Análisis sobre el triunfo de Javier Milei: ¿Cómo ser presidente desde la antipolítica?

(CNN Español) -- Argentina tiene nuevo presidente: Javier Milei. El candidato populista de derecha desembarcará de manera sorpresiva en la Casa Rosada impulsado por su ya característica personalidad confrontativa y su discurso “anticasta“. Obtuvo un triunfo aplastante con más del 55% de los votos y derrotó al peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía.

En las primeras palabras que pronunció Milei ante una audiencia tras darse a conocer el resultado electoral, el libertario adelantó que “hoy comienza el fin de la decadencia argentina”. Además, dio algunas pistas de cómo será su primera etapa en el gobierno: “La situación del país es crítica. No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza ni para medias tintas, si no avanzamos rápido nos dirigimos a la peor crisis de toda nuestra historia”.

¿Cuáles serán los principales desafíos del presidente electo y qué se espera para esta nueva etapa de Argentina?

“Si Milei intenta reformas muy radicalizadas puede producir una etapa de mucha conflictividad política y social”

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, planteó que frente al triunfo de Javier Milei se pueden esperar dos escenarios para los próximos cuatro años de gobierno. “Uno es un Milei que, porque siente que no le debe nada a nadie, inaugure un gobierno muy propio e intente un programa de reformas muy radicalizadas que produciría en Argentina una etapa de mucha conflictividad política y mucha conflictividad social”, explicó el analista.

Nejamkis también planteó un segundo escenario de cara al gobierno de Milei: “La otra posibilidad es un Milei ordenado por su relación con Juntos por el Cambio, especialmente con Macri. Ese es un Milei que pospone su agenda más disruptiva”.

En esta eventualidad, según el analista, el libertario “va a tener conflictividad social, pero quizás más manejable, más administrable y quizás puede lograr lo que no logró Macri“. Sin embargo, Nejamkis lanzó una advertencia: “Si Milei, en ese paquete de medidas disruptivas, además tensiona a las instituciones, gobierna por decreto, intenta reformar la justicia avasallándola, se pelea con los medios de comunicación e intenta acallarlos con alguna metodología extraña, podría alimentar esa conflictividad”.

“El mayor desafío va a ser implementar su promesa de dolarización”

El análisis de María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política por la Universidad de Georgetown, contrasta con el de Nejamkis. Según explicó la analista, “la victoria de Milei es amplísima y tendrá sin dudas legitimidad para llevar adelante su agenda de gobierno. Esta es una victoria también de Mauricio Macri, que se presenta como socio y garante de su nueva administración. Todo el voto de Juntos por el Cambio fue a Milei, lo cual implica que creyeron en la promesa de Macri de que podría manejarlo y moderarlo”.

Respecto de cuáles podrían ser los desafíos de cara a los próximos cuatro años de gobierno para Javier Milei, Casullo resaltó que “el mayor desafío va a ser implementar su promesa de dolarización. Es muy posible que tengamos una hiperinflación que licúe el valor de la moneda, y eso lo facilitará, pero de cualquier manera la promesa que leyó la sociedad es tener un rápido acceso a dólares”.

María Esperanza Casullo también habló del rol del peronismo y la gobernabilidad en esta nueva etapa: “Todo el mundo parece estar muy convencido de que habrán grandes protestas, pero no veo por qué, sobre todo teniendo en cuenta que el peronismo, derrotado, no creo que salga a exponerse”.

“Hace tres años Milei era conocido como panelista de televisión y ahora jurará como presidente”

El analista político Carlos Germano explicó el triunfo de Javier Milei en el balotaje con el foco puesto en las alianzas del libertario: “La fiscalización en la provincia de Buenos Aires fue contundente. Indudablemente el acuerdo de La Libertad Avanza con un sector del PRO, liderado por Macri-Bullrich, creo que le dio un éxito sustancial que pudo prácticamente empatar en la provincia de Buenos Aires”.

Además, Germano hizo hincapié en cómo queda el panorama político tras estos resultados: “Se unificó la oposición, lo que no pudo hacer Juntos por el Cambio lo hizo la gente, lo que no pudieron hacer los dirigentes lo hizo la gente, porque prácticamente el 24% de Patricia Bullrich fue muy fuerte hacia el voto Milei y gran parte del voto Schiaretti fue a Milei”.

Tras un análisis más detallado de los resultados, Carlos Germano explicó que “un gran ganador obviamente fue Javier Milei, un hombre que hace tres años atrás era conocido por concurrir como panelista a distintos programas de la televisión argentina. En dos años a esta parte fue electo diputado nacional y el próximo 10 de diciembre estará jurando como presidente de la República, con toda la incertidumbre que eso abre”.

Pero no fue el único, según Germano, otros de los grandes ganadores fueron Mauricio Macri y Patricia Bullrich “que en 48 horas entendieron claramente el mensaje de las urnas hacia Juntos por el Cambio en la elección del 22 de octubre y pudieron llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza. Hubo un beneficio mutuo”.

Con esta radiografía, el analista aseguró que el peronismo se puede ver como el gran perdedor de la elección: “Como viene sucediendo desde el año 2021 en la región, los oficialismos, a excepción de Nicaragua, siguen perdiendo. Argentina siguió el mismo curso”.

Más allá de los resultados, que dejan a Sergio Massa con más de 10 puntos de diferencia por debajo de su contrincante, la derrota de su espacio muestra un panorama más amplio: “En la derrota del peronismo y del radicalismo está terminando un ciclo político que se inició en 1983. La irrupción de Javier Milei dinamitó todo un esquema de construcción política. La gente dijo “basta“. Esa “casta política“ que denunció Milei fue hoy el pasaporte para ponerle punto final a una dirigencia política que terminó ampliamente derrotada”, explicó Germano.

“La palabra clave para definir lo que viene es ‘incertidumbre’”

Juan Negri, doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, explicó que en Argentina “se abre una nueva etapa. El gobierno es malo. La economía está en una mala situación. Creo que Massa quedó con vida porque enfrente estaba Milei y eso generaba muchísimas dudas. Parece que radicales e indecisos fueron finalmente por Milei y la duda ahora es la gobernabilidad”.

Según explicó Negri, “Milei tiene carencias legislativas, tiene carencias de equipos, incluso programáticas. No se sabe el rol que va a jugar Macri. Son todas cuestiones que se irán delineando en los próximos días: ¿cuál será el rol de lo que queda de Juntos por el Cambio?, ¿eso va a implicar algún tipo de apoyo en equipos?, ¿una moderación de Milei? La verdad es que está todo por decirse. Entonces, la palabra clave para definir lo que viene es incertidumbre”.

Dentro de los retos con los que se encuentra Milei para enfrentar los próximos años, el analista político resaltó “su vulnerabilidad parlamentaria“, la “falta de equipos“, la “falta de claridad en sus medidas“ y “su personalidad y experiencia”.

“El voto a Milei no es un cheque en blanco”

La investigadora y analista de opinión pública, Shila Vilker, explicó el fenómeno del triunfo de Milei como una elección de cambio: “Hubo un reverdecer del sentimiento antikirchnerista muy intenso en el último tramo y estaba la tensión entre lo público y lo privado. Nosotros veíamos un electorado partido entre el cambio y la continuidad, pero primó la demanda de cambio”.

Según explicó Vilker, el acercamiento de Mauricio Macri al espacio del libertario “generó un acompañamiento, una adhesión, le dio gobernabilidad, le dio una sobrevida”.

“Lo de Milei es un fenómeno digno de estudio, porque sus electores le discuten las ideas. Por un lado, el grueso de sus electores dice ‘adhiero a Milei pero a esto no, esto no lo va a hacer’. Cualquier mínima propuesta que se sintiese como una amenaza era matizada. Entonces lo que se ve es que el vínculo trasciende las propuestas de campaña, es el vínculo de un líder carismático. Por otro lado, el acompañamiento de Mauricio Macri movió un voto que se muestra estratégico”, aclaró la analista.

Por último, Vilker resaltó que “el voto a Milei no es un cheque en blanco: el capital de Milei es un capital antipolítico, la pregunta es ¿cómo sos presidente desde la antipolítica?”.

“La esperanza es que no sea el cambio de un populismo de izquierda por un populismo de derecha”

Andrés Oppenheimer, periodista y presentador de CNN en Español, consideró que hablar de un comienzo de una Argentina distinta por parte de Javier Milei es, al menos, arriesgado: “Me parece una buena estrategia tratar de levantarle el ánimo a la gente, decir “se acabó el kirchnerismo, se acabó este populismo desastroso que ha destruido a la Argentina“, pero me parece un poco arriesgado hablar de ‘Argentina potencia’”.

“Esto es un cambio de aire en América Latina. En Argentina el populismo se quedó sin gasolina“, sumó Oppenheimer en su análisis tras darse a conocer los resultados de los comicios. “Yo no te diría que viene una marea diferente, pero viene una olita liberal que marca quizás el fin de un ciclo y el principio de otro y la esperanza de muchos es que no sea el cambio de un populismo de izquierda por un populismo de derecha”, agregó.

Finalmente, Oppenheimer explicó: “Javier Milei no tiene una mayoría en el Congreso, no tiene gobernadores, no tiene un partido político. Trump tenía un partido político importante detrás suyo, Bolsonaro tenía a los militares, Milei no tiene nada, tiene a su hermana. Entonces la prueba de fuego para ver si Argentina se reconstruye es si Milei va a poder escuchar a los demás, dominar su soberbia y construir el consenso para poder gobernar”.

“La sociedad argentina no tiene tiempo para esperar y Milei prometió soluciones mágicas”

José Natanson, periodista, politólogo y director de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur explicó el triunfo de Javier Milei y aseguró que a nivel político lo que sucedió es que “se sumaron los votos de lo que expresa Milei con el votante antiperonista tradicional que votó en la primera vuelta a Patricia Bullrich”. Sin embargo, cuando analizó el resultado desde el punto de vista social, Natanson explicó que “lo que pasó es una expresión de una sociedad rota, que viene de diez años de nulo o muy bajo crecimiento, que viene de una pandemia, de mucha desigualdad, hay algo muy quebrado en la sociedad argentina”.

Natanson agregó: “Creo que la sociedad eligió lo más extremo. La sociedad fue a buscar lo más contundente que tenía para castigar al sistema político”.

El analista político hizo un balance de cómo puede ser el gobierno de Javier Milei y adelantó un panorama difícil: “Tengo una expectativa muy negativa. La sociedad argentina está muy ansiosa, no tiene tiempo para esperar y Milei prometió soluciones mágicas, entonces yo tengo una percepción muy oscura del futuro, porque la sociedad argentina es una sociedad con mucha organización social, con mucha memoria de lucha y de resistencia, donde si hay una medida que a un sector de la sociedad no le gusta, la gente va a la calle y protesta. Entonces pueden venir años de mucho conflicto”.