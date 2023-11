¿Algunos niños están genéticamente predispuestos a dormir mal? Un estudio ofrece pistas

¿Qué beneficios tiene para tu salud tomar una siesta? 2:35

(CNN) -- Establecer hábitos saludables a la hora de acostarse desde el principio es vital para su hijo si al menos uno de los padres tiene dificultades crónicas para dormir, sugiere una nueva investigación sobre la genética y los trastornos del sueño infantil.

Se ha encontrado repetidamente una predisposición genética a los problemas de sueño como el insomnio en estudios de adultos, lo que deja a los científicos preguntándose si el mismo fenómeno ocurre entre los niños.

Así es, dicen los expertos detrás del primer estudio que proporciona evidencia de que la susceptibilidad genética a "dormir mal" también se puede encontrar en una etapa temprana de la vida.

Los niños genéticamente predispuestos al insomnio tenían dificultades para conciliar el sueño o se despertaban con frecuencia durante la noche, según el estudio publicado este miércoles en el Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Los hallazgos pueden "ser sorprendentes para la mayoría de las personas", dijo por correo electrónico el autor principal, el Dr. Eus van Someren, jefe del Departamento de Sueño y Cognición del Instituto Holandés de Neurociencia. "Tendemos a pensar que el insomnio se desarrolla más tarde en la vida, pero aquí mostramos claramente que los primeros signos de riesgo de insomnio en la edad adulta ya están presentes en la primera infancia".

Sin embargo, una predisposición genética a tener problemas de sueño es sólo una parte del rompecabezas, por lo que mantener la higiene del sueño de su hijo aún puede marcar la diferencia, dijeron los expertos.

Evaluación del insomnio en niños

Los autores estudiaron a 2.458 niños europeos, aproximadamente la mitad eran niñas, que participaron en el estudio Generación R, que reclutó a mujeres embarazadas con una fecha de parto entre 2002 y 2006 para que la salud de sus hijos pudiera medirse desde la vida fetal hasta la edad adulta. En el estudio Generación R, los expertos recogieron muestras de ADN de la sangre del cordón umbilical o de los niños cuando tenían 6 años.

Cuando los niños tenían 1 año y medio, 3, 6 años y entre 10 y 15 años, sus madres compartieron detalles sobre su salud del sueño: si tenían problemas para conciliarlo, dormían menos que la mayoría de los niños o se despertaban con frecuencia durante la noche. Algunos participantes (975 de ellos) también usaron relojes de seguimiento del sueño durante nueve días dos veces entre los 10 y los 15 años.

Los autores encontraron que una predisposición genética al desarrollo de insomnio en los niños se asociaba con síntomas similares al insomnio informados por sus madres, pero esos síntomas no fueron detectados por los rastreadores del sueño, que son más objetivos.

Esto podría deberse a que a veces algunas personas (en este caso las madres del estudio que siguen el sueño de sus hijos) tienen la percepción de insomnio incluso cuando en realidad no les falta sueño en términos de cantidad, dijo la Dra. Amita Sehgal, directora de Cronobiología y Instituto del Sueño de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, que no participó en el estudio. Es posible que la calidad del sueño no sea lo suficientemente reparadora.

Sin embargo, estar genéticamente predispuesto a dormir más tiempo se relacionó con dormir tres minutos más en promedio según la medición objetiva del rastreador, pero tres minutos más de descanso para los participantes del estudio coincidieron con despertarse por menos de un minuto en total durante la noche.

"No fue una sorpresa para mí que exista una determinación genética del sueño en los niños como la hay en los adultos —dijo Sehgal, quien también es profesor de neurociencia en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania—. Uno pensaría que, claro, si está determinado genéticamente, ¿por qué no se manifestaría antes en la vida?”

Buena higiene del sueño para los niños

Todavía hay esperanzas para la salud del sueño de tu hijo.

Se necesitan más estudios para identificar los procesos subyacentes a los hallazgos, "junto con la predisposición genética a otros rasgos conductuales y psiquiátricos", dijo la primera autora del estudio, la Dra. Desana Kocevska, científica del sueño en el Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, por correo electrónico.

Pero dado que "los resultados de nuestro estudio pueden indicar que los hijos de padres que duermen mal pueden ser particularmente vulnerables a tener problemas de sueño", dijo Kocevska, "las prácticas de higiene del sueño desde una edad temprana pueden ser especialmente importantes para este grupo".

En la medida de lo posible, trata de asegurarte de que hayan terminado de comer unas horas antes de acostarse y oscurece su habitación tanto como se sienta cómodo cuando se vaya a dormir, dijo Sehgal.

El ritmo circadiano de tu hijo

También presta atención a cuál parece ser el ritmo circadiano personal de tu hijo, añadió, como cuándo suele estar más despierto o listo para quedarse dormido.

"Si tu hijo duerme tarde por naturaleza, no lo obligues a irse a dormir temprano", añadió Sehgal.

Si “por la mañana duermen hasta tarde y les cuesta despertarlos, entonces probablemente su ritmo circadiano interno esté retrasado. Y en lugar de luchar contra eso, intenta adaptarte a ello”, explicó.

Esta flexibilidad generalmente solo es factible antes de la edad escolar, cuando los horarios de inicio de clases no están en armonía con los ritmos circadianos de los menores, reconoció Sehgal.

"Algo con lo que nosotros, en el campo circadiano, hemos estado luchando durante mucho tiempo es que los horarios escolares están equivocados", dijo.

Cuándo llevar a tu hijo a un especialista del sueño

Aunque los niños de primaria tienden a despertarse temprano y los adolescentes duermen hasta tarde, los niños de primaria comienzan la escuela más tarde durante el día, mientras que los de secundaria y preparatoria comienzan muy temprano.

Los cambios de política serían útiles para los padres y cuidadores que intentan controlar la salud del sueño de sus hijos en función de lo que sus cuerpos necesitan en ese momento.

El momento en que tu hijo debe consultar a un especialista depende de la gravedad del problema, dijo Sehgal.

“¿Es esto algo con lo que puedas vivir?, ¿está funcionando el niño?, ¿parecen felices de otra manera?, ¿les está yendo bien académica y socialmente? —ella añadió—. Quizás entonces no tengas que hacer demasiado. Pero si no, entonces sí”.