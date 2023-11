Rusia dice que destruyó drones ucranianos que se iban a Moscú 5:02

(CNN) -- A principios de noviembre, apareció en Internet un vídeo de un dron que parecía mostrar un ataque dirigido que hacía estallar tres antenas en el tejado de un bloque de apartamentos. El comandante ucraniano del dron que lo publicó afirmó haber destruido un sistema de guerra electrónica ruso Pole-21 en el frente oriental, cerca de Donetsk.

Ucrania ya está corriendo para alcanzar a Rusia en lo que respecta a la guerra electrónica.

Este ataque también muestra cómo Kyiv se apresura a destruir la tecnología de Moscú en el campo de batalla, una señal de lo importante que puede ser para el futuro de la guerra.

La guerra electrónica, o EW, por sus siglas en inglés, implica armas o tácticas que utilizan el espectro electromagnético. Ambos ejércitos lo están empleando en este conflicto, predominantemente a través de bloqueadores electrónicos que desactivan los sistemas de puntería guiados por GPS, haciendo que los cohetes no alcancen sus objetivos.

Después de casi seis meses de la lenta y agotadora contraofensiva de Ucrania, está claro que Rusia no solo ha construido defensas físicas sino también formidables defensas electrónicas, y los soldados ucranianos en el frente están teniendo que adaptarse rápidamente.

Pavlo Petrychenko, el comandante de drones de la 59.ª Brigada Motorizada de Ucrania, que llevó a cabo el ataque a principios de noviembre, dice que destruir con éxito estos sistemas es fundamental si Ucrania quiere liberar más territorio. El vídeo que publicó en redes sociales es uno de un número creciente de informes militares y mediáticos ucranianos sobre ataques exitosos solo contra sistemas Pole-21, desde el verano.

“Al comienzo del conflicto, utilizaron la guerra electrónica para interferir con nuestras comunicaciones, nuestros walkie-talkies, radiocomunicaciones, teléfonos, drones”, dijo a CNN en una videollamada desde cerca de Avdiivka en el frente oriental, el sitio actual de algunos de los combates más feroces de la guerra.

“Pero cuando empezamos a recibir equipos extranjeros, empezaron a utilizar estos sistemas para suprimir nuestras armas.

“Dado que (los dos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad) HIMARS (proporcionados por EE.UU.) y Excalibur 155 (un proyectil de artillería de alcance extendido) son guiados por satélites, (Rusia) utiliza activamente la guerra electrónica como un elemento de defensa contra nosotros”, dijo Petrichenko.

Una grieta en el blindaje proporcionado por la OTAN a Ucrania

Y ese es el problema para Ucrania. Los bloqueadores rusos han convertido la ventaja tecnológica del arsenal de armas "inteligentes" (guiadas) proporcionadas por Occidente en Ucrania en una vulnerabilidad.

Los misiles guiados con precisión y los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes guiados, como los HIMARS, son por naturaleza más vulnerables a la guerra electrónica que las armas no guiadas porque dependen del GPS para alcanzar sus objetivos. Las armas no guiadas, comunes en los arsenales de la era soviética tanto en Rusia como en Ucrania, antes de 2022, no lo hacen.

El sistema Pole-21, diseñado para interferir las señales de GPS para proteger los activos rusos de los drones o misiles entrantes, es sólo una característica del creciente arsenal electrónico de Moscú.

Las interferencias, así como la “suplantación” del GPS –una técnica que efectivamente engaña a un dron o misil enemigo haciéndoles creer que está en otro lugar– y que también interrumpe las comunicaciones de radar, radio e incluso celulares, son parte del manual del Kremlin.

En septiembre, la agencia estatal de noticias TASS informó que el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, dijo en una reunión del gobierno que la producción de tipos clave de equipo militar, incluida la guerra electrónica, se había duplicado en los primeros ocho meses del año.

Expertos y funcionarios ucranianos también dicen que Rusia ahora integró completamente la guerra electrónica con sus tropas.

El comandante en jefe de Ucrania, Valery Zaluzhny, escribió en un ensayo reciente que Rusia ahora está produciendo en masa lo que él llama “guerra electrónica de trincheras”.

"El nivel táctico de las tropas rusas está saturado con (este equipo)" y, a pesar de las pérdidas de equipo, Moscú todavía mantiene “una superioridad significativa en la guerra electrónica”, añadió Zaluzhny.

Zaluzhny también destacó los proyectiles Excalibur de fabricación estadounidense y señaló que “su capacidad ha disminuido significativamente, ya que el sistema de orientación (que utiliza GPS) es muy sensible a la influencia de la guerra electrónica enemiga”.

El portavoz del Pentágono, mayor Charlie Dietz, dijo que, “si bien se ha observado el impacto de la interferencia rusa” en ciertos sistemas proporcionados por Estados Unidos, incluidos los lanzadores de cohetes HIMARS, “no ha hecho que estos sistemas sean ineficaces”.

Dietz dijo que el departamento ha tomado medidas para reducir esas vulnerabilidades, realizando “esfuerzos sustanciales para rediseñar y actualizar estos sistemas”. Añadió que las actualizaciones "se están implementando lo más rápido posible para contrarrestar los efectos de la interferencia EW".

Del ejército de drones al ejército electrónico

Ucrania dijo que ha podido multiplicar por cien la producción nacional de drones este año, algo que transformó el campo de batalla.

El hombre detrás de esto, el ministro de transformación digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, ahora espera repetir ese éxito con la guerra electrónica, sobre todo porque los drones son muy a menudo víctimas de la guerra electrónica.

"No solo estamos aumentando la producción de UAV (vehículos aéreos no tripulados), sino que también estamos aumentando la producción de EW y, en general, estamos cambiando el enfoque hacia el uso de la guerra electrónica”, dijo Fedorov en una entrevista con CNN desde Kyiv. "Toda la doctrina sobre el uso de esta tecnología está cambiando de nuestro lado".

Esto implica no sólo integrar la guerra electrónica como una capa de protección en el campo de batalla, sino hacerlo de manera inteligente.

Fedorov advierte contra la “sobresaturación” del campo de batalla, pero en cambio apoya el diseño de sistemas EW que puedan controlarse de forma remota, de modo que apunten únicamente al equipo enemigo.

De lo contrario, existe un riesgo real de que los sistemas de guerra electrónica puedan funcionar en su contra y derribar sus propios drones, añadió Fedorov.

Un informe de noviembre de 2022 del grupo de expertos británico Royal United Services Institute sugirió que lo que llama “fratricidio electrónico” (apuntar accidentalmente a las propias fuerzas) era un problema tan grande en el lado ruso en los primeros días de la guerra que tenían reducir los esfuerzos de guerra electrónica para evitar sabotear sus propias comunicaciones en el campo de batalla.

Sin embargo, la tarea más importante por ahora, dice Fedorov, es que Ucrania adquiera la tecnología necesaria para programar sus drones para atacar equipos de guerra electrónica enemigos a gran escala.

Eso cambiaría las reglas del juego para los operadores de drones como Petrychenko, quien admite que están en un juego del gato y el ratón, cazando equipos rusos.

En este momento, la mejor esperanza que tienen es que los videos, como el de su ataque con drones a principios de noviembre, se vuelvan virales, dijo Petrychenko. Con tantas tropas ucranianas en las redes sociales, cualquier material viral como este actuaría como un manual, ayudándoles a identificar las antenas rusas en el campo de batalla.

Está claro que esto está cambiando el juego más allá de Ucrania.

"Creo que lo que estamos viendo en Ucrania es en gran medida un vistazo de cómo es hoy la guerra moderna”, dijo Kari Bingen, directora del Proyecto de Seguridad Aeroespacial del centro de estudios Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y ex subsecretario adjunto principal de Defensa del Pentágono. Es un futuro en el que “las capacidades y tácticas de guerra electrónica se integran en las operaciones de las fuerzas convencionales”, añadió.

Dietz, el portavoz del Pentágono, dijo que Estados Unidos está “evaluando y adaptando activamente sus estrategias” en la guerra electrónica, y la ve como un “aspecto fundamental de los compromisos militares contemporáneos y futuros”.

Fedorov dijo que Ucrania está invirtiendo directamente en guerra electrónica, pero también sigue los pasos de su programa de drones al incentivar la producción nacional.

Y es abierto sobre el hecho de que Ucrania necesita la ayuda de sus aliados occidentales, tanto en términos de equipamiento como de experiencia.

"Occidente tiene toda la tecnología que necesitamos. La pregunta posiblemente sea cómo usarlo, y es una pregunta importante. Necesitamos pensar en la próxima etapa tecnológica de la guerra".

-- Katharina Krebs y Haley Britzky de CNN contribuyeron con el reportaje.