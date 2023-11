Taylor Swift y Travis Kelce. (Crédito: Chris Pizzello/Reed Hoffmann/AP)

(CNN) -- Taylor Swift hizo un guiño a su romance con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, durante su concierto del "Eras Tour" este sábado en Buenos Aires, Argentina, cuando cambió la letra de una línea de su exitosa canción "Karma", y Kelce estaba entre el público para verlo.

Según un video publicado en TikTok desde el show, Swift cantó: "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me", cambiando la palabra original "screen" por "Chiefs".

Kelce está en su semana de descanso con los Chiefs, y fue visto en otro video publicado en X (antes Twitter) reaccionando al momento mientras veía el concierto en una carpa VIP con el padre de Swift, Scott Swift.

El bicampeón del Super Bowl sonrió inmediatamente cuando escuchó el giro de la cantante de "Anti-Hero" en su última canción de la noche, cubriéndose la cara con las manos mientras la multitud vitoreaba.

Otro video publicado en X captó a Swift sellando el concierto con un beso cuando corrió a saludar a Kelce al lado del escenario después del espectáculo.

publicidad

En julio, Kelce admitió en su podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" que trató de deslizar su número de teléfono a Swift durante uno de sus conciertos "Eras Tour" a través de una pulsera de la amistad que hizo para ella, desatando especulaciones sobre el potencial romántico de la pareja.

Desde entonces, ella ha asistido a cuatro de sus partidos de fútbol americano, y la pareja fue vista en algunos actos cariñosos mientras salían a cenar el mes pasado después de hacer cameos sorpresa en "Saturday Night Live".

Kelce y Swift también fueron vistos tomados de la mano mientras cenaban este viernes en Buenos Aires, la misma noche que ella se vio obligada a posponer un show de "Eras" debido a las condiciones climáticas "inseguras".