Nintendo convertirá el videojuego “The Legend of Zelda” en una película de acción real

(CNN) -- El popular videojuego “The Legend of Zelda” cobrará vida en una nueva película de acción real.

"He estado trabajando en la película de acción real de The Legend of Zelda durante muchos años", escribió el martes el famoso diseñador de videojuegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto, en la página de X (anteriormente Twitter) de la compañía de juegos.

“Comenzamos oficialmente el desarrollo de la película con la propia Nintendo muy involucrada en la producción. Tomará tiempo hasta su finalización, pero espero que estén deseando verla”, agregó.

Avi Arad, un veterano productor de cine que ha trabajado en muchas franquicias exitosas de películas basadas en cómics, incluidas las diversas películas de “Spider-Man”, así como las películas de “Iron Man” y “X-Men”, coproducirá la película de “Zelda” con Miyamoto.

El clásico videojuego “Zelda”, lanzado por primera vez por Nintendo en 1986, sigue al héroe Link, quien debe derrotar a un monstruo parecido a un cerdo llamado Ganon en su viaje para rescatar a Zelda, la princesa de Hyrule, según una sinopsis oficial. Al juego original le han seguido al menos 20 versiones más nuevas en los últimos 38 años, la más reciente fue “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” de mayo pasado.

El director de “Maze Runner”, Wes Ball, sería el elegido para dirigir la película, según un comunicado de prensa del martes.

Miyamoto ha desarrollado una gran cantidad de franquicias de videojuegos icónicas de Nintendo desde finales de la década de 1970. Además de "Zelda", Miyamoto también es conocido por crear "Donkey Kong" y "Mario Bros." juegos de franquicia.

También fue productor de “Super Mario Bros. Movie” de este año, con la voz de Chris Pratt, que tuvo un gran éxito de taquilla al convertirse en la décima película animada de la historia en superar los $US 1.000 millones.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha de estreno ni noticias adicionales sobre el casting de la película.