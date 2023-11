El plan que salvó millones de vidas del flagelo del sida cumple 20 años 4:14

(CNN) -- Cerca de 450 pacientes de un hospital de Massachusetts podrían haber estado expuestos a la hepatitis y el VIH debido a la administración incorrecta de medicación intravenosa en los últimos dos años, según las autoridades del hospital.

La posible exposición en el Hospital de Salem afectó a pacientes que solicitaban una endoscopia, un tipo de procedimiento en el que un médico introduce un instrumento tubular en el cuerpo para examinarlo, según informó el hospital en un comunicado el jueves. El hospital no proporcionó más detalles sobre cómo pudo producirse la posible exposición.

El Hospital Salem ha notificado a todos los pacientes que pueden haber estado expuestos y ha realizado pruebas de hepatitis B, hepatitis C y VIH a las personas, que son "pruebas estándar para una posible exposición de este tipo", dijo un portavoz del hospital a CNN en un correo electrónico.

"No hay pruebas hasta la fecha de ninguna infección derivada de este incidente", dijo el hospital en el comunicado. "Hemos determinado que el riesgo de infección para los pacientes es extremadamente pequeño. Pedimos sinceras disculpas a quienes se han visto afectados", agregó.

El hospital se enteró de la posible exposición este año y ha proporcionado pruebas de detección gratuitas y establecido una línea directa con personal clínico para responder a las preguntas.

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts está al corriente de la posible exposición y también ha llegado a la conclusión de que el riesgo de infección es muy bajo, según un comunicado enviado a CNN.

El hospital trabajó con el departamento de salud pública del estado "para manejar la situación".

"La investigación en curso no ha identificado pruebas de infecciones derivadas de estas exposiciones hasta la fecha", dijo el departamento.

La hepatitis B y la hepatitis C son infecciones hepáticas causadas por un virus y pueden propagarse al compartir agujas, jeringas y otros equipos de inyección o por contacto sexual.

En 2018, más de 3.000 pacientes en un centro de cirugía en Saddle Brook, Nueva Jersey, enfrentaron el riesgo de exposición a patógenos transmitidos por la sangre, incluidos la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH. Una investigación del Departamento de Salud de Nueva Jersey descubrió que los empleados del HealthPlus Surgery Center no seguían los procedimientos de esterilización y que el instrumental médico no se limpiaba adecuadamente.

Y en 2008, un brote de hepatitis C aguda se relacionó con un centro de endoscopia de Las Vegas, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. Una investigación descubrió que prácticas poco seguras para poner inyecciones ponían a los pacientes en riesgo de exposición.

Aya Elamroussi de CNN contribuyó con este reporte.