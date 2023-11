Acusan a Sean ‘Diddy’ Combs de violación y abuso en una demanda presentada por su exnovia Cassie Ventura

Sean "Diddy" Combs en los Billboard Music Awards 2022 en Las Vegas. Crédito: Frazer Harrison/Getty Images

(CNN) -- El productor y músico Sean Combs fue demandado el jueves en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por su exnovia Casandra Ventura, quien alega que Combs la violó y sometió a años de repetidos abusos físicos y de otro tipo.

La denuncia, obtenida por CNN, alega que Combs "atrajo a la Sra. Ventura a un estilo de vida ostentoso, acelerado e impulsado por las drogas, y a una relación romántica con él" dentro de los dos años posteriores a que la pareja se conociera en 2005 o 2006 y Combs firmara a Ventura en su sello discográfico, Bad Boy Records, poco después.

Ventura afirma en la demanda que Combs "ejerció su poder e influencia" sobre ella durante el transcurso de su relación profesional y romántica. Según la denuncia, ella tenía 19 años cuando se conocieron y Combs tenía 37, y su relación comercial duró hasta 2019.

La denuncia detalla que Combs fue físicamente violento con Ventura, controló todos los aspectos de su vida personal, la “introdujo” a un estilo de vida de abuso “excesivo” de alcohol y sustancias y la obligó a participar en diversos actos sexuales con otros hombres durante ese momento.

“Después de años de silencio y oscuridad, finalmente estoy lista para contar mi historia y hablar en mi nombre y en beneficio de otras mujeres que enfrentan violencia y abuso en sus relaciones”, dijo Ventura (cantante de R&B que se hace llamar con el nombre artístico Cassie), en un comunicado a CNN.

publicidad

“A medida que se acerca la expiración de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, quedó claro que esta era una oportunidad para hablar sobre el trauma que he experimentado y del que me recuperaré por el resto de mi vida”.

El "Señor. Combs niega con vehemencia estas acusaciones ofensivas y escandalosas”, dijo Ben Brafman, abogado de Combs, en un comunicado enviado por correo electrónico a CNN a través del publicista de Combs.

“Durante los últimos seis meses, el señor Combs ha sido sometido a la persistente exigencia de la señora Ventura de US$ 30 millones, bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial sobre su relación, que fue rechazado inequívocamente como un chantaje flagrante. A pesar de retirar su amenaza inicial, la señora Ventura recurre ahora a presentar una demanda plagada de mentiras infundadas y escandalosas, con el objetivo de manchar la reputación del señor Combs y buscar un día de pago”.

Además de Combs, la demanda nombra a sus empresas, incluidas Bad Boy Records, Bad Boy Entertainment y Combs Enterprises. También nombra a Epic Records, que figura como empleador de Ventura.

CNN se comunicó con Epic Records para solicitar comentarios.

Combs, de 54 años, fundó el sello musical Bad Boy en 1993 y se ha conocido con los nombres artísticos de Puff Daddy y Diddy. Acreditado por un trabajo que se considera fundamental en el crecimiento del género hip-hop, Combs ha ganado tres premios Grammy en su carrera, además de 14 nominaciones. Si bien logró el éxito inicial con su música, Combs también se convirtió en un productor y empresario notable.

Ventura, de 37 años, es una cantante de R&B más conocida por su canción "Me & U" de su álbum debut homónimo de 2006, "Cassie", que se lanzó mientras estaba firmada con el sello Bad Boy de Combs. También ha hecho música con artistas como Lil Wayne y Akon, y en 2009 lanzó el sencillo "Must Be Love" con Combs.