Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

Mueven a bebés internados en el hospital Al Shifa tras agotarse el suministro de oxígeno

Los bebés del hospital Al Shifa fueron trasladados a otra parte del complejo durante la noche después de que la unidad neonatal se quedara sin oxígeno, según informó a CNN un alto funcionario sanitario de Gaza.

Los bebés fueron trasladados en brazos y sin incubadoras a los quirófanos del hospital, donde todavía funciona el suministro de oxígeno, según declaró a CNN el Dr. Munir Al Bursh, director general del Ministerio de Sanidad, desde el interior de Al-Shifa.

El oxígeno de la unidad neonatal se había agotado antes, después de que un generador resultara dañado debido a un ataque en las cercanías, añadió Al Bursh, lo que provocó la muerte de tres bebés desde el viernes por la noche.

El personal afirma estar sitiado por las fuerzas israelíes y no poder salir del hospital, algo que un portavoz israelí negó.

En una reunión informativa celebrada el sábado por la noche, Daniel Hagari dijo que el personal del hospital había solicitado ayuda para trasladar a los bebés fuera de Al Shifa, a un hospital más seguro.

"Proporcionaremos la ayuda necesaria", añadió Hagari.

A las 09.00 a.m. hora local del domingo (2.00 a.m. hora de Miami) no estaba claro si era probable que se produjera tal traslado.

Al-Shifa es el mayor hospital de Gaza.