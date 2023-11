Imagen de archivo.

(CNN Español) -- La Policía Nacional de España detuvo este lunes a un joven de 26 años, sospechoso de haber apuñalado y matado a su expareja de 25 años y a la hija de ambos de cinco años, informó una fuente policial a CNN. Todos ellos eran de nacionalidad peruana, según estas fuentes.

Las fuerzas de seguridad recibieron una llamada pasada la medianoche hora local, alertando de una mujer herida en un garaje del distrito madrileño de Carabanchel. Al llegar, según relata esta fuente, además de encontrar a la joven con importantes heridas en el tórax, hallaron en su domicilio a la niña con heridas en el cuello. El hombre también fue encontrado con heridas en el cuello, aunque, según la misma fuente policial, se cree que fueron “autoinfligidas”.

A pesar de la rápida llegada de los Servicios de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur), no se pudo más que certificar la muerte de la joven y la menor, mientras que el ahora sospechoso de haberlas matado fue trasladado en estado muy grave a un hospital en calidad de detenido, según la fuente.

La brigada V de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, que son abordados como un posible caso de violencia de género.

Una denuncia previa

El presunto autor de los crímenes había sido denunciado anteriormente por su expareja por malos tratos, según documentos judiciales.

De acuerdo con información del caso a la que CNN ha tenido acceso, la joven declaró en fase de instrucción haber sido agredida en una discusión que tuvo lugar el 6 de septiembre de 2020.

No obstante, la Justicia terminó absolviendo al acusado, dado que su pareja afirmó no recordar lo sucedido cuando la causa se llevó a juicio, además de que no existían testigos que aportasen detalles concretos sobre lo ocurrido.