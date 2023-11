El whisky “más codiciado” del mundo se vende por US$ 2,7 millones

Jonny Fowle, director mundial de whisky de Sotheby's, presenta una botella de The Macallan 1926, el whisky más caro del mundo, el 19 de octubre de 2023 en Londres, Inglaterra. Crédito: Tristán Fewings/Getty Images

(CNN) -- Una botella del “whisky escocés más codiciado del mundo” se vendió por más de £2,1 millones (US$ 2,7 millones) el sábado en Sotheby's en Londres.

El Macallan 1926 es una de las 40 botellas extraídas después de añejar en barricas de jerez durante 60 años, lo que la convierte en la cosecha de Macallan más antigua jamás producida, según la casa de subastas.

Sotheby's esperaba recaudar entre £750.000 y £1,2 millones (US$ 934.274 y US$ 1,4 millones), pero se llevó una sorpresa cuando la preciada botella se vendió por la impresionante suma de £2.187.500 (US$ 2.724.967), lo que la convierte en un "nuevo récord para cualquier botella de licor o vino vendido en una subasta”, dijo la casa de subastas a la agencia de noticias AFP.

Antes de la venta, el director de whisky de Sotheby's, Jonny Fowle, dijo a la AFP que probó una pequeña muestra.

“Probé una pequeña gota, una pequeña gota, de esto. Es muy rico, tiene muchos frutos secos como es de esperar, muchas especias, mucha madera”, dijo, calificándolo de un whisky “increíble” que no debe tomarse a la ligera.

publicidad

De las 40 botellas llenas en 1986, ninguna estuvo disponible para la compra, y algunas se ofrecieron a los principales clientes de The Macallan, un lujo que aumenta su atractivo, como se evidencia en ventas anteriores de las botellas, agrega su descripción en el sitio web de Sotheby's.

En 2019, Sotheby's vendió una botella de The Macallan 1926 adornada con una de las 14 etiquetas Fine and Rare, por £1,5 millones (US$ 1,9 millones), lo que la convirtió en ese momento en la botella de vino o licor más cara jamás subastada.

La venta del sábado fue una de 12 botellas cubiertas con una etiqueta diseñada por el pintor italiano Valerio Adami, una botella de la cual también se cree que fue destruida durante el terremoto japonés de 2011. Esta botella es también la primera de las botellas de The Macallan 1926 que han sido reacondicionadas, llevadas a cabo por The Macallan Distillery en Escocia antes de la subasta.

Otros 12 fueron etiquetadas por el artista pop Sir Peter Blake, mientras que las dos restantes se publicaron sin etiquetar. De las que no tienen etiqueta, una fue pintada a mano por el artista irlandés Michael Dillon y se convirtió en la primera botella de whisky en superar el millón de libras (US$ 1,2 millones) cuando se vendió en 2018 por 1,2 millones de libras (US$ 1,5 millones), dijo la casa de subastas en su sitio web.