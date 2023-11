La manera incorrecta de enfrentarse a un oso o una tarántula

Will Smith comparte su temor ante una tarántula 0:58

(CNN) -- En las noticias de viajes de esta semana: nuevas aperturas y mejoras de aeropuertos en Asia, el mejor queso de 2024, así como consejos sobre cómo afrontar encuentros con arañas de carretera y osos hambrientos.

Osos y bichos

Una araña provocó esta semana un accidente de coche en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, después de que un turista suizo frenara en seco tras avistar una tarántula. A continuación, una motocicleta chocó contra la parte trasera de su vehículo. "Las tarántulas se mueven lentamente y no son agresivas", asegura el parque a los nerviosos visitantes. Al parecer, su picadura es similar a la de una abeja y "no es mortal para los humanos". Así que, por favor, no pongas en peligro a otros usuarios de la carretera dando volantazos o frenazos.

Y un tramo de la Blue Ridge Parkway de Carolina del Norte se cerró debido a múltiples denuncias de visitantes que intentaron alimentar e incluso coger en brazos a un oso joven.

El otoño es la época en que nuestros amigos los osos están más activos, engordando para la hibernación: aquí, una guía sobre cómo evitar el ataque de un oso hambriento.

Nuevos aeropuertos y aviones relucientes

La terminal 2 de Singapur Changi, quizá el aeropuerto más lujoso del mundo, reabrió sus puertas tras tres años y medio de obras. La terminal es ahora más espaciosa, con mayor capacidad, y cuenta con un jardín envolvente y una cascada digital.

En el resto de Asia, el espectacular complejo de templos de Angkor Wat, incluido en la lista de la UNESCO, es ahora más fácil de visitar gracias a la inauguración el mes pasado de un nuevo y reluciente aeropuerto en Siem Reap, valorado en US$ 1.100 millones.

Japan Airlines develó los interiores de alta tecnología de sus 13 nuevos aviones A350-1000 que entrarán en servicio a finales de 2023. Hablamos de camas dobles, armarios y altavoces integrados en los reposacabezas.

Estadounidenses que vuelven a empezar en Europa

Una familia estadounidense regresó a la isla italiana de Ponza, situada entre Roma y Nápoles, para vivir en una cueva ancestral, excavada en los acantilados. Así les va.

Cuando esta pareja californiana se vio afectada por problemas de salud y contratiempos vitales, decidió aprovechar cada segundo: se mudaron a Andalucía, España, para hacer su vida "lo más interesante posible".

El Valle del Lot, en Francia, fue donde en 2001 Robin Johnson y Jim Thaman encontraron la propiedad abandonada y vacía que transformarían en la casa de sus sueños. Dice Johnson: "Esto nos ofrecía la posibilidad de empezar nuestra vida juntos con un lienzo en blanco".

El mejor queso del mundo

Un queso azul noruego, denso y cremoso, con "matices afrutados", fue nombrado el mejor del mundo en los premios anuales World Cheese Awards, celebrados este año en Trondheim, Noruega. Los premios reconocen las delicias lácteas internacionales, desde versiones impecables de los clásicos hasta giros innovadores.

El mercado de los quesos asiáticos es cada vez mayor: una pareja australiana creó la primera granja lechera y de búfalos de Laos en 2017 en la ciudad de Luang Prabang, patrimonio de la UNESCO. Contaron a CNN Travel cómo surgió en realidad a través de una crisis de mediana edad.

En la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, la Seaweed Food Company transforma las abundantes algas locales en queso y mantequilla. Dice su fundadora, Naomi Tustin: "Las algas potencian el sabor, así que el queso es más queso".

Los vuelos transatlánticos alcanzan la "velocidad del sonido"

La corriente en chorro sobre el Atlántico fue tan fuerte esta semana que los vuelos que se dirigían de Estados Unidos a Europa alcanzaron velocidades equivalentes a la del sonido, reduciendo en horas la duración de los vuelos. La corriente contribuyó a reforzar la tormenta Ciarán, que azotó Europa a mediados de semana.

Si este noviembre te toca salir a la calle con tiempo húmedo, nuestros compañeros de CNN Underscored, una guía de reseñas y recomendaciones de productos propiedad de CNN, tienen esta guía con los 17 mejores pantalones de lluvia, según los expertos.