Donald Trump es 'quemado' en Reino Unido 0:45

(CNN) -- El 5 de noviembre de cada año, los cielos de Inglaterra, Escocia y Gales se iluminan con fuegos artificiales cuando los británicos se adentran en la noche para disfrutar de las celebraciones de la Noche de Guy Fawkes.

También llamada Noche de los Fuegos Artificiales o Noche de las Hogueras, esta tradición otoñal ha sido una fecha fundamental del calendario británico durante los últimos 400 años.

Los niños de las escuelas inglesas crecieron recitando la canción infantil “Remember, remember / The fifth of November / Gunpowder, treason and plot" ("Recuerden, recuerden / El 5 de noviembre / Conspiración, pólvora y traición"). Pero para quienes no viven en el Reino Unido, el origen de esta festividad poco habitual puede resultar un misterio.

Sigue leyendo para saber más sobre el epónimo Guy Fawkes y cómo han evolucionado las celebraciones del 5 de noviembre a lo largo de cuatro siglos.

¿Quién era Guy Fawkes?

Guy Fawkes, a veces conocido como Guido Fawkes, fue uno de los varios hombres que arrestaron por intentar volar las Casas del Parlamento de Londres el 5 de noviembre de 1605. Fawkes y compañía eran católicos y esperaban que este acto terrorista desencadenara una revolución católica en la Inglaterra protestante.

Inglaterra había sido un país católico hasta que el rey de los Tudor, Enrique VIII, fundó la Iglesia de Inglaterra. A partir de entonces, los católicos se vieron obligados a practicar su fe en secreto.

Aunque Fawkes se convirtió en el rostro de la Noche de las Hogueras, fue otro conspirador, Robert Catesby, quien ideó el plan. Sin embargo, Fawkes era un experto en explosivos, y fue él quien quedó atrapado bajo las Casas del Parlamento junto al alijo de pólvora, de ahí su notoriedad.

Catesby, Fawkes y sus cómplices fueron encarcelados en la Torre de Londres y posteriormente torturados y asesinados públicamente.

Tras el complot frustrado, los londinenses encendieron hogueras para celebrarlo y el entonces rey Jaime I promulgó una ley que designaba el 5 de noviembre como día de conmemoración nacional.

"Cuando se supo la noticia del complot, o para ser exactos, cuando se supo que el complot había sido frustrado, la gente encendió hogueras espontáneamente, y creo que la tradición se ha mantenido desde entonces", explica a CNN Travel el historiador James Sharpe, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad de York.

A medida que avanzaba el siglo, la gente empezó a quemar efigies del papa en hogueras cada 5 de noviembre. Con el tiempo, las efigies de Fawkes sustituyeron al papa.

Sharpe, autor de "Remember, Remember: A Cultural History of Guy Fawkes Day", sugiere que la ley, que estipulaba un servicio religioso de acción de gracias, fue un factor importante para que las celebraciones continuaran durante los siglos siguientes.

Hay noticias contemporáneas de fiestas cívicas, explica Sharpe, y más tarde de fuegos artificiales.

A partir de finales del siglo XIX, las connotaciones religiosas del 5 de noviembre se atenuaron y se derogó la ley que lo designaba día conmemorativo.

Aun así, las hogueras y las celebraciones continuaron. Era habitual ver a niños recorriendo las calles inglesas con su efigie casera de Guy Fawkes, llamando a las puertas y pidiendo un "penique para el chico", una especie de truco o trato con motivo de la Noche de las Hogueras.

¿Cómo es hoy la Noche de Guy Fawkes?

Gran Bretaña es hoy una sociedad laica y multicultural, por lo que resulta sorprendente que una celebración alguna vez impregnada de sentimientos anticatólicos haya perdurado.

El historiador Ronald Hutton, profesor de Historia y autor de "The Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain", explica a CNN Travel que la persistencia de la Noche de Guy Fawkes se debe en gran parte a su asociación con el fuego y la luz, así como a la época del año en que se celebra.

Aunque en su día fue "una fiesta protestante de marcado carácter nacionalista, con un odio específico al catolicismo romano", Hutton afirma que la Noche de Guy Fawkes "ya no tiene connotaciones religiosas que la encumbren".

En su lugar, Hutton sugiere que el 5 de noviembre sirve de "fiesta bastante espectacular, popular y laica en una época del año en que la gente necesita desesperadamente animarse".

Los espectáculos pirotécnicos del 5 de noviembre son ahora más habituales que las hogueras. Aunque algunas personas siguen encendiendo sus propios fuegos artificiales en sus patios, muchas acuden a actos organizados por la comunidad en parques y espacios públicos. Este cambio, explica Hutton, se produjo en la segunda mitad del siglo XX, cuando se empezaron a comercializar fuegos artificiales.

También fue en esa época cuando la quema de efigies pasó de moda, con algunas excepciones notables. "Comparado con la alegría de la diversión de los fuegos artificiales, el trabajo de la dudosa satisfacción de quemar personas en efigie se volvió mucho menos emocionante", dice Hutton.

A su vez, los niños tampoco piden ya un "penique para el chico".

Aun así, aunque en la actualidad es menos probable ver a un Guy Fawkes ardiendo encima de una hoguera, el conspirador sigue siendo una de las figuras históricas más famosas del Reino Unido. Su imagen es también la inspiración de las máscaras que llevan los manifestantes antisistema de todo el mundo.

Celebraciones de la Noche de las Hogueras de Lewes

Aunque muchas ciudades británicas ya no incluyen la quema de efigies en sus celebraciones, la pequeña localidad de Lewes, en el sur de Inglaterra, es una notable excepción.

El 5 de noviembre (o el 4 si el 5 cae en domingo) varias procesiones de antorchas desfilan por la histórica ciudad, con miles de personas, muchas de ellas disfrazadas. Las celebraciones culminan con grandes hogueras con efigies gigantes.

Los actos están organizados por las seis sociedades de hogueras de Lewes. El historiador Hutton sugiere que es la larga existencia de estas sociedades lo que ha mantenido la tradición de las hogueras de Lewes.

"Son actos a gran escala", explica. "Los organizan las sociedades de hogueras en colaboración entre sí, lo que puede llevar meses y meses de preparación".

Las fiestas de disfraces han sido objeto de importantes críticas. Hasta hace poco, algunos miembros de la Lewes Bonfire Society se disfrazaban al estilo zulú con cara negra. En 2017, el grupo se comprometió a abandonar esta práctica.

En el pasado, las efigies del expresidente de EE.UU. Donald Trump y del exprimer ministro del Reino Unido Boris Johnson han estado entre las que se queman en Lewes.

El ayuntamiento se distancia de las celebraciones y desaconseja a los visitantes la Noche de Guy Fawkes.

"La Hoguera de Lewes es un evento exclusivo para residentes locales, y pedimos a la gente que no intente desplazarse a la ciudad para presenciarlo", se lee en la página web de Visit Lewes. "Las calles son estrechas, y la combinación de multitudes densas, antorchas encendidas y petardos puede ser peligrosa".

El evento de 2023, que tendrá lugar el sábado 4 de noviembre, se retransmitió en vivo.

Celebraciones de la Noche de las Hogueras de Ottery St Mary

Otra pequeña ciudad del sur de Inglaterra, Ottery St Mary, también es famosa por sus tradiciones de la Noche de las Hogueras. El 5 de noviembre (o el 4 si el 5 cae en domingo) se prenden fuego barriles de alquitrán y se pasean por las calles.

Tanto las tradiciones de Lewes como las de Ottery St Mary tienen su origen en "rumbosas celebraciones desordenadas a menudo llevadas a cabo por jóvenes", como dice el historiador Hutton.

Al igual que Lewes, Ottery St Mary's formalizó sus desórdenes del 5 de noviembre en el siglo XX. En la actualidad, los miembros de la comunidad portan barriles de alquitrán en llamas que antes rodaban por las calles.

El periodista Patrick Kinsella asistió a las festividades en 2014, escribió sobre la experiencia para CNN Travel y calificó la visión de un hombre sosteniendo un barril en llamas, como "la cosa más loca que he presenciado".

La comida de la Noche de las Hogueras

El 5 de noviembre suele refrescar en Gran Bretaña y, a lo largo de los años, algunas comidas reconfortantes se convirtieron en sinónimo de esta fiesta.

Las manzanas de caramelo son tradicionales en Inglaterra, Gales y Escocia. En Yorkshire, al norte de Inglaterra, se suele comer un tipo de pastel de jengibre tradicional llamado parkin.

En Lancashire, también en el norte de Inglaterra, existe la tradición de comer guisantes negros, guisantes cocidos en vinagre.

Hutton, por su parte, recuerda su infancia en el sur de Inglaterra asando salchichas en la hoguera. Sharpe, que creció en Yorkshire, el condado natal de Fawkes, también recuerda las salchichas de la Noche de las Hogueras, servidas en la forma tradicional inglesa de "bangers and mash".

El resto del Reino Unido

La Noche de las Hogueras se celebra principalmente en Inglaterra, pero también hay festejos organizados en Escocia y Gales.

Sin embargo, las asociaciones anticatólicas originales de la fiesta hacen que no se celebre en Irlanda del Norte ni en la República de Irlanda.

En cambio, en Irlanda se encienden hogueras en Halloween, una tradición que procede de la fiesta celta de Samhain.

Por cierto, el historiador Sharpe sugiere que la popularidad de la Noche de Guy Fawkes en Inglaterra podría deberse en parte al precedente establecido de las celebraciones invernales en esta época del año: Samhain, así como las fiestas católicas de la Víspera de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Las celebraciones norteamericanizadas de Halloween han crecido en popularidad en Gran Bretaña en los últimos años, y en estos días, las celebraciones del 31 de octubre a menudo se mezclan con la Noche de Guy Fawkes. De hecho, hay quien sostiene que Halloween ha superado en popularidad a la Noche de las Hogueras en el Reino Unido.

No obstante, si te encuentras en Inglaterra, Escocia o Gales alrededor del 5 de noviembre, seguro que ves algún que otro fuego artificial.

Por supuesto, Lewes desaconseja los viajes al exterior, pero si ya te encuentras allí, Hutton sugiere que la Noche de las Hogueras perfecta comience con una cena en un pub local de Lewes antes de salir al frío aire nocturno para contemplar los festejos. Recomienda dirigirse a Ottery St Mary para vivir una experiencia más caótica.

Sharpe, por su parte, sugiere dirigirse a York, de donde era originario Fawkes, y ver la variedad de celebraciones locales que tienen lugar allí. Es probable que necesites una entrada por adelantado, así que consulta los sitios web locales para más detalles.

Mientras tanto, en Londres se organizan espectáculos pirotécnicos en toda la capital que requieren entrada.

Uno de los más importantes es el Alexandra Palace Fireworks Festival, en el norte de Londres, que ofrece una vista panorámica de la ciudad. Al sur del río, Battersea Park Fireworks ofrece espectáculos pirotécnicos en un parque vecino a la recientemente renovada Battersea Power Station, que alguna vez suministró una quinta parte de la electricidad de Londres.