El youtuber MrBeast construye 100 pozos en África y suscita elogios y críticas

(CNN) -- El último video del YouTuber estadounidense MrBeast, en el que afirma haber construido 100 pozos en toda África, ha suscitado complejas reacciones en Internet desde su publicación el sábado.

Algunos activistas y periodistas keniatas afirman que ha puesto de manifiesto las fallas del gobierno keniata, mientras que MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, anticipa que será "cancelado" tras la reacción.

Los nuevos pozos proporcionarán agua potable limpia a 500.000 personas en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue, dijo Donaldson, los mientras que una recaudación de fondos paralela para apoyar a las organizaciones locales de ayuda para el agua había recaudado más de US$ 300.000 el lunes por la mañana.

El vídeo de 10 minutos de Donaldson también mostraba cómo donaba material a escuelas keniatas, como muebles nuevos, balones de fútbol, computadoras, pizarras y proyectores; así como construir un puente sobre un río para conectar de forma segura un pueblo con las escuelas y el hospital locales; y donando bicicletas a un pueblo de Zimbabue para ayudar a los niños a ir a la escuela.

El destacado activista Boniface Mwangi comparó las acciones de Donaldson con las del gobierno de Kenia, diciendo que "somos un" país horrible y vergonzoso... una nación mendiga gobernada por millonarios.

Añadió en X, anteriormente conocido como Twitter: “Cada cinco años damos a los miembros recién elegidos del parlamento y a los senadores una subvención para automóviles de 5 millones de chelines (33.000 dólares), combustible para esos automóviles todos los meses, pero ¿no tenemos dinero para perforar pozos para nuestra gente? "

De manera similar, el periodista independiente Ferdinand Omondi elogió los esfuerzos de Donaldson, pero dijo que “es vergonzoso que un YouTuber haya viajado en avión a Kenia en una gira benéfica para realizar tareas que nuestros impuestos deberían haber completado hace años”.

CNN contactó a un portavoz del gobierno de Kenia para solicitar comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.

Saran Kaba Jones, fundador y director ejecutivo de FACE Africa, organización que trabaja para mejorar las infraestructuras de agua y saneamiento en el África subsahariana, dijo a CNN: "llevo 15 años haciendo esto, pero hemos tenido dificultades para continuar el trabajo porque la financiación, la concienciación y la promoción requieren trabajo".

Y añadió: "de la noche a la mañana, aparece esta persona, que resulta ser una figura masculina blanca con una gran plataforma, y de repente se lleva toda la atención. Es un poco frustrante, pero también implica comprender la naturaleza del mundo".

Elogió a Donaldson por llamar la atención sobre la necesidad de abastecer de agua potable, pero advirtió que "la cuestión es la sostenibilidad. Una cosa es ir e instalar el pozo, y otra cosa es que volvamos dentro de tres, cuatro o cinco años y veamos si ese pozo sigue funcionando".

Kaba Jones le dijo a CNN que FACE África trabaja en áreas donde “el 60% de los pozos están rotos y la gente vuelve a beber del arroyo porque no había infraestructura para el seguimiento, el mantenimiento y la reparación” y dijo que esperaba que el esfuerzo de Donaldson de construir pozos incluyera esta infraestructura.

Aunque gran parte de la reacción al video de Donaldson parecía centrarse en cómo avergonzaba al gobierno de Kenia, su creador anticipó una reacción violenta y dijo en X que "sabe que me cancelarán porque subí un video para ayudar a la gente, y para estar al 100%". % claro, no me importa”.

El aspirante a político keniano Francis Gaitho criticó el vídeo de Donaldson, afirmando en X que perpetuaba el estereotipo de que África es "depende de las donaciones... y de la intervención filantrópica", aunque los comentarios de Gaitho suscitaron sus propias críticas.

Donaldson es el creador individual más popular de YouTube, con más de 200 millones de suscriptores. Se ha hecho famoso por su filantropía, publicando vídeos en los que patrocinaba la operación de cataratas de 1.000 personas ciegas y compró prótesis para 2.000 amputados.

Estos vídeos le han ayudado a construir un imperio empresarial con un valor potencial de más de US$ 1.000 millones y le han valido el reconocimiento suficiente para que la revista Time lo nombrara una de las personas más influyentes de 2023.

Algunos críticos han acusado anteriormente a Donaldson de explotar a personas vulnerables para generar visitas e ingresos, pero él declaró en X que "siempre voy a utilizar mi canal para ayudar a la gente e intentar inspirar a mi audiencia para que haga lo mismo."