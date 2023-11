La muerte de 5 mujeres en 10 días subraya un problema que Australia quiere resolver

Octubre, mes de conciencia sobre la violencia doméstica 4:58

(CNN) -- El asesinato de cinco mujeres en 10 días en Australia, presuntamente por hombres que conocían, dejó a Manuela Whitford sintiéndose "insensible".

"Nos hemos acostumbrado... lo escuchas todo el tiempo, me he vuelto tan insensible", dijo. "Por otro lado, pienso: 'Dios mío', estoy haciendo algo bueno por la gente a la que puedo ayudar".

Whitford es la fundadora de Friends with Dignity, una organización benéfica con sede en Brisbane que ofrece a las familias que huyen de la violencia doméstica todo lo que necesitan para sentirse como en casa en alojamientos de emergencia.

En su mayoría son madres con hijos, que se marchan con pocas posesiones pero cargan con el peso del miedo y la preocupación por saber adónde van y cómo van a arreglárselas.

"Están muy aisladas. Son años de condicionar a la gente diciéndoles que no son lo bastante buenas, que no valen, que no tienen valor", explica Whitford desde el almacén de la organización benéfica, al sur de Brisbane.

En las estanterías del almacén, situado en la parte trasera de un polígono industrial, se amontonan enseres domésticos, cajas de juguetes y colchones lavados, apilados y listos para ser entregados a los apartamentos de los organismos de asistencia social.

Se espera que las donaciones ayuden a salvar vidas, pero son las mujeres que no pudieron escapar de hombres presuntamente violentos las que han acaparado los titulares de la prensa en Australia en semanas recientes.

Las cinco mujeres asesinadas en 10 días incluyen a una entrenadora de waterpolo de 21 años que, al parecer, se había separado recientemente de su presunto asesino, y a una mujer de 65 años cuyo anciano marido fue acusado de asesinato.

Ahora son números de un recuento nacional que alcanza las 43 en lo que va de 2023, según Counting Dead Women, un proyecto de investigación que inició el grupo feminista Destroy the Joint, que toma su nombre de un insulto que lanzó en 2012 un locutor de radio australiano que acusó a las mujeres líderes de "destruir la articulación".

5 mujeres muertas

El presunto asesinato más reciente se descubrió este lunes, cuando el personal de seguridad del hotel Crown Towers de Perth, Australia Occidental, recibió una llamada telefónica de familiares preocupados por Alice McShera, una abogada de 34 años.

Inspeccionaron una habitación y encontraron el cuerpo de McShera, dijo este martes a la prensa el inspector de la policía de Washington Geoff DeSanges. Un hombre de 42 años que encontraron en la misma habitación con presuntas lesiones autoinfligidas fue acusado posteriormente de asesinato.

El domingo pasado, Analyn Osias, de 46 años, conocida como Logee, sufrió heridas mortales en una casa de Kangaroo Flats, según la policía de Victoria. Un hombre de 44 años fue acusado de asesinato.

Días antes, Lilie James, entrenadora de waterpolo de 21 años, fue hallada muerta con heridas en la cabeza en el aseo del gimnasio de un colegio privado de Sídney, según la policía de Nueva Gales del Sur. Más tarde se descubrió el cuerpo de su ex pareja, de 24 años, en el fondo de un acantilado, tras la sospecha de que se había suicidado.

Esa misma semana, Thi Thuy Huong Nguyen, de 65 años, fue hallada con múltiples puñaladas en la cocina de su casa en Canberra, informó la policía de ACT. La policía detuvo a su esposo, de 70 años, que también presentaba heridas. Compareció ante el tribunal desde la cama del hospital para enfrentarse a un cargo de asesinato.

Dos días antes, el cuerpo de Krystal Marshall, de 38 años, fue recuperado de entre los restos carbonizados de su casa tras el incendio de una vivienda en Australia Meridional, según la policía de este estado. Un hombre de 48 años fue acusado posteriormente de asesinato.

El número de mujeres que han muerto por la violencia en Australia oscila entre 43 y 84 cada año desde que Counting Dead Women comenzó a contabilizar las muertes en 2012.

Ese mismo año, Whitford fundó Friends with Dignity en el garaje de su casa. Desde entonces, ha notado un cambio en la forma en que la gente, incluida la policía, responde a la violencia doméstica.

"Es creer, es escuchar a la víctima", afirma.

Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar (AIHW, por sus siglas en inglés), la proporción de mujeres australianas que denuncian haber sufrido violencia doméstica por parte de su pareja en los 12 meses anteriores descendió entre 2016 y 2021-22, del 1,7% al 0,9%.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Actitudes Comunitarias hacia la Violencia contra las Mujeres (NCAS, por sus siglas en inglés) más reciente de 2021 mostró que el 23% cree que la violencia doméstica es una reacción normal al estrés cotidiano.

Y el 91% creía que la violencia contra las mujeres era un problema en Australia.

Un plan nacional

Se han hecho repetidos llamamientos de ayuda al gobierno, que el año pasado lanzó su Plan Nacional para Acabar con la Violencia contra las Mujeres y los Niños 2022-2032.

El Primer Plan de Acción 2023-2027 se publicó en agosto, y el primer punto de la lista de 10 es avanzar en la igualdad de género.

Australia puede ser un país moderno y rico, pero las actitudes sexistas persisten en una cultura en la que las mujeres realizan más trabajo doméstico no remunerado y ganan menos a lo largo de su vida que los hombres, según Naciones Unidas.

En los consejos de administración y en muchos puestos de poder siguen predominando los hombres, al igual que en el Parlamento: el país sólo ha tenido una mujer como primera ministra, Julia Gillard, que pronunció un discurso sobre la misoginia que desde entonces acumula millones de visitas en las redes sociales.

Una encuesta realizada en 2022 por el Global Institute for Women's Leadership, que ahora preside Gillard, reveló que los hombres australianos consideran más aceptables los comentarios misóginos en Internet que la media mundial.

El Primer Plan de Acción incluye una financiación de 3,5 millones de dólares australianos (US$ 2,24 millones) para un ensayo de tres años del proyecto de masculinidades saludables, con el fin de averiguar qué funciona para contrarrestar los mensajes nocivos dirigidos a hombres y niños en las redes sociales.

En el comunicado de prensa del gobierno no se menciona su nombre, pero los expertos citan el ejemplo de Andrew Tate, el influencer de Internet autodenominado misógino que pronto será juzgado en Rumanía acusado de trata de seres humanos y violación.

Durante más de 20 años, Andrew Lines ha trabajado para contrarrestar el estilo de mensajes misóginos y peligrosos de Tate a través de "The Rite Journey", un programa que trabaja con escuelas de Australia, Nueva Zelandia y otros países para enseñar a los estudiantes a encontrar modelos de conducta positivos.

Afirma que cada vez es más difícil atajar los mensajes negativos que los niños ven en sus teléfonos móviles, desde comentarios abusivos e irrespetuosos hasta pornografía dura de fácil acceso.

"La retórica de odio que leen es algo a lo que yo nunca habría estado expuesto de niño", afirma Lines. "Ni siquiera tiene que ser un comentario incendiario. Puedes ir y leer los comentarios en un montón de hilos y hay cosas odiosas y sentenciosas".

Según Lines, muchos hombres asumen un papel más activo en la paternidad que las generaciones anteriores, pero la dinámica familiar también ha cambiado, lo que significa que los padres pasan menos tiempo con sus hijos.

Por otro lado, el exceso de paternidad (asumir un papel demasiado activo) puede crear sus propios problemas, afirma.

"Si los niños no han aprendido a afrontar el fracaso y el rechazo en las pequeñas experiencias de la infancia, y llegan a las experiencias más importantes, creo que hay un problema", afirma.

Pero hasta que se aprendan esas lecciones, las autoridades estatales están reforzando sus respuestas a la violencia doméstica.

En julio, la policía de Nueva Gales del Sur activó el primer Registro de Violencia Doméstica y Familiar del país para registrar a los agresores reincidentes, y la semana pasada el gobierno de Australia Occidental declaró que quería que se colocaran etiquetas electrónicas a más agresores.

Hasta que se produzca un cambio significativo, personas como Whitford, de Friends with Dignity, harán lo que puedan para apoyar a las afectadas.

Todos los martes, los voluntarios se reúnen en el almacén de la organización benéfica para montar kits de cuidado personal y atender los pedidos de las agencias para las personas necesitadas. Las empresas también se implican al enviar a su personal a días de descanso como parte de sus programas de responsabilidad social.

La escasez de viviendas hace que haya menos pisos disponibles para amueblar, por lo que se suministran más artículos de primera necesidad a las mujeres que no pueden abandonar hogares violentos.

Whitford afirma que hace falta que la comunidad se una para evitar que más mujeres sean víctimas de la violencia doméstica.

"Mucha gente no te pregunta si estás bien, porque no saben qué hacer con la respuesta", afirma. "Así que infórmate, averigua qué recursos hay en tu zona".