Crocs presenta una línea de calzado inspirada en McDonald's

McDonald's está colaborando con Crocs en cuatro opciones de calzado de edición limitada. (Cortesía: McDonald's/Crocs)

(CNN) -- Si te gusta la comodidad de comer Big Macs y usar crocs (y comer un Big Mac mientras llevas tus crocs), hoy es tu día de suerte.

McDonald's confirmó este lunes que colabora con Crocs en su primera incursión en el sector del calzado.

La colaboración incluye zapatos, calcetines y "Jibbitz charms" (las pequeñas calcomanías que van dentro de los agujeros de los Crocs) de los personajes publicitarios de McDonald's, así como su marca roja y amarilla.

Los fans tienen ahora cuatro opciones para elegir: un combo de calcetín y sandalia púrpura inspirado en Grimmace; un combo de zueco y calcetín amarillo y rosa de Birdie; un zueco blanco y negro de Hamburgler con calcetines blancos con hamburguesas animadas; y un zueco rojo y amarillo de cocodrilo con Jibbitz de populares platos del menú.

Los juegos de zapatos y Jibbitz costarán a los clientes potenciales entre US$ 70 y US$ 75 el par, y los calcetines US$ 20 el par. Pueden adquirirse a través del sitio web oficial de Crocs o en persona en los puntos de venta participantes.

No es la primera vez que Crocs inicia una colaboración para calzado de marca. La empresa ya ha presentado zapatos inspirados en Shrek y Rayo McQueen. Aunque no se trata de una colaboración, Crocs también hizo zapatos para el Salvaje Oeste, con botas vaqueras Crocs a la venta por US$ 120.

"McDonald's hace muchas colaboraciones para aprovechar las tendencias del momento. Hay muchas conversaciones en torno a Crocs en este momento y es una buena marca contemporánea con la que asociarse", dijo Neil Saunders en una entrevista con CNN.

Añadió que a McDonald's le gusta sacar provecho de los comentarios en las redes sociales. El revuelo es evidente si nos basamos en la viralidad de su batido Grimace durante el verano, aunque algunos usuarios de TikTok lo llevaron en una dirección espeluznante.

Desde el punto de vista de Crocs, Saunders dijo que las colaboraciones y asociaciones extravagantes mantienen la marca Crocs en la mente de los consumidores.

"Crocs es una marca estrafalaria. Está bien posicionada para llevar a cabo estas colaboraciones", afirma.

El que fuera CEO de McDonald's, el difunto Raymond "Ray" Kroc, no tiene ninguna relación conocida con la marca de zapatos Crocs.