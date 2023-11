Costa Rica sufre escasez de combustible en la frontera con Panamá y pérdidas en exportaciones por protestas en ese país

Alex Fedini/Pixabay

(CNN Español) -- Las estaciones de servicio de las comunidades de la zona fronteriza de Costa Rica con Panamá duplicaron la compra de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo debido a las protestas que vive Panamá desde el 27 de octubre, informó este viernes la Cámara de Empresarios del Combustibles de Costa Rica.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) es la empresa estatal encargada de la importación, el refinado y la distribución de los combustibles en toda Costa Rica.

José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica, dijo a CNN que, por la distancia de la capital San José a la frontera con Panamá, las compras son normalmente de una o dos cisternas al día, pero que ahora “se duplicaron y hasta se han triplicado, sobre todo los fines de semana”.

Masís añadió que, tras un recorrido del departamento de ingeniería de esta corporación, “se evidenció una alta afluencia de consumidores en la zona” y que los empresarios ahí procuran mantener el servicio de forma constante.

Sofía Araya, vecina de Paso Canoas, comunidad en la línea fronteriza con Panamá, explicó a CNN que se puede tardar hasta hora y media en una fila para comprar combustible en una estación de servicio y que se observan personas a pie o en taxis cargando recipientes de plástico y con asa, utilizados para transportar combustible.

Wilbert Solano, director regional de la Fuerza Pública en la zona sur de Costa Rica, dijo que las protestas en Panamá generaron un desabastecimiento en ese país, lo que aumentó el consumo del lado costarricense. Solano señaló que varias fincas agrícolas, como medida preventiva, han comprado combustible extra para evitar que falte en las labores diarias y “que los costarricenses se llevan el producto para revenderlo en Panamá”, situación que mantienen bajo observación “por los peligros que implica la manipulación”.

La renovación de un contrato para la explotación de cobre generó las protestas en suelo panameño. Sus críticos argumentan que tendría un impacto negativo en el medio ambiente del país. El contrato fue firmado con Minera Panamá, que forma parte de la minera canadiense First Quantum Minerals, la cual ha dicho que busca garantizar con "todas las obligaciones de cumplimiento ambiental" y apoyar la biodiversidad en Panamá.

Transportistas varados y pérdidas en exportaciones

Francisco Quirós, vicepresidente de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga de Costa Rica (CANATRAC), dijo que la operación terrestre por Centroamérica se ha complicado en los últimos meses debido a las protestas en Guatemala, la solicitud mutua de visa con Honduras, que se suspendió el 24 de octubre pasado, y ahora las protestas en Panamá. Explicó que hay 40 transportistas retenidos en ese país y “del lado de Costa Rica, se suspendió el tránsito porque las autoridades panameñas no pueden garantizar la seguridad de los vehículos ni de la mercancía”.

Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, aseguró a CNN que no sale mercadería del país y que tienen reportes de pérdida de producto por vandalismo en Panamá. Agregó que los distribuidores registran desabastecimiento de artículos básicos y que, pese a que la aduana de Panamá está abierta, los camiones no pueden avanzar. “Hay preocupación por las pérdidas, es un asunto interno y no se visualiza hasta ahora una solución inmediata”.

Montenegro señaló que se evaluaron otras opciones de transporte, pero que no son viables en estos momentos. Citó el uso de la vía marítima como opción poco atractiva por los costos y el tiempo que tarda. “Es seis días más lenta y tres veces más cara”, dijo el director corporativo. Agregó que hay producto que llegó a suelo panameño días atrás, pero que no se ha podido distribuir a los diferentes puntos de venta, lo que significa que podría perderse.

La Cámara de Industrias informó que Costa Rica exporta alrededor de US$ 600 millones al año a Panamá e importa de este país US$ 236 millones y que, según cálculos preliminares, las pérdidas a este 9 de noviembre podrían alcanzar los US$ 30 millones.

Panamá es el tercer mercado de exportación de Costa Rica en Centroamérica, representando el 20% de las exportaciones a esta región en 2022. Los principales sectores de exportación fueron: alimentario (36%), químico-farmacéutico (28%), plástico (10%) y eléctrica y electrónica (6%), según la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).