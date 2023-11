El CEO de Binance, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, se declara culpable de infracciones por blanqueo de capitales

Binance y la SEC llegan a un acuerdo sobre activos 0:59

(CNN) -- El multimillonario Changpeng Zhao y la principal bolsa de criptodivisas Binance se declararon culpables este martes de cargos federales en un momento decisivo diseñado para poner orden en la criptoindustria, a menudo al margen de la ley.

Como parte de un acuerdo coordinado entre el gobierno federal, Binance aceptó pagar más de US$ 4.000 millones en multas y otras sanciones. Zhao, una de las figuras más poderosas de las criptomonedas, aceptó dimitir como consejero delegado de la bolsa que fundó, y pagará US$ 200 millones en multas.

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, admitió haber incurrido en blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones.

Las autoridades estadounidenses describieron ésta como la mayor resolución empresarial de la historia que incluye cargos penales para un ejecutivo.

Tras una investigación de varios años, las autoridades alegan que Binance permitió a los malos actores realizar libremente transacciones en la plataforma, permitiendo desde abusos sexuales a menores y narcotráfico hasta financiación del terrorismo para ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam de Hamas.

publicidad

Zhao, que amasó una fortuna estimada en más de US$ 23.000 millones, se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales.

Las autoridades estadounidenses esperan que la declaración de culpabilidad de Binance y su fundador, además de la reciente condena del cofundador de FTX Sam Bankman-Fried, envíe un mensaje claro a los malos actores de todo el sector de las criptomonedas.

"Binance se convirtió en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las mayores penas corporativas en la historia de EE.UU.", dijo el secretario de Justicia de EE.UU. Merrick Garland en un comunicado.

Zhao se enfrenta a un máximo de 10 años de prisión, aunque es probable que su condena final sea muy inferior. Las directrices federales sitúan probablemente la pena máxima posible para Zhao en torno a los 18 meses. La sentencia la decide en última instancia un juez.

Según el acuerdo, Zhao aceptó la recomendación de la fiscalía de pagar una multa de US$ 50 millones. Además de la multa penal, Zhao pagará US$ 150 millones en sanciones civiles, según la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC por sus siglas en inglés). La orden de consentimiento propuesta también obliga a Binance a desembolsar US$ 1.350 millones de ganancias mal habidas y a pagar una sanción monetaria civil de US$ 1.350 millones a la CFTC.

"Binance hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en la búsqueda de beneficios", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado. Y agregó: "Sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma".

La declaración de culpabilidad de Binance forma parte de un acuerdo coordinado alcanzado con una amplia gama de organismos gubernamentales, entre ellos el Departamento de Justicia, la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. El Tesoro describió dicho acuerdo de Binance como su mayor aplicación de la historia.

"La plataforma Binance estaba facilitando cosas verdaderamente horribles, desde financiación del terrorismo hasta ransomware, pornografía infantil y diversas estafas y fraudes", declaró ante la prensa un alto funcionario del Tesoro.

Las autoridades estadounidenses afirman que Binance permitió más de 100.000 transacciones relacionadas con actividades ilícitas, así como más de 1,5 millones de operaciones con divisas virtuales que violaban las sanciones estadounidenses, incluidas las impuestas a Irán, Siria y Cuba.

Justo cuando las autoridades anunciaban el acuerdo, Zhao confirmaba en un post en X (antes conocido como Twitter) que había dimitido como consejero delegado.

"Admito que no ha sido fácil dejarlo emocionalmente. Pero sé que es lo correcto", dijo Zhao. "Cometí errores y debo asumir responsabilidades. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí mismo."

Zhao será sucedido por Richard Teng, quien anteriormente se desempeñó como jefe global de mercados regionales de Binance.

"Si bien Binance no es perfecta, se ha esforzado por proteger a los usuarios desde sus primeros días como una pequeña startup y ha hecho enormes esfuerzos para invertir en seguridad y cumplimiento", dijo la compañía en un comunicado este martes. "Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel mundial... [y] tomó decisiones equivocadas en el camino. Hoy, Binance asume la responsabilidad de este capítulo pasado".

Los cargos y acciones supuestamente fraudulentas de Binance

Fiscales federales desvelaron registros judiciales este martes alegando que Binance, dirigida por Zhao, procesó transacciones de clientes que operaban servicios de mezcla ilícitos y "blanqueó ganancias de transacciones de mercado darknet, hacks, ransomware y estafas". Los fiscales alegan que Binance tenía procedimientos laxos contra el blanqueo de capitales.

Esta presunta mala conducta allanó el camino para que Binance se convirtiera en el rey de los intercambios de criptomonedas, alegan los fiscales.

"En parte debido a este esquema, y porque el acusado priorizó el crecimiento, la cuota de mercado y los beneficios sobre el cumplimiento de la ley de EE.UU. (Binance) se convirtió en el mayor intercambio de criptomoneda en el mundo", dijeron los fiscales.

Los fiscales alegan que Binance "no se registró a sabiendas" como empresa de servicios monetarios, violó deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al no aplicar y mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales y causó deliberadamente violaciones de las sanciones económicas de EE.UU..

Los cargos, presentados ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Washington, acusaban a Binance de un "esfuerzo deliberado y calculado para beneficiarse del mercado estadounidense sin aplicar los controles exigidos por las leyes de EE.UU.".

Los fiscales alegan que la mala conducta comenzó ya en agosto de 2017, continuó al menos hasta octubre de 2022 e incluyó a ciertos funcionarios, directores, empleados y agentes de Binance.

Mientras Garland detallaba la investigación del gobierno federal sobre Binance, mencionó un mensaje que un empleado de cumplimiento envió en febrero de 2019 que decía que el criptointercambio debería tener una pancarta que dijera: "¿Lavar dinero de la droga es demasiado difícil en estos días? Ven a Binance, estamos hechos para ti".

"Al no cumplir con la ley estadounidense, Binance facilitó a los delincuentes mover sus fondos robados y ganancias ilícitas en sus intercambios", dijo Garland.

Las autoridades estadounidenses no tolerarán la delincuencia a través de las criptomonedas

Los defensores de las monedas digitales señalan que la gran mayoría de los negocios realizados a través de criptomonedas son legales y legítimos, y en los últimos cinco años surgió una industria artesanal de empresas que trabajan con las fuerzas de seguridad para rastrear las transacciones digitales.

Pero las altas autoridades estadounidenses dejaron claro este miércoles que seguirán vigilando de cerca las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas.

"Las acciones de hoy demuestran que si se presta servicio a clientes estadounidenses, hay que cumplir la legislación de EE.UU.", dijo Nicole Argentieri, fiscal general adjunta en funciones. "Las instituciones financieras estadounidenses son los guardianes de la seguridad de nuestro sistema financiero y, dado que Binance sirve a una cantidad sustancial de clientes estadounidenses, era una institución financiera estadounidense que debía cumplir con las leyes contra el lavado de dinero".

Los problemas legales de Binance siguen a la quiebra de otra bolsa de criptomonedas, FTX, y a la condena de su fundador, Sam Bankman-Fried, por cargos de fraude. Estos son los ejemplos más extremos del mayor escrutinio que las fuerzas del orden y los reguladores han ejercido en los últimos meses sobre la criptoindustria, en gran medida no regulada.

Pero las bandas de ransomware de Rusia y los blanqueadores de dinero de Corea del Norte, por ejemplo, siguen considerando la criptomoneda como el núcleo de su modelo de negocio, y a menudo utilizaron herramientas disponibles públicamente, o "servicios de mezcla", para ocultar sus ganancias mal habidas.

En agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra los cofundadores de uno de estos servicios, Tornado Cash, acusándoles de mover US$ 1.000 millones en criptomoneda para delincuentes. Uno de los cofundadores de Tornado Cash se declaró inocente de los cargos, mientras que el otro sigue en libertad.

Las autoridades afirmaron que están adoptando un enfoque agresivo y global para erradicar los delitos financieros a través de las criptomonedas.

"Han visto tanto en nuestras acciones de hoy como en casos anteriores que seremos implacables en el uso de todas las herramientas que tenemos actualmente para desplegar contra aquellos que tratan de utilizar las tecnologías de una manera que abusan de esas plataformas ... o [que] no impiden el uso de esas plataformas para actividades ilícitas", dijo la vicefiscal general Lisa Monaco.

Monaco señaló la creación del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda en el Departamento de Justicia como ejemplo de que los federales van en serio, incluida la forma en que las entidades gubernamentales colaboran en la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas.

Algunos piensan que hay que hacer más.

"Lamentablemente, el acuerdo de hoy no es un caso atípico, y la anarquía, si no las actividades criminales de cripto continuarán y aumentarán hasta que todos los fiscales, reguladores y funcionarios electos obliguen a la industria a actuar como todas las demás personas y empresas respetuosas de la ley en la industria financiera", dijo Dennis Kelleher, cofundador, presidente y CEO de Better Markets, en un comunicado.

¿Qué es Binance?

Binance fue fundada en 2017 por Zhao, un ciudadano canadiense. Los reguladores del mercado estadounidense presentaron este año demandas civiles contra Binance, a la que acusan de dirigir un intercambio ilegal de valores no registrados en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores demandó en junio a Binance, diciendo que la compañía dirigió una "extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley".

Binance argumentó durante mucho tiempo que no está sujeta a las leyes estadounidenses porque no tiene sede física en América.

La SEC también alegó que Zhao y Binance mezclaron activos de clientes e incluso desviaron algunos a una entidad controlada por Zhao.

Zhao afirma que la sede de la empresa está donde él se encuentre en cualquier momento, "lo que refleja un enfoque deliberado para intentar evitar la regulación", según una denuncia de la CFTC. Dicha agencia acusó a Binance y a Zhao de violar las leyes estadounidenses de negociación de derivados de múltiples maneras, incluyendo el supuesto entrenamiento secreto a clientes "VIP" dentro de Estados Unidos sobre cómo eludir los controles de cumplimiento.

Un portavoz de Binance dijo en junio que la compañía toma en serio las acusaciones de la SEC, pero cree que las acusaciones de la agencia son "injustificadas".

"Respetuosamente no estamos de acuerdo con las acusaciones de la SEC de que Binance operaba como una bolsa de valores no registrada u ofrecía y vendía valores ilegalmente", dijo la compañía en un comunicado. "Debido a nuestro tamaño y reconocimiento de nombre global, Binance se ha encontrado un blanco fácil atrapado en medio de un tira y afloja regulatorio de los Estados Unidos".