El sindicato UAW planea su próxima huelga del sector automotriz

El presidente de United Auto Workers, (UAW) Shawn Fain, visita a los trabajadores en huelga afuera de un centro de ensamblaje de Ford el 7 de octubre de 2023, en Chicago. (John J. Kim/Chicago Tribune/Tribune News Service/Getty Images)

(CNN) -- Los miembros del sindicato United Auto Workers (UAW) han vuelto a sus puestos de trabajo en General Motors, Ford y Stellantis. Pero los dirigentes del sindicato ya planean la próxima huelga contra los fabricantes de automóviles sindicalizados de Estados Unidos. Y quiere que la próxima huelga sea aún mayor.

El presidente de la UAW, Shawn Fain, dijo que el sindicato eligió el 30 de abril de 2028 como fecha de vencimiento para estos contratos provisionales con la expectativa de que podría haber una huelga coordinada a partir del 1 de mayo, no solo por parte de los miembros de la UAW sino también de otros sindicatos.

“Invitamos a los sindicatos de todo el país a alinear los vencimientos de sus contratos con los nuestros, para que juntos podamos comenzar a ejercitar nuestros músculos colectivos”, dijo en un mensaje reciente a los miembros. "Si realmente vamos a enfrentarnos a la clase multimillonaria y reconstruir la economía para que comience a funcionar en beneficio de la mayoría, es importante no solo que hagamos huelga, sino que lo hagamos juntos".

Las huelgas a nivel nacional o en numerosas industrias son comunes en Europa, asegura Todd Vachon, profesor de relaciones laborales en la Universidad de Rutgers, pero son relativamente raras en Estados Unidos. Y hay muchos obstáculos para que se haga realidad el llamado de Fain a una huelga nacional coordinada en 2028.

Parte de la razón es que la Ley Taft-Hartley de 1947, antiobrera, aprobada sin el veto del presidente Harry Truman, impuso restricciones a los tipos de huelgas que los sindicatos estadounidenses podían realizar. No pueden ir a huelga en solidaridad con la huelga de otro sindicato, y no pueden hacer una huelga por cuestiones políticas, como un cambio en la política gubernamental.

"Lo que se ve en Francia es que cuando el gobierno quiere aumentar la edad de jubilación, todos los sindicatos se retiran", dijo Vachon.

Y está el problema de que casi la mitad de los miembros de los sindicatos estadounidenses trabajan para empleadores gubernamentales, y muchos estados tienen leyes que prohíben las huelgas en el sector público. También existen límites severos a las huelgas en dos de los sectores empresariales más sindicalizados, las aerolíneas y los ferrocarriles, que operan bajo una legislación laboral diferente a la que controla las relaciones laborales para la mayoría de los empleados del sector privado.

La mayoría de los contratos laborales también incluyen cláusulas de no huelga que previenen las huelgas durante la vigencia del contrato, razón por la cual Fain sugirió que los sindicatos intenten alinear la expiración de sus contratos.

En general, sólo alrededor del 7% de los trabajadores del sector privado están representados por un sindicato, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Y muchos de los contratos laborales más importantes ya tienen diferentes fechas de vencimiento.

El contrato de los Teamsters alcanzado con UPS el verano pasado, que cubre a unos 340.000 miembros de la empresa, expirará el 31 de julio de 2028. Por lo tanto, no se les permitiría unirse a una huelga general del 1 de mayo.

Pero el UAW no necesita lograr que todos los trabajadores realicen huelgas coordinadas para tener un impacto, afirma Kate Bronfenbrenner, directora de Investigación sobre Educación Laboral en la Universidad de Cornell.

“Está lanzando un desafío al movimiento sindical. Él está diciendo: 'estamos pensando en grande'”, aseguró. “Está tratando de inspirar a los sindicatos a hacer más. Creo que lo hizo como un llamado a la acción, aunque sea más ideal que realidad”.

Según Bronfenbrenner, existe una mayor influencia cuando los sindicatos se unen para negociar nuevos contratos.

Pero Vachon dijo que la acción colectiva funciona mejor con un solo empleador o grupo de empleadores cubiertos por el mismo contrato, como la reciente huelga en Kaiser Permanente por parte de una coalición de sindicatos que representan a 75.000 trabajadores de la salud allí.

Los Teamsters y el UAW también tienen miembros en huelga contra un grupo de casinos en Detroit.

Pero una huelga coordinada en industrias no relacionadas sería mucho más difícil de lograr, especialmente si uno o varios sindicatos de una industria lograran sus objetivos de negociación antes que los demás.

El significado del 1 de mayo

La fecha que Fain ve para esta huelga colectiva y coordinada es el 1 de mayo de 2028, el Día Internacional de los Trabajadores. Se celebra como el Día del Trabajo en muchos otros países, pero rara vez en Estados Unidos, que es donde están sus raíces históricas.

El Primero de Mayo marca el momento en que los organizadores laborales de Chicago convocaron una huelga en toda la ciudad en 1886 en un esfuerzo por lograr una jornada laboral de ocho horas. Cuando la policía se dispuso a disolver una protesta laboral en la plaza Haymarket de la ciudad el 4 de mayo, se arrojó una bomba contra un grupo de policías, quienes respondieron matando a algunos de los manifestantes.

"Existe todo un debate sobre lo que ocurrió el 4 de mayo", dijo Bronfenbrenner. “¿Lo lanzó alguien del movimiento sindical o alguien que intentaba desacreditarlo? Nadie sabe la respuesta”.

Pero los líderes de la huelga fueron acusados ​​de asesinato, a pesar de que muchos de ellos no se encontraban en el lugar de la protesta. Algunos testificaron que no tenían conocimiento de ningún plan para lanzar la bomba. Pero los acusados ​​fueron posteriormente condenados y muchos ejecutados, convirtiéndose en mártires del movimiento obrero.

El día fue celebrado por los sindicatos en otros lugares, especialmente en toda Europa. Pero los sindicatos estadounidenses se mostraron reacios a aceptarlo, según Vachon y Bronfenbrenner.

“Las empresas estadounidenses trabajaron muy duro para etiquetar el Primero de Mayo como un evento antipatriótico. Los sindicatos estaban muy preocupados por ser etiquetados como antiestadounidenses”, afirmó Bronfenbrenner.

“Nunca logró afianzarse aquí”, aseguró. "El punto de apoyo que consiguió aquí se perdió en la era McCarthy, ya que la mayoría de los países comunistas lo convirtieron en un feriado nacional".

Fain no niega la retórica que los críticos lo acusan de ser “radical” o “lucha de clases”. En uno de los videos que grabó durante la huelga automovilística, el presidente del UAW llevaba una camiseta que decía “Eat the rich” (Cómete a los ricos). Y no tiene reparos en quejarse de la “clase multimillonaria” cuando hace un llamado a la acción para los miembros.

No es probable que cualquier crítica al Primero de Mayo lo asuste y no lo acepte.