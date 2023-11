Guerra entre Israel y Hamas en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que Gaza sigue siendo una "peligrosa zona de guerra"

Poco antes de la hora prevista para el inicio de la tregua entre Israel y Hamas, las Fuerzas de Defensa de Israel reafirmaron que la "guerra no ha terminado todavía" y que el norte de Gaza sigue siendo una "zona de guerra peligrosa".

"La guerra aún no ha terminado. El cese de hostilidades con fines humanitarios es temporal", dijo el portavoz árabe de las FDI, Avichay Adraee, en un video publicado en X el viernes, antes de la pausa anticipada de los combates prevista para las 7 a.m. hora local (12 a.m. hora de Miami).

"La zona norte de Gaza es una zona de guerra peligrosa y está prohibido avanzar hacia ella", afirmó Adraee.

El portavoz instó a la población de Gaza a permanecer en la zona humanitaria del sur.