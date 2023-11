Opinión | Por qué no voy a tener hijos

Nota del editor: Anna Lee es pasante en CNN Opinion. Estudiante de cuarto año de inglés en el College of the Holy Cross, ha escrito para organizaciones como el periódico estudiantil de la Universidad de Oxford, The Malala Fund (Assembly), The Borgen Project y más. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) -- Si las temperaturas no estuvieran subiendo, elegiría el nombre "Atenea" para una niña. Si los ríos fueran seguros, elegiría "William" para un niño. Si pudiera respirar aire limpio en mi viaje matinal, pintaría la guardería de un amarillo cálido. Si tuviera esperanza de un futuro sostenible en este planeta, no pasaría tiempo llorando a los hijos que probablemente nunca tendré.

Si las cosas fueran diferentes, sería un honor para mí ser madre; de ​​hecho, creo que no hay mayor privilegio ni responsabilidad. Pero día tras día, el estado actual del mundo me disuade más de tener hijos. Como muchas personas de la Generación Z (las nacidas entre 1997 y 2012), mi principal preocupación es el cambio climático. Y, como las catástrofes climáticas ya están en marcha (junto con una serie de problemas socioeconómicos y de igualdad relacionados), siento que estaría cometiendo una injusticia cada vez más irreparable con cualquier niño que trajera a este mundo con mi incapacidad para ofrecerles un futuro.

Tengo 21 años y, como he descubierto, mi elección casi segura de posponer la maternidad es un sentimiento comúnmente compartido entre muchos miembros de la Generación Z y nuestros hermanos mayores milenials. Por ejemplo, en un artículo de la NBC de 2021, Jessica Combes, profesora de inglés de 39 años, declaró: "Me niego a traer niños a este infierno en llamas que llamamos planeta", citando el cambio climático y la atención sanitaria entre las razones por las que cree que su "inquietud estaba bien justificada". Los estudios demuestran que ella (y yo) no estamos solas.

Incluso aquellos que están en el centro de la atención pública (y con muchos más recursos que las personas promedio) han expresado su descontento por traer niños a un mundo asolado por desastres climáticos. En una entrevista con la revista ELLE, Miley Cyrus prometió no traer niños al mundo hasta que pudiera estar segura de que "[su] hijo viviría en una tierra con peces en el agua". Además, la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York planteó a sus seguidores de Instagram la pregunta con la que he estado luchando en una transmisión en vivo de 2019: "¿Está bien seguir teniendo hijos?".

La ansiedad climática se está volviendo insoportable

La ansiedad climática no conoce fronteras nacionales: según un estudio de la Universidad de Bath, casi el 40% de los participantes de entre 16 y 25 años de varios países afirmaron que dudaban sobre si tener hijos debido al cambio climático. Otras organizaciones, como el grupo canadiense "No Future No Children", han ganado considerable fuerza entre los adolescentes, muchos de los cuales se han comprometido a no tener hijos hasta que su gobierno tome más en serio el cambio climático. Entre ellos, Emma Lim, que entonces tenía 18 años, declaró en 2019 que "renunciaba a [su] sueño de tener una familia" hasta que pudiera estar segura de que sus hijos "tendrán algo por qué vivir y una familia sana para vivir".

Como lo ilustran estos testimonios, formar una familia y, en particular, criar hijos, ya no es tanto una cuestión de preferencia. También es una cuestión de viabilidad y, más importante aún, de ética. ¿Cómo justificamos traer niños a un planeta donde el futuro parece más indeterminado que nunca?.

La enormidad del cambio climático, que a menudo parece desesperado e irreversible, y la ansiedad y el miedo sobre el futuro que lo acompaña, parecen no tener salida. Siento como si tuviera un peso en el pecho y, en las discusiones sobre el clima, este peso se intensifica. He pasado muchas noches sin dormir viendo imágenes de bosques en llamas y comunidades inundadas, paranoica pensando en la posibilidad de que alguien que conozco esté entre las víctimas. He visto mis propias ansiedades saltar, como un contagio, a mi hermana pequeña. Mi ansiedad climática no solo provoca sentimientos de miedo o tristeza, sino también ira, frustración y resentimiento por un futuro que me han negado.

Sé que estoy lejos de ser la primera persona, tanto en la Generación Z como en la historia, en tener en cuenta eventos de escala existencial cuando afronto preguntas sobre el futuro, especialmente aquellas relacionadas con tener una familia. Solo el siglo pasado estuvo plagado de crisis casi apocalípticas, incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, amenazas nucleares durante la Guerra Fría y crisis económicas aterradoras. En esos casos, las generaciones que me precedieron tomaron decisiones diferentes, decisiones que respeto y que condujeron a las vidas que ahora disfrutamos mis pares y yo.

Pero para mí, donde divergen el cambio climático y otros acontecimientos es en la cooperación y la responsabilidad humanas: si bien las guerras y los desastres financieros siempre son causados ​​por los humanos, también son rectificados por ellos. Sin embargo, a diferencia de los conflictos bélicos y los períodos de incertidumbre financiera, no veo ningún punto de referencia esperanzador en la historia que muestre cómo la humanidad podría unirse para recuperarse del cambio climático. La gente está luchando, pero sus esfuerzos caen en oídos sordos.

Estados Unidos, por sí solo, es una nación cada vez más fracturada, con implacables mareas de intolerancia y racismo, divisiones políticas, lealtades divididas en conflictos globales y ataques internos a los derechos LGBTQ, a las mujeres y a otros grupos, y debe obtener el mismo nivel de cooperación con otras naciones. Parece una tarea imposible. A medida que las catástrofes ambientales alcanzan un calibre que no podemos predecir ni concebir, tener hijos es un riesgo que cada vez estoy menos dispuesta a correr.

¿Por qué no creo cambiar de opinión?

A mi edad, las discusiones concretas sobre la familia y tener hijos aún están muy lejos, pero esta es una decisión a la que me he aferrado firmemente desde que era una niña. Transmitir mi propia ansiedad climática sería similar a una maldición generacional; tampoco creo que las alegrías de la infancia deban verse alteradas por los relojes apocalípticos, los mayores riesgos de enfermedades y problemas de salud y los efectos dominó del cambio climático en la economía, los conflictos violentos y la educación.

Como ciudadana estadounidense, tengo un enorme privilegio solo en virtud de mi ubicación. Sumado a los recursos y oportunidades que brinda Estados Unidos, mis hijos hipotéticos probablemente no estarían entre los más afectados por el cambio climático. Sin embargo, eso no debería impedirme considerar cómo mis decisiones y mi entorno ambiental pueden afectar no solo a mis propios hijos, sino también a otros en circunstancias menos afortunadas (tanto a nivel nacional como internacional). Más bien, si cambio de opinión y elijo tener hijos, la decisión estará precedida en gran medida por consideraciones responsables de sostenibilidad ética, recursos disponibles y crisis futuras (sin mencionar las cuestiones más prácticas de seguridad financiera, asociación y preparación).

Si bien es dramático suponer que mi elección, por sí sola, sería el catalizador de una catástrofe climática imparable, muchas de mis decisiones surgen de una necesidad de control. Como muchas personas de la generación z y la generación millennial, me siento en gran medida impotente dentro del clima ambiental y político actual. Como expresaron Greta Thunberg y otras dos jóvenes activistas climáticas, Sophia Kianni y Vanessa Nakate, a principios de este año, la decisión del presidente Joe Biden de aprobar la perjudicial empresa petrolera de Alaska, conocida como Proyecto Willow, fue una de las muchas "traiciones" legislativas a las generaciones más jóvenes.

Este tipo de manifestaciones de líderes políticos no hacen más que reforzar mi desconfianza hacia un sistema legislativo y político que sigue fallándole a las generaciones más jóvenes, y probablemente seguirá fallándole a las siguientes. No solo algunos funcionarios políticos niegan por completo la existencia del cambio climático, sino que incluso nuestros líderes más "progresistas" no cumplen sus promesas de protección ambiental.

Con un mayor control político fuera de escena, me encuentro buscando cualquier forma minúscula de aliviar mi ansiedad climática: encontrar alternativas de viaje ecológicas, reutilizar botellas de plástico hasta que se deshagan, comprar alimentos de origen local y reutilizar cualquier ropa o artículo no deseado. Mi decisión de tener hijos es otro ejemplo más de cómo ejercer control sobre acontecimientos que, a este ritmo, parecen ser incontrolables. Aún así, no sentiría la necesidad de hacer estos cambios que alteran la vida si los principales contribuyentes al cambio climático –como la élite súper rica y las grandes corporaciones– renunciaran a sus prácticas catastróficas.

Reflexionar sobre mi experiencia no es un llamado a la acción para que todas las personas jóvenes o de mediana edad abandonen sus proyectos de familia, ya sea que incluyan niños o no. Tampoco deseo avergonzar a quienes eligen tener hijos (o ya los han tenido). Más bien, debería ofrecer una idea de lo que muchos jóvenes en Estados Unidos y en todo el mundo tienen que afrontar: un futuro que parece increíblemente diferente y menos esperanzador que el de nuestros homólogos de mayor edad. En el clima ambiental y político actual, creo que es mejor lamentar no tener hijos que arrepentirse de tenerlos.

A medida que aumentan las temperaturas y la política climática continúa sacudiendo la confianza del público, la visión de mi familia ideal parece menos ideal. El clamor de las voces y el repiqueteo de los pies, las oportunidades cosechadas por el sacrificio generacional de mi familia y el compromiso de toda la vida de criar a alguien hasta su máximo potencial, han sido sustituidos por alternativas deprimentes. A lo sumo, queda una casa frustrantemente limpia, de una sola habitación, con horas que llenar y silencio impregnando los pasillos. Pero, a menos que haya un cambio drástico, y pronto, Athena y William sólo seguirán siendo nombres.

Esta historia es parte de la cobertura de CNN sobre el cambio climático antes de la cumbre COP28, que cubre cómo la crisis afecta nuestras vidas, así como la política global y las posibles soluciones.