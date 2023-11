Médico que salió de Gaza habla del terror de su experiencia en medio del conflicto 2:47

(CNN)-- Un hospital de Gaza está rodeado por tanques israelíes, según declaró su director a CNN, mientras se reporta que el mayor centro de salud del territorio fue objeto de un "bombardeo", lo que aumenta los temores de que la campaña militar israelí ponga aún más en peligro a los pacientes y al personal médico de Gaza.



Mustafa al-Kahlout, que dirige el hospital Al Nasr y el hospital pediátrico Al Rantisi en el norte de Gaza, dijo a CNN que estaban rodeados y pidió ayuda a la Cruz Roja para una evacuación. "Estamos completamente rodeados, hay tanques fuera del hospital y no podemos salir", dijo al-Kahlout.

El complejo hospitalario está cerca del barrio de Sheikh Radwan y del campo de Al Shati, donde se registraron combates terrestres entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hamas. "No tenemos electricidad, no hay oxígeno para los pacientes, no tenemos medicinas ni agua", dijo al-Kahlout. "No sabemos qué sucederá con nosotros".

Su llamado se produce después de que se informara de ataques cerca de otros hospitales del norte de Gaza, incluido el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el mayor centro médico del territorio.

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que al-Shifa estaba "siendo bombardeado", y añadió que 20 hospitales de Gaza estaban "fuera de servicio".

Preguntada por un posible ataque aéreo israelí contra el hospital de Al Shifa este viernes, la portavoz de la OMS, Margaret Harris dijo en una sesión informativa: "No tengo los detalles sobre al-Shifa pero sabemos que están siendo bombardeados".

publicidad

Varios videos difundidos en las redes sociales mostraban a personas heridas en lo que se describía como el ambulatorio de Al Shifa.

No está claro qué golpeó el hospital, pero los videos muestran a personas heridas tendidas en el suelo de la clínica al aire libre. Los testigos que aparecen en los videos afirman que se trata de ataques contra la zona. CNN no ha podido verificar que se trate de ataques y se ha puesto en contacto con las FDI para recabar sus comentarios.

En un comunicado publicado en Facebook, el hospital Al Awda, en el norte de Gaza, afirmó que, debido a los "ataques contra las inmediaciones del hospital Al Awda... y las inmediaciones del hospital Indonesio" por parte de las fuerzas israelíes, 10 de sus empleados resultaron heridos, se vieron afectadas infraestructuras y nueve vehículos sufrieron impactos.

Entre ellos, "dos ambulancias que resultaron completamente dañadas", según el comunicado del hospital.

En otro comunicado, la Media Luna Roja Palestina informó que uno de sus voluntarios había resultado herido y dos ambulancias habían quedado inutilizadas por un ataque cerca del hospital Al Awda. El grupo también compartió imágenes y un video de dos ambulancias con los parabrisas destrozados en lo que parece ser el estacionamiento del hospital. Las FDI no han hecho comentarios sobre los incidentes, pero han pedido reiteradamente a la población civil que se desplace al sur de Wadi Gaza, una vía fluvial que atraviesa el centro del enclave, mientras intensifican su ataque contra la ciudad de Gaza y el norte del territorio.

Las FDI han dicho que Hamas se está incrustando en infraestructuras civiles y que atacarán a Hamas "donde sea necesario". CNN no puede verificar estas afirmaciones.

La mayoría de los hospitales de Gaza han dejado de funcionar

Israel comenzó su ofensiva en el interior de Gaza tras los atentados del 7 de octubre de Hamas, en los que murieron 1.400 personas en Israel. Desde entonces, el ejército israelí ha intensificado su campaña en el norte de Gaza en los últimos días, dividiendo el territorio en dos, con sus operaciones terrestres y los bombardeos aéreos más intensos concentrados, al parecer, en el norte.

Pero el impacto en las instalaciones sanitarias ha suscitado preocupación por la grave situación humanitaria de quienes permanecen en el norte de Gaza. La mayoría de los hospitales de Gaza --18 de 35-- han dejado de funcionar, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad palestino en Ramala, que obtiene sus cifras del territorio controlado por Hamas.

Además, el 71% de los centros de atención primaria han cerrado debido a los daños o a la falta de combustible, según el ministerio. Los hospitales que permanecen abiertos están limitados en lo que pueden ofrecer y están cerrando salas gradualmente.

Volker Türk, máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, planteó este viernes sus dudas sobre el establecimiento unilateral por parte de Israel de "zonas seguras" en Gaza, afirmando que ningún lugar del territorio era seguro para los civiles.

La ofensiva terminado con la vida de más de 11.000 palestinos hasta ahora, según el Ministerio de Sanidad palestino en Ramala. Ríos de palestinos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, se dirigen hacia el sur en un éxodo creciente por los corredores de evacuación diarios anunciados por el ejército israelí.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró este viernes que "demasiados palestinos han muerto, demasiados han sufrido estas últimas semanas", una de sus condenas más directas del número de civiles que la ofensiva israelí se ha cobrado en Gaza.

-- Zeena Saifi, Abeer Salman y Lucas Lilieholm de CNN contribuyeron con este reportaje.