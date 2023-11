Corona Capital 2023: cartel, artistas por días y horarios

Lo que debes saber del Corona Capital 2023 4:39

(CNN Español) -- El Corona Capital anunció este viernes cómo estará conformada la edición número 13 de su cartel para los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, así como los horarios en los que diferentes artistas se presentarán este año en sus 5 escenarios. ¿Qué bandas están en tu lista?.

Aquí puedes encontrar la información:

Horarios ✅

¡Nos espera un gran fin de semana en #CoronaCapital23!🏙️ ¡@noiagisela se une a nuestro Line up! ✨

Lamentamos que The Twilight Sadno no podrá ser parte del festival. pic.twitter.com/bGfo1uf4oi — Corona Capital (@CoronaCapital) November 10, 2023 publicidad

Entre las bandas más esperadas está Pulp que regresa a México junto a otras bandas internacionales como Arcade Fire y Alanis Morrisette, que cerrarán el primer día del festival.

Blur, The Black Keys y Thirty Second to Mars se encargará de cerrar el segundo día de festival.

Por último, el 19 de noviembre, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys serán los destacados en el escenario.

El Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más importantes en México. Realizado por primera vez en el 2010, se ha convertido en uno de los eventos más esperados del país y Latinoamérica, trascendiendo en la escena musical a nivel internacional.

"Revisen también los nombres chiquitos que están por ahí, porque luego la gente dice ah, nada más veo los tres primeros renglones y ya estuvo, no. En Corona Capital recuerden que siempre van a encontrar sorpresas, bandas que que de repente hoy no son tan grandes y que en unos años los van a ver de 'headliners' y demás. Siempre. Ahora sí que hay pruebas de eso. Entonces les recomiendo revisar bien, bien todo el cartel", dijo Armando Carrillo, organizador del festival, que conversó con CNN.

Los organizadores también han anunciado algunas bandas que se agregan al cártel que dieron a conocer en junio pasado.

Se tienes cuatro tipo de boletos: Abono General, Abono Comfort, Abono Plus y Abono Area Club y los precios oscilarán entre los US $ 1.000 y US $ 150 dólares.

"Hay cosas espectaculares. La gente que se encargó de hacer toda la curaduría, de negociar y demás, sí está muy pensado en tener artistas de valor, no nada más rellenar con lo que hubiera, sino que si son artistas bien interesantes", mencionó Carrillo a CNN.