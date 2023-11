Fin de semana de despedidas en Argentina 3:08

(CNN Español) -- En Argentina, miles de socios de Boca Juniors se preparaban para elegir a las nuevas autoridades de la Comisión Directiva del club este domingo. Sin embargo, por una orden judicial de un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, los comicios se suspendieron hasta nuevo aviso.

La decisión de no llevar a cabo las elecciones este 3 de diciembre la tomó la jueza civil Alejandra Abrevaya, quien hizo lugar a una denuncia presentada por el economista Andrés Ibarra, quien ocupó varios cargos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri en Argentina (2015-2019), y compite por la presidencia de Boca contra Juan Román Riquelme, exjugador, uno de los principales ídolos en la historia de Boca y actual vicepresidente del club.

Según el fallo al que accedió CNN, la magistrada perteneciente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11 considera admisibles los fundamentos del denunciante sobre supuestas “irregularidades y anomalías” en el padrón de socios.

El texto indica que no podrán celebrarse las elecciones hasta que no “se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas”.

Abrevaya se refiere a una denuncia presentada el pasado 22 de noviembre por Ibarra y Macri, quien fue presidente de Boca entre 1995 y 2008 y compite en estas elecciones en el club como candidato a vicepresidente en la lista encabezada por Ibarra. En el texto, los denunciantes manifiestan su desconfianza sobre la validez del padrón electoral actual.

La raíz del conflicto entre Ibarra-Macri y Riquelme

Boca no solo es uno de los clubes más importantes del continente en materia de títulos e hinchada. También cuenta con un superávit de socios que, en su momento, llevó a las autoridades a crear la figura del socio adherente.

Es una categoría que permite a cualquier persona acceder a ciertos beneficios de los socios activos -como asistir a partidos disputados en La Bombonera, siempre sujeto a la disponibilidad habilitada por la institución-, a cambio de una cuota mensual que equivale a un 50% del monto de un socio activo, según se explica en el sitio web de Boca.

Los socios adherentes pueden pasar a ser socios activos conforme se vayan liberando cupos. Sin embargo, hasta no ser confirmados como tales, no pueden votar en las elecciones del club.

Según Ibarra y Macri, en 2021 se registró el cambio de categoría de casi 13.000 socios adherentes. El texto presentado ante la Justicia detalla una serie de supuestas incongruencias en la forma en la que algunos socios adherentes habrían pasado a la categoría de socios activos.

La actual dirigencia del club rechaza las acusaciones consignadas en la denuncia.

Este martes, en una entrevista con TNT Sports -al igual que CNN, propiedad de Warner Bros. Discovery-, Ibarra aseguró que lo que piden es “que los socios dados de alta de forma irregular no voten, no que no se hagan las elecciones. Todos queremos votar el domingo”.

CNN contactó al equipo de prensa de Ibarra para obtener más comentarios al respecto, pero todavía no ha obtenido respuesta.

¿Cuándo serán las elecciones en Boca?

De acuerdo con el fallo de la jueza Abrevaya, hasta que no haya una “definición” judicial sobre la denuncia no se celebrarán los comicios.

Una medida que podría destrabar el conflicto legal sería la celebración de una audiencia entre las partes con un acuerdo sobre el padrón de socios habilitados para votar. CNN no ha podido confirmar de manera independiente que se vaya a producir un acuerdo de ese tipo en las próximas horas.

Según información provista por el equipo de prensa de Boca a CNN, actualmente el club cuenta con más de 315.000 socios, entre activos y adherentes.

En una entrevista concedida este lunes al canal C5N, Riquelme dijo que este año sueña “con lograr más de 57.000 votantes, como tiene el récord el Barcelona”. Y agregó que cree que esta elección “va a ser superior a la última, que fueron 37.000 o 38.000”. “Esperamos que ningún otro juez quiera suspender a 2.000 o 3.000 votantes”, puntualizó.