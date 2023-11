El mayor reto de Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador, es llevar la paz y estabilidad al país. ¿Podrá hacerlo?

¿Tendrá Daniel Noboa suficiente tiempo para cumplir sus promesas? 2:51

(CNN Español) -- Daniel Noboa Azin, de 35 años, tendrá solo un año y medio para gobernar y, de esa manera, cerrar el tiempo de mandato que dejó inconcluso al presidente saliente, Guillermo Lasso. Un lapso muy corto para resolver los problemas urgentes de un Ecuador martirizado por la violencia criminal y los apuros financieros.

CNN consultó a dos expertos en materia económica y de seguridad que plantearon los retos que le esperan al presidente electo y señalaron cuáles deberían ser las primeras medidas de Gobierno. Ambos concuerdan en que Noboa tendrá que pisar el acelerador y optimizar el tiempo para darle algunas certezas al país.

La reactivación económica, un reclamo urgente

Fidel Jaramillo, docente universitario, exgerente del Banco Central de Ecuador y alto funcionario del BID hasta 2020, asegura que el nuevo Gobierno enfrentará una situación muy complicada, ya que el déficit fiscal y el actual nivel del riesgo país no están generando confianza en los mercados internacionales.

"Los retos son gigantescos, pues tenemos una economía bajo estrés de liquidez fiscal. Es urgente encontrar recursos que permitan financiar el gasto público y tomar medidas que de alguna manera resuelvan los problemas estructurales del fisco ecuatoriano", puntualizó.

En su más reciente informe sobre Ecuador, el Banco Mundial detalla que la economía local se ha desacelerado sustancialmente debido, por un lado, al aumento de la inseguridad provocada por el crimen organizado, y por el otro, a la incertidumbre política, lo que llevó al adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas en el país.

"La nueva administración tendrá como desafío sentar las bases para un diálogo que permita impulsar un desarrollo más inclusivo, sostenible y resiliente", precisó el organismo internacional.

Mensaje de confianza y credibilidad

Jaramillo, quien también se desempeña como secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), dijo a CNN que el presidente electo Daniel Noboa debe propiciar un escenario para "ganancias tempranas" que generen confianza y credibilidad dentro y fuera del país. Además, afirmó, tomar el control de la seguridad y solventar la crisis de energía eléctrica puede darle un gran impulso inicial.

"La economía requiere dinamismo e inversión, por eso necesita un equipo de Gobierno que comunique esa confianza, le dé estabilidad a los mercados y reactive la generación de empleo y la inversión en el país", afirmó Jaramillo.

El exgerente del Banco Central de Ecuador agregó que un mejoramiento de la gestión pública y la reactivación de las licitaciones pueden también sumarse a las "ganancias tempranas" que debería generar el próximo mandato.

Programa económico y diálogo

Noboa deberá definir lo más pronto posible la dirección de un programa económico que permita conocer los lineamientos y alcances de las futuras decisiones financieras.

En este sentido, el economista Jaramillo subraya que el presidente Noboa deberá trabajar en un programa económico que considere al comercio exterior como una "palanca" capaz de darle dinamismo a la golpeada economía.

Por otra parte, sostiene que Noboa debe propiciar acercamientos y profundizar el diálogo para conseguir apoyos en la Asamblea, donde se discutirán los proyectos de reformas económicas.

"Los acuerdos políticos son necesarios en cualquier país, especialmente en una coyuntura tan difícil y delicada como la que está atravesando el Ecuador. Sin embargo, me parece muy importante que estos pactos, que estos acuerdos, sean transparentes y tengan una dosis de realismo", advirtió el experto.

Combate a la violencia de los grupos criminales

Después de Estados Unidos y Colombia, Ecuador es el país donde se incauta más cocaína, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El narcotráfico ha provocado una guerra sin cuartel entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado trasnacional, según el Gobierno saliente.

Los ataques con coches bomba, las constantes masacres carcelarias, las luchas por territorio entre las bandas delictivas y los sicariatos han convertido el problema en una situación de inusitada gravedad, que mantiene a la población en vilo.

El experto en seguridad y exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, dijo a CNN que el mismo día de la posesión presidencial Daniel Noboa debe disponer que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en tanto máximo organismo de seguridad del país, se mantenga en sesión permanente para enfrentar la ola criminal.

"Lo primero que tiene que hacer es crear dos fuerzas de tarea conjunta en las fronteras norte y sur para evitar que el narcotráfico ingrese por Colombia y Perú. Es importante la militarización de puertos y aeropuertos con el propósito de taponar la salida de la droga hacia el exterior", recomendó Pazmiño.

De acuerdo a la Policía, Ecuador registra su peor registro histórico de muertes violentas, pasando de 4609 en 2022 a 6920 hasta la fecha, según confirmó a CNN el ministro del Interior saliente, Juan Zapata. Cabe recordar que 2021 cerró con 2496 homicidios intencionales.

Reactivar los servicios de inteligencia

Pazmiño asegura que los servicios de inteligencia "no pueden permanecer dormidos" y actuar cuando ya es demasiado tarde. "Es necesario hacer una reingeniería total del sistema de inteligencia nacional. No funciona, está estancado, no se adelanta a los escenarios prospectivos que se plantean en el contexto nacional", advierte.

Sugiere a Noboa rodearse de personas capacitadas y decididas a replantear el sistema de seguridad y control en las cárceles.

"El área de inteligencia no se mueve sobre la base de amistades, compadrazgos o cuotas políticas. Se mueve sobre la base de profesionales que conozcan lo que hay que hacer por este país y ese es el asesoramiento que necesita el presidente de la República", enfatiza.

Asesorar con la verdad al Presidente

Pazmiño, coronel en servicio pasivo, considera que el mandatario debe ser informado con claridad y oportunidad. Insiste en que no se debe "maquillar" desde las instituciones la realidad de la situación de inseguridad que vive el país.

"A todo presidente le hacen un daño tremendo las burbujas del poder. Por ese problema, el presidente está completamente ciego y no tiene información. Es como si caminara sobre un pantano con los ojos tapados, sin saber lo que debe hacer. Sin información correcta, veraz y oportuna, no puede tomar decisiones. El sistema tiene que decirle lo que está pasando y sugerir acciones", insiste Pazmiño.

Los 100 primeros días son la clave

El presidente Noboa deberá pisar el acelerador para tomar decisiones y evitar que el descontento social llegue más rápido que los posibles resultados, comenta Pazmiño a CNN.

"Se le van a venir procesos de desestabilización si él no logra dar un giro rápido al país durante los 100 primeros días de Gobierno. Si no logra estabilizar la seguridad y el aspecto económico pues inmediatamente va a tener una respuesta social, como la movilización de sectores sociales que van a pedirle que cumpla con lo que prometió", advierte el exdirector de inteligencia.

Pazmiño sostiene que el nuevo mandatario debe plantear pronto una reingeniería a los sistemas judicial y carcelario, para que el Estado retome la capacidad de control de la seguridad y, de esa forma, evitar la impunidad.

Sobre el nombramiento de ministros jóvenes en el gabinete, Pazmiño dice que el poder de la juventud debe estar acompañado de un equipo asesor experimentado que empuje sus ideas y las potencie.

"El país se está jugando las últimas cartas, no tiene alternativa. Si este grupo de profesionales jóvenes fracasa, fracasamos todos. La idea es que este grupo de jóvenes acoja la experiencia de otros, sin importar la tendencia política", finalizó.