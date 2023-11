Creador de Chatgpt advierte que la IA podría causar el fin de la humanidad 0:51

(CNN) -- Prepárense. Llegan las bromas. Elon Musk anunció la introducción de "Grok", un chatbot con inteligencia artificial, para algunos usuarios de X, el cual, según sugiere el multimillonario, tiene un sentido del humor sarcástico similar al suyo.

Musk, dueño de X --antes conocida como Twitter-- desde hace un año, anunció a última hora de este sábado que Grok está siendo entrenado al tener "acceso en tiempo real" a la información de la plataforma.

La startup de Musk dedicada a la inteligencia artificial (IA), xAI, ha desarrollado el bot y dijo en una publicación de blog que se inspiró en "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", una novela cómica de ciencia ficción del escritor británico Douglas Adams.

A Grok "le encanta el sarcasmo", publicó Musk en X. "No tengo ni idea de quién pudo guiarlo de esta manera".

"Grok está diseñado para responder preguntas con un poco de ingenio y tiene un toque rebelde, ¡así que por favor no lo uses si odias el humor!", señaló xAI en su publicación en el blog.

Según Musk, el bot se encuentra aún en una fase inicial de pruebas, pero pronto estará disponible para los suscriptores del servicio Premium+ de X, que en Estados Unidos pagan US$ 16 al mes por funciones como la alguna vez codiciada marca de verificación azul.

Grok pretende competir con ChatGPT, un chatbot de inteligencia artificial lanzado al público por su fabricante OpenAI el pasado noviembre con gran éxito. Musk es cofundador de OpenAI, pero renunció a su cargo de presidente hace cinco años, en parte por desacuerdos sobre la dirección de la empresa.

En su blog, xAI afirma que el gran modelo de lenguaje (LLM) -el tipo de sistema utilizado para entrenar aplicaciones de IA- en el que se basa Grok-1 ha superado las capacidades de GPT-3.5, el LLM que entrena la versión pública de ChatGPT, en varias medidas, incluida la resolución de algunos problemas matemáticos de secundaria.

"Solo es superado por modelos entrenados con una cantidad significativamente mayor de datos de entrenamiento y recursos informáticos, como GPT-4", afirma la empresa.

Musk ya expresó con anterioridad su preocupación por la velocidad de desarrollo de la IA y el potencial de esta tecnología para empeorar la sociedad humana.

xAI afirma que espera que Grok mejore rápidamente a medida que los usuarios de X la alimenten con más información, lo que puede potenciar el malestar entre quienes critican la gestión de Musk de la plataforma desde que compró la empresa el pasado octubre.

La persona más rica del mundo se definió a sí misma como un "absolutista de la libertad de expresión" y afirmó que, bajo su dirección, la empresa sería "muy reacia" a borrar contenidos y prohibir permanentemente el acceso a algunos usuarios.

El ultraderechista británico Tommy Robinson, con un historial de publicación de contenidos islamófobos en X, agradeció este domingo a Musk el restablecimiento de su cuenta, cinco años después de haber sido vetada.