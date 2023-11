Daryl Hall obtiene una orden de alejamiento contra John Oates en medio de una demanda confidencial

Daryl Hall, a la izquierda, y John Oates actuando en 2014 en Henham Park en Southwold, Inglaterra. (Crédito: Andy Sheppard/Redferns/Getty Images)

(CNN) -- Daryl Hall presentó este jueves una demanda contra su excompañero de banda John Oates en el tribunal de cancillería de Nashville, según los registros judiciales.

Los dos músicos son famosos como miembros del dúo de rock homónimo Hall & Oates, que tuvo un enorme éxito a principios de la década de 1980 con éxitos como "Private Eyes" y "Maneater".

La demanda de Hall contra Oates como persona física y el fideicomiso de Oates figura como una disputa de "contrato/deuda", pero los detalles del caso están sellados, según muestran los registros judiciales.

El pasado viernes, el tribunal accedió a la petición de Hall de una orden de alejamiento temporal que entraría en vigor el 30 de noviembre, según los registros.

Dado que el expediente está en gran parte sellado, la naturaleza de la orden de alejamiento no es evidente. Una orden de este tipo suele dictarse en una disputa comercial para evitar que una de las partes perjudique los intereses económicos de la otra.

publicidad

CNN se contactó con los representantes y abogados de Hall y Oates para obtener más información.

Hall y Oates se conocieron en la década de 1960 en Filadelfia y, según el Salón de la Fama del Rock and Roll, cosecharon 29 éxitos entre 1976 y 1990.

"Sus canciones más indelebles incluyen el etéreo estribillo de 'I Can't Go for That (No Can Do)'; el ritmo percolador y las armonías de 'Kiss on My List'; el flujo rítmico ingrávido y el juego de voces de 'Maneater'; y el estribillo plangente y desgarrador de 'She's Gone'", escribió Parke Puterbaugh para la entrada de Hall & Oates en el Salón de la Fama en 2014.

-- Andy Rose, de CNN, ha contribuido a este reportaje.