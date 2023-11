Hospitales en Gaza en "situación catastrófica" 5:00

(CNN) -- Un funcionario estadounidense con conocimiento de la inteligencia de EE.UU. dice que Hamas tiene un nodo de mando bajo el hospital de Al Shifa, utiliza combustible destinado al hospital y que sus combatientes se concentran regularmente en Al Shifa y sus alrededores.

La información surge después de los comentarios hechos el domingo por un alto funcionario de la Casa Blanca de que el hospital es utilizado no sólo para tratar a civiles.

"Se puede ver incluso a partir de informes de fuente abierta que Hamas utiliza hospitales, junto con muchas otras instalaciones civiles, para comando y control, para almacenar armas y para albergar a sus combatientes", dijo el domingo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan en el programa “State of the Union” de CNN. "Sin entrar en este hospital específico o esa afirmación específica, este es el historial de Hamas, tanto históricamente como en este conflicto".

Israel insiste en que está justificado emprender acciones militares alrededor del hospital, a pesar de las críticas de la ONU y otros. El Gobierno de Israel anunció que creó corredores de evacuación y pidió el traslado de civiles, además de proporcionar combustible.

Hamas y los funcionarios del hospital han negado la acusación del centro de mando.

publicidad

"No hay ninguna razón por la que no podamos sacar a los pacientes de allí, en lugar de permitir que Hamas lo utilice como centro de mando para el terrorismo, para los cohetes que disparan contra Israel, para los túneles terroristas que utilizan para matar a civiles israelíes”, dijo el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu en una entrevista en State of the Union.

Netanyahu añadió que Israel "anda con cuidado en lo que respecta a los hospitales. Pero tampoco vamos a dar inmunidad a los terroristas".

La CIA se negó a hacer comentarios.