Caen los precios de las entradas del Gran Premio de Fórmula Uno en Las Vegas

(CNN) -- Los precios de los boletos y las habitaciones de hotel caen drásticamente en Las Vegas mientras la meca del juego se prepara para albergar su primera carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en cuatro décadas la próxima semana.

El entusiasmo "comenzó a desvanecerse" en las últimas semanas y un "factor importante" es que el piloto Max Verstappen ya ganó el título del campeonato de este año en Qatar el 7 de octubre, lo que frenó el entusiasmo entre los seguidores de este deporte a medida que se acerca el final de la temporada, según al director ejecutivo de TickPick, Brett Goldberg.

Eso se ha traducido en una caída de los precios de las entradas. Según TickPick, se han desplomado un 35% en el último mes para la carrera del sábado, y el precio promedio de entrada cayó de US$ 1.645 a US$ 1.060 para los asientos en las tribunas. Las entradas para la carrera de Las Vegas tenían un precio aproximado de US$ 2.000 dólares hace un año.

Los precios de los entrenamientos del jueves y las carreras de clasificación del viernes también han bajado drásticamente. El precio actual de entrada cayó aproximadamente un 50% de US$$ 385 a US$ 180 el jueves y el viernes, los precios cayeron casi un 60% de US$ 825 a US$ 342.

"La carrera generó un gran revuelo cuando se anunció por primera vez y a medida que surgieron más detalles sobre el diseño de la pista en el Strip", dijo Goldberg a CNN, y agregó que el evento no se acerca a los precios récord para la carrera de F1 de marzo en Miami.

Los precios podrían “cambiar fácilmente” después de la práctica del próximo jueves, cuando los seguidores podrán ver el circuito en acción, agregó Goldberg. La carrera del próximo fin de semana es la primera vez que se celebra en el Strip, siendo la carrera anterior el Gran Premio del Caesars Palace en 1981 y 1982.

Quizás lo que frena el entusiasmo es la ubicación de las gradas y la pista, que está haciendo que muchas partes del Strip sean irreconocibles. El icónico volcán del Mirage está cerrado hasta diciembre y las fuentes del Bellagio que bailan frente al resort también están apagadas.

"De todos modos, presenta una gran oportunidad para los fanáticos de la F1 y aquellos que visitan Las Vegas para asistir a un evento importante a un precio asequible", dijo Goldberg.

Los precios más bajos también afectan a las habitaciones de hotel. El precio medio ronda los US$ 283 por noche, según datos de Kayak proporcionados a CNN. Eso ha caído aproximadamente un 24% con respecto al promedio de los precios hace apenas un mes.

Pese a eso, al más puro estilo de Las Vegas, algunos hoteles hacen todo lo posible con paquetes de fin de semana con temas de F1. Bellagio, propiedad de MGM Resorts, agotó un paquete de lujo de tres días por US$ 12.000 por persona que incluía boletos VIP, comida y vino de chefs y sommeliers famosos, así como acceso a miradores privados con vista a la carrera.

Dado que aún se esperan 100.000 asistentes, los patrocinadores ven esto como una oportunidad. Heineken planea promocionarse cubriendo la ciudad con su logotipo. A principios de este año, la marca de cerveza extendió su patrocinio plurianual de todas las carreras de F1 hasta 2027, pero ve la oportunidad de traer su cerveza ligera recientemente lanzada, Heineken Silver, ya que esa categoría experimenta una reestructuración en medio de las consecuencias de Bud Light.

Las Vegas es la tercera ciudad estadounidense que acoge una carrera de F1, después de Miami y Austin. A la popularidad de la serie de Netflix “Drive to Survive” se le atribuye, incluso por parte de los conductores, el aumento de la audiencia de este deporte en Estados Unidos.

Además de la carrera, están programados conciertos y otros eventos. La F1 afirma que la carrera generará US$ 1.300 millones, lo que la convertirá en el "evento especial más grande en la historia de Las Vegas".