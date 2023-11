Tres personas atendidas en el rodaje del 'El juego del calamar' de la vida real 1:16

(CNN Español) -- Tal fue el éxito de "El juego del calamar" ("Squid Game") en Netflix que sus creadores se aventuraron a crear un reality show inspirado en la serie de ficción que fascinó a sus seguidores en todas partes del mundo. Incluso replicaron algunos de los juegos

En "El juego del calamar: el desafío", que se estrena este 22 de noviembre en Netflix, 465 personas se inscribieron para competir por un millonario premio en una serie de juegos que, según los avances del nuevo reality, se parece mucho a lo que se vio en "Squid Game", de una de las producciones más exitosas de la plataforma de streaming.

"The Challenge", a diferencia de lo que retrataba el distópico drama surcoreano en el que las personas jugaban juegos de niños con la esperanza de ganar el millonario premio y pagar sus deudas, no es una cuestión de vida o muerte, según explicó Netflix en una publicación de su blog. El perdedor solo se irá a su casa con las manos vacías.

Aquí te contamos todo sobre "Squid Game: The Challenge", el nuevo reality inspirado en la exitosa serie de ficción de Netflix.

El millonario premio de "Squid Game: The Challenge"

La compañía de streaming dijo en la publicación de su blog que el programa entregará el premio en efectivo más alto en la historia de los reality shows: US$ 4,56 millones para el ganador.

Las pruebas en "El juego del calamar: el desafío"

El creador de la serie original de "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, hizo un recorrido por el set donde se grabó el reality show para mostrar un adelanto de los juegos y pruebas a los que se enfrentan los más de 400 participantes que fueron elegidos en una convocatoria global que lanzó Netflix el año pasado.

"Cada jugador será llevado al límite y se verá obligado a preguntarse hasta dónde es capaz de llegar para ganar, con alianzas oportunistas, estrategias despiadadas y traiciones oportunas", explica la plataforma de streaming

En el video, publicado en el blog de Netflix, Dong-hyuk visita el set en el que aparecen concursantes vestidos con atuendos parecidos a los que llevaban los de la serie original: jugadores con pantalones y chaquetas o chamarras verde y blanco que duermen en literas metálicas en un cuarto frío y austero.

Además, el trailer de "El juego del calamar: el desafío" nos da una pista del regreso de la diabólica muñeca, la cual fue una parte fundamental de la serie de ficción y de la que se crearon una variedad de memes en las redes sociales. La muñeca aparece en el avance mientras los concursantes prueban suerte en el juego de "Luz roja, luz verde".

Lista de episodios

Episodio 1: “Red Light, Green Light”

Episodio 2: “The Man with the Umbrella”

Episodio 3: “War”

Episodio 4: “Nowhere to Hide”

Episodio 5: “Trick or Treat”

Episodio 6: “Goodbye”

Episodio 7: “Friend or Foe”

Episodio 8: “One Step Closer”

Episodio 9: “Circle of Trust”

Episodio 10: “One Lucky Day”

Con información de Ramishah Maruf, Alli Rosenbloom, Lisa Respers France y Lianne Kolirin de CNN