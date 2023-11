Gente cerca de un mural pintado por el artista británico de graffiti Banksy, que muestra a un trabajador cortando una de las estrellas de una bandera con temática de la Unión Europea, en 2017. (Crédito: Daniel Leal/AFP/Getty Images)

(CNN) -- El anonimato está en el centro de la mitología que rodea al elusivo artista callejero Banksy, pero es posible que haya revelado su nombre en una entrevista que resurgió.

Grabada por primera vez en 2003, la entrevista se publicó este martes como episodio extra de la serie de podcast de la BBC "The Banksy Story".

Cuando Nigel Wrench, antiguo corresponsal de arte de la BBC, preguntó a Banksy si se llamaba "Robert Banks", como había publicado entonces el diario The Independent, el artista respondió: "Es Robbie".

Wrench compartió la entrevista de archivo con el presentador del podcast James Peak, un confeso "superfan" de la obra de Banksy, tras escuchar la serie de 10 episodios que había trazado el ascenso del artista e incluía una grabación no verificada de su voz de una entrevista recuperada de 2005 con la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, puede que no todo sea lo que parece, como suele ocurrir con Banksy, un artista conocido por su humor satírico, sus métodos subversivos y sus temas contrarios a la autoridad.

"Sale un nombre", dijo Peak a CNN este martes. "¿Es el nombre correcto?, ¿es una broma inteligente?", añadió Peak, aludiendo a que un nombre como Robbie Banks podría ser un buen juego de palabras.

Escudado en su anonimato, el distintivo arte del grafiti de Banksy ha aparecido en todo el mundo, en las paredes de edificios bombardeados en Ucrania; en camisetas para apoyar a los manifestantes que se enfrentan a un juicio por derribar la estatua del comerciante de esclavos Edward Colston durante las protestas de 2020 Black Lives Matter en Inglaterra; y en París, destacando la crisis migratoria de Europa en 2018.

En su exposición de 2003, que se inauguró poco después de su entrevista con Wrench, aparecían furgones policiales grafiteados, una imagen de Winston Churchill con una cresta mohicana y animales de granja vivos pintados con los cuadros azules de la Policía Metropolitana.

Banksy habla de estos temas políticos en su obra con Wrench, revelando el "núcleo" de sus primeras ideas antes de convertirse en un icono mundial, mientras consideraba las ventajas de utilizar el grafiti como medio para producir arte, según Peak.

"Si eres un tipo que hace arte que se vende por sumas ridículas de dinero y tienes esta... administración a tu alrededor, a menudo me pregunto hasta qué punto puedes ser puro en tu intención y en tu arte", añadió Peak.

"Y lo que me sorprende al escuchar esta entrevista es que todo eso está presente y es correcto... es casi como si hubiera tomado una decisión sobre... para qué sirve su arte y los medios para comprometerse con él".

Política, vandalismo y anarquía

A pesar de estos temas políticos que han marcado su obra desde el principio, Banksy dijo a Wrench en 2003 que no se consideraba "tan político".

Y añadía: "Si piensas en algo de tu vida durante más de un segundo, tienes que darte cuenta de que los zapatos que llevas los hace alguien con una cantidad patética de dinero y que el café que bebes significa que alguien, en algún lugar del mundo, está siendo asesinado".

Banksy habló del vandalismo y de su forma de entender el arte: "(El vandalismo) es una forma más rápida de expresar tu punto de vista".

"Para mí, el objetivo de oro es... que te lleve menos tiempo hacerlo que lo que tarda la gente en verlo", añadió.

A la pregunta de si su exposición tenía que ver con el anarquismo, Banksy dijo a Wrench: "Me interesa la injusticia. ¿Quién tiene derecho a juzgar a los demás? Si alguna vez has sido víctima del sistema judicial, te vuelves muy escéptico sobre todo, así que supongo que me gusta darle un poco la vuelta... Me interesa averiguar quiénes son realmente los buenos".

Según Peak, escuchar la entrevista de archivo no ha hecho sino aumentar su admiración por Banksy, una admiración que surgió al darse cuenta de la "brillantez" artística, pero también de los "sentimientos cálidos, humanos, amables, progresistas y liberales..." que la sustentan.