiento específico fue previo a la implementación de este programa y aún no estaba regulado, requirió de una autorización judicial prevista en la ley vigente para situaciones particulares, que, entre otras cosas, busca confirmar que sea un acto altruista y no haya ningún tipo de comercio.

Mondino, además, sostuvo que “hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto: Alvin Roth”. Sin embargo, a pesar de haber recibido ese galardón en 2012, la Unión Europea, que realizaba trasplantes cruzados desde antes, vetó en 2018 una propuesta suya que pretendía iniciar una cadena internacional de trasplante cruzado de riñón entre países ricos y pobres porque “tiene el potencial de infringir el principio fundamental de no pago por órganos humanos”. Para la titular de la Organización Nacional de Trasplantes de España, país líder en la materia, sería "una nueva forma de tráfico de órganos".

Qué había dicho Milei

En 2022, Milei le dijo a Lanata que la venta de órganos era “un mercado más” y cuestionó “por qué todo tiene que estar regulado por el Estado. Cómo voy a estar yo disponiendo sobre el cuerpo de otra persona, cómo voy a estar yo decidiendo qué puede o no hacer. El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida de los demás? ¿En qué afectó la propiedad de los demás? ¿En qué afectó la libertad de los demás?"

Luego, en mayo de 2023, volvió sobre el tema, y aunque evitó pronunciarse a favor de la venta de órganos, sostuvo: “Hay algo que no está funcionando bien”, porque hay “más de 350.000 potenciales donantes por la ley” y “7.500 personas que están esperando los trasplantes”. Entonces, su propuesta fue “busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas”, porque “no hay peor solución que la que implica la garra del Estado”.

A esto también se refirió en los debates presidenciales de octubre donde puntualizó: “No proponemos la venta de órganos, decimos que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes. Hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción”, argumentó, aunque no explicitó cómo se resolvería esta problemática.

El Incucai, como ya había hecho anteriormente para refutar sus dichos, le respondió con un comunicado en el que decía que Milei desconocía el funcionamiento del sistema, y defendió su transparencia, destacando que el instituto fue elegido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los tres centros colaboradores en esa materia en el mundo. Además, recordó allí que cualquier persona que conozca un hecho ilegal vinculado con la donación y el trasplante puede denunciarlo, pero que al ser un representante del Poder Legislativo -Milei es diputado- “tiene la obligación de hacerlo”, dijo el Instituto.