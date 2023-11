Medicamentos como Wegovy son una revolución, dice el Dr. Huerta 2:50

(CNN) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la semana pasada el medicamento Zepbound para tratar la obesidad crónica. El fármaco inyectable, fabricado por la empresa farmacéutica Eli Lilly, tiene como principio activo la tirzepatida, que ya había sido aprobada en mayo de 2022 para tratar la diabetes de tipo 2 con el nombre de Mounjaro.



La tirzepatida se suma a un medicamento similar llamado semaglutida que también se desarrolló inicialmente para el tratamiento de la diabetes bajo el nombre de Ozempic y que posteriormente se aprobó para tratar la obesidad bajo el nombre de Wegovy. Los estudios sobre ambos han demostrado una gran eficacia en el tratamiento de la diabetes y la obesidad.

¿Cuál es la diferencia entre Zepbound y Wegovy? ¿Cómo funcionan y con qué eficacia? ¿Durante cuánto tiempo deben utilizarse? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Deberían considerarse las versiones más asequibles de los fármacos que venden algunas farmacias en Internet? ¿Y quién debería plantearse tomar estos medicamentos y quién no?

Para saber más sobre estos medicamentos, hablé con la Dra. Leana Wen, médica experta en bienestar de CNN. Wen es médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitarias en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿En qué se diferencian Zepbound y Wegovy? ¿Cómo funcionan?

Dra. Leana Wen: Ambos son medicamentos inyectables que están destinados a ser utilizados una vez a la semana. Ambos fueron aprobados por primera vez para tratar la diabetes de tipo 2, y los ensayos clínicos también demostraron que inducían una pérdida de peso significativa. Wegovy ya está en el mercado, y Zepbound acaba de ser aprobado por la FDA y se espera que esté disponible a finales de este año.

publicidad

Ambos pertenecen a la clase de fármacos conocidos como agonistas del GLP-1. Eso significa que imitan la hormona digestiva péptido 1 similar al glucagón, o GLP-1, que liberan los intestinos cuando comemos. El GLP-1 estimula la producción de insulina, lo que reduce los niveles de glucosa en sangre. La hormona también suprime el apetito y favorece la sensación de saciedad.

Además de imitar al GLP-1, la tirzepatida imita otra hormona intestinal llamada polipéptido inhibidor gástrico, o GIP, que los científicos creen que tiene un efecto similar al GLP-1 en el organismo.

CNN: ¿Qué eficacia tienen estos fármacos para reducir el peso?

Wen: Estos medicamentos parecen funcionar bien. Un estudio de marzo de 2021 sobre semaglutida, publicado en The New England Journal of Medicine, mostró que las personas que tomaron el medicamento perdieron un promedio del 14,9% de su peso corporal en aproximadamente un año, en comparación con el 2,4% en el grupo placebo. Un estudio de septiembre de 2022, publicado en la revista JAMA Network Open, halló que la pérdida media de peso tras seis meses era de unos 12,3 kilogramos.

La tirzepatida también tiene una eficacia excelente. Un estudio seminal publicado en julio de 2022 en The New England Journal of Medicine descubrió que quienes tomaban una dosis más baja de tirzepatida lograban una reducción media de peso del 16%, es decir, 16 kilogramos en aproximadamente un año. Los que tomaban una dosis más alta redujeron su peso corporal en un 21,4%, es decir, 22 kilogramos. Se trata de reducciones mucho mayores en comparación con los resultados de los que tomaron placebo, que lograron una reducción media del 2,4% o 2,4 kilogramos.

CNN: ¿Significa esto que la tirzepatida funciona mejor que la semaglutida?

Wen: Los estudios que menciono no se hicieron cara a cara, así que no creo que podamos decir que un medicamento funciona mejor que el otro por el momento. Al igual que otros medicamentos, uno puede funcionar mejor para algunas personas que otro.

CNN: ¿Cuánto tiempo hay que tomar estos medicamentos?

Wen: Por el momento, lo que se sabe es que la tirzepatida y la semaglutida deben tomarse de por vida. Si se dejan de tomar, gran parte de la pérdida de peso se invierte.

En cierto modo, esto no difiere del tratamiento de otras enfermedades crónicas como la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes. Sin embargo, no todos los pacientes estarán dispuestos o serán capaces de tomar estos fármacos GLP-1 durante muchos años, y es importante que se realicen estudios para comprender mejor cómo ayudar a las personas que quieren dejar de tomarlos.

CNN: ¿Existe riesgo de efectos secundarios al tomar medicamentos GLP-1?

Wen: Sí, lo hay. Muchas personas experimentan problemas gastrointestinales, como náuseas, diarrea, vómitos y estreñimiento. En raras ocasiones, los medicamentos se han asociado a problemas de páncreas, vesícula biliar y estómago. Dado que la tirzepatida y la semaglutida son terapias relativamente nuevas, se desconocen los efectos secundarios a largo plazo.

CNN: ¿Debería la gente considerar versiones más asequibles de los medicamentos que venden algunas farmacias en Internet?

Wen: Lo más seguro es comprar medicamentos elaborados directamente por los fabricantes, que son Eli Lilly para la tirzepatida y Novo Nordisk para la semaglutida. Esto requiere una receta del médico y acudir a una farmacia para que te surtan los medicamentos. Ten en cuenta que, técnicamente, las versiones de los medicamentos que alguien necesita para el tratamiento de la obesidad son Zepbound y Wegovy.

Los médicos también pueden recetar Mounjaro y Ozempic "off-label". Eso significa que estos medicamentos están aprobados para tratar la diabetes, pero como el principio activo (tirzepatida y semaglutida, respectivamente) es el mismo, podrían recetarse a personas que los necesitan para perder peso y no tienen diabetes.

En algunos casos, las farmacias pueden fabricar sus propias versiones de estos medicamentos. Se trata de un proceso denominado "compounding" o "reformulación", en el que algunos farmacéuticos especializados pueden reformular medicamentos y venderlos.

La FDA permite la reformulación en determinadas circunstancias, como cuando el medicamento escasea, como es el caso tanto de la semaglutida como de la tirzepatida. Sin embargo, a diferencia de las versiones del fabricante, la FDA no inspecciona la calidad, seguridad o eficacia de los medicamentos en estos casos. La agencia tiene claro que los medicamentos reformulados son de mayor riesgo en comparación con los elaborados directamente por los fabricantes.

Luego está la cuestión de las farmacias ilegales de Internet que no están autorizadas a vender medicamentos. Hay que evitar estas empresas deshonestas. La FDA tiene un recurso para saber si un sitio web es una farmacia ilegal que distribuye medicamentos potencialmente peligrosos.

CNN: ¿Quién debería pensar en tomar estos medicamentos y quién no?

Wen: La obesidad es una enfermedad crónica. Las personas deben tomar el medicamento, previa consulta con su médico, si padecen esta enfermedad, no si simplemente están descontentas con su aspecto e intentan perder unos kilos.

Para tomar Wegovy, los pacientes deben tener un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 27. Zepbound está aprobado para personas con un IMC igual o superior a 30. Los pacientes deben tomar los medicamentos junto con cambios en su estilo de vida, como hacer más ejercicio y seguir una dieta cuidadosa.

En general, creo que es bueno que haya nuevas herramientas disponibles para los pacientes con obesidad, que aumenta el riesgo de cardiopatías, diabetes, muchas formas de cáncer y muerte prematura. Hay efectos secundarios y riesgos potenciales asociados a estos fármacos, como los hay para prácticamente todos los medicamentos. Las personas deben sopesar los riesgos y los beneficios, así como discutir las alternativas con sus médicos.