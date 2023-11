Los palestinos de la Ribera Occidental enfrentan crecientes restricciones y violencia a medida que se intensifica la guerra en Gaza

Soldados israelíes en la carretera entre las ciudades de Naplusa y Tulkarem, Ribera Occidental. (Wahaj Bani Moufleh/Middle East Images/AFP/Getty Images)

Ribera Occidental (CNN) -- Para estar en el trabajo a las 9 de la mañana, Joseph Handal se levanta a las 4:30 de la mañana, a pesar de que su lugar de trabajo, una iglesia franciscana en la Ciudad Vieja de Jerusalén, está a sólo unos kilómetros de su casa en Belén.

El trayecto deberá durar 25 minutos por carretera. Pero ésta es la Ribera Occidental ocupada. Aquí nunca nada es sencillo.

“Esperamos el autobús y vemos si llega. Si no llega, el puesto de control se cierra. Ahora mismo está cerrado. Pero puede que se abra más tarde. O tal vez no”, dijo Handal a CNN, parado al costado de la carretera con un grupo de otros trabajadores.

Como residente palestino en la Ribera Occidental, Handal necesita un permiso para entrar en Jerusalén. Tiene uno, pero que pueda llegar a trabajar depende de su capacidad para atravesar al menos dos puestos de control israelíes.

Con Israel en guerra, dice que este proceso se ha convertido en una pesadilla.

Después de que Hamas lanzara su ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre, que dejó más de 1.200 personas muertas y unos 240 rehenes, Israel intensificó sus medidas de seguridad y comenzó a restringir severamente la libertad de movimiento de los residentes palestinos en la Ribera Occidental.

CNN ha pedido al Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios de Israel (COGAT, por sus siglas en inglés) comentarios sobre el aumento de las restricciones, pero no ha recibido respuesta.

Israel controla todos los puntos de entrada y salida de la Ribera Occidental mediante controles de carreteras y puestos de control atendidos por soldados y policías armados. Las fuerzas de seguridad siempre han tenido la capacidad de cerrar estos puestos de control sin previo aviso pero, desde el 7 de octubre, los cierres han sido más frecuentes y han durado más, aseguran residentes y defensores de los Derechos Humanos.

Para Handal y las decenas de miles de palestinos de la Ribera Occidental que necesitan llegar a Jerusalén para trabajar, ir a la escuela, al médico o visitar a su familia, esto significa incertidumbre diaria.

"Te pone en una posición en la que ni siquiera puedes decirle a alguien 'nos vemos mañana' porque no sabes lo que va a pasar", dijo Mohammad Jamil, un profesor de árabe de un pueblo cerca de Hebrón.

Jamil le dijo a CNN que su hijo Ibrahim había faltado dos días a la escuela en las últimas dos semanas porque el llamado Punto de Control de los Túneles cerca de Belén estaba cerrado. Ibrahim, que asiste a una escuela primaria en Jerusalén, dijo que no le importaba. "La escuela es aburrida", dijo riendo.

Pero si bien Ibrahim puede sentirse aliviado cuando falta a la escuela, su padre está cada día más exasperado.

“Aquí no hay futuro. No hay solución”, afirmó.

Ibrahim reside en Jerusalén, donde vive con su madre, ciudadana israelí. Pero Jamil es un palestino de la Ribera Occidental, lo que significa que no puede visitar a Ibrahim con tanta frecuencia como le gustaría. Vive y trabaja en la Ribera Occidental y tiene un permiso de visita familiar para entrar a Jerusalén y visitar a Ibrahim, pero sólo le permite ir cinco días cada tres meses.

En cambio, Ibrahim se queda con él en la Ribera Occidental dos días a la semana, un acuerdo que, según Jamil, se ha vuelto mucho más complicado desde que comenzó la guerra.

Nuevas restricciones de movimiento pueden entrar en vigor de repente y sin explicación, por lo que las personas que necesitan desplazarse por motivos de trabajo deben ser más flexibles y salir de casa con mucho tiempo de anticipación.

“Estamos acostumbrados a esto. Vivimos bajo ocupación”, dijo Handal. Aún así, para Handal vale la pena el complicado viaje que a veces puede implicar largos tiempos de espera, cierres inesperados de los puestos de control e interrogatorios por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Los salarios diarios promedio en Israel y Jerusalén son más del doble de lo que la gente puede ganar en la Ribera Occidental, según la Organización Internacional del Trabajo.

Israel ha ocupado la Ribera Occidental desde que le arrebató el territorio a la ocupación militar jordana en 1967. A principios de la década de 1990, en virtud de los Acuerdos de Oslo, la Ribera Occidental se dividió en tres zonas distintas: A, B y C.

El Área C, que comprende alrededor del 60% de la Ribera Occidental, está totalmente controlada por Israel y forma un territorio continuo. El Área B está bajo el control conjunto de Israel y el Gobierno Autónomo Palestino, mientras que el Área A está totalmente bajo control palestino. Cada uno representa alrededor del 20% del territorio.

Las ciudades y pueblos de las zonas B y A suelen estar aislados entre sí, lo que significa que los palestinos que deseen pasar de una a otra pueden tener que pasar por zonas que están totalmente controladas por Israel.

Esto puede resultar difícil o, a veces, imposible.

Un puesto de control israelí en la carretera que conecta el barrio de Handal en Belén con la carretera principal que sale de la ciudad ha estado cerrado para los automóviles durante al menos un mes. Para salir, debe tomar un taxi o conducir hasta el puesto de control, cruzar la barrera a pie y luego continuar su viaje en otro vehículo.

Como parte de los Acuerdos de Oslo, Israel acordó transferir gradualmente el control de la Ribera Occidental al Gobierno Autónomo Palestino, pero eso no ha sucedido. En cambio, se han construido docenas de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, invadiendo tierras que los palestinos, junto con la comunidad internacional, ven como territorio para un futuro Estado palestino.

Aproximadamente 500.000 colonos judíos israelíes viven ahora en la Ribera Occidental, según Peace Now, un grupo israelí que aboga por la paz y supervisa los asentamientos. Muchos de estos asentamientos son áreas valladas y fuertemente vigiladas que están completamente fuera del alcance de los palestinos.

La mayor parte del mundo considera que estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional e Israel ha sido criticado por permitir su expansión y, en algunos casos, apoyarlos con exenciones fiscales y seguridad financiada por el Estado. Israel considera a la Ribera Occidental un “territorio en disputa” y sostiene que su política de asentamientos es legal.

Las zonas alrededor de estos asentamientos siempre han sido propensas a la violencia, pero la situación ha empeorado en los últimos meses.

Más de 170 palestinos han sido asesinados en la Ribera Occidental desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud palestino en Ramallah. Según cifras de la ONU, esa cifra es más de las que murieron a lo largo de 2022 a manos de las fuerzas israelíes.

La mayoría murió durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y redadas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según las FDI, algunos de ellos eran militantes de Hamas y Yihad, mientras que otros participaron en enfrentamientos.

Al menos ocho palestinos fueron asesinados por colonos, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

La espiral de violencia ha provocado protestas internacionales, incluida la de Volker Turk, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Hago un llamado urgente a las autoridades israelíes para que tomen medidas inmediatas para garantizar la protección de los palestinos en la Ribera Occidental que están siendo sometidos diariamente a la violencia de las fuerzas y los colonos israelíes, malos tratos, arrestos y desalojos, intimidación y humillación”, dijo Turk.

Según la ONU, desde el 7 de octubre, los colonos han obligado a abandonar sus hogares a casi 1.000 palestinos de al menos 15 comunidades.

"En el contexto del entorno coercitivo en el que viven, el desplazamiento de estas comunidades puede equivaler a un traslado forzoso de población, lo que constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra", afirmó Turk, y añadió: "La impunidad continua y generalizada de tales violaciones son inaceptables, peligrosas y constituyen una clara violación de la obligación de Israel en virtud de los derechos humanos”.

Un grupo de 30 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en Israel publicaron una carta conjunta el mes pasado, alegando que los colonos han estado “explotando la falta de atención pública a la Ribera Occidental, así como la atmósfera general de ira contra los palestinos, para intensificar su campaña de ataques violentos en un intento de trasladar por la fuerza a las comunidades palestinas”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se pronunció sobre el tema. Biden, firme partidario de Israel y su respuesta militar a los ataques de Hamas, condenó, no obstante, a los “colonos extremistas” de Israel que atacan a los palestinos en la Ribera Occidental.

Hablando de la violencia de los colonos, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado el miércoles diciendo: “Hay un pequeño puñado de personas que no representan a este público y que toman la ley en sus propias manos. No estamos dispuestos a tolerar esto. No estamos dispuestos a aceptar esto. Tomaremos todas las medidas contra ellos”.

Al mismo tiempo, grupos de palestinos se han enfrentado periódicamente con la policía israelí en los puestos de control y en otras zonas tensas, a menudo arrojando piedras y provocando incendios.

El aumento de la violencia está obligando a muchos residentes de la Ribera Occidental a quedarse en casa. Handal dijo a CNN que apenas había salido de casa en las dos primeras semanas de la guerra.

Jamil dijo que siempre lleva a su hijo y se asegura de que suba al autobús escolar de forma segura, porque en ocasiones los colonos han llegado a la zona y han lanzado piedras a los coches que pasan.

Después de unas largas horas de espera, consultar con amigos las actualizaciones y preguntarse qué pasaría, Handal logró ponerse a trabajar el lunes.

El autobús nunca apareció, pero encontró una solución. “Tengo un amigo de Jerusalén que me llevó con él. En la frontera me pidieron mi identificación y mi permiso y me dejaron entrar. Lo logré, por casualidad”, dijo.

Pagado por horas y con dos niños pequeños en casa, dijo que no podía permitirse el lujo de quedarse sentado ni un día.