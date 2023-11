Nayib Bukele pedirá licencia como presidente de El Salvador para buscar reelección

Bukele inscribe su candidatura para buscar reelegirse 2:39

(CNN) -- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitará una licencia de su cargo a la Asamblea Legislativa para dedicar tiempo a trabajar en su campaña de reelección.

“Primero que nada, como todos saben, dentro de tres días aproximadamente voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña, y no estaré ejerciendo como presidente", dijo Bukele durante una transmisión nacional.

Bukele no dijo quién asumirá la presidencia interina durante su licencia.

“Entonces, aunque no esté en el cargo, tendré más tiempo para ver cómo van las cosas, cómo van las obras; tendré las 24 horas del día para preguntar cómo están las cosas. No piensen que no habrá supervisión; más bien, va a haber mucha más supervisión, y quería decirles esto desde el principio”, explicó Bukele.

publicidad

Bukele se postula para un segundo mandato como presidente a pesar de que los críticos dicen que la constitución del país prohíbe mandatos presidenciales consecutivos. En septiembre de 2021, el tribunal superior dictaminó que podía postularse para un segundo mandato pero debía dejar su cargo seis meses antes de comenzar el nuevo período. Las elecciones presidenciales en el país centroamericano están previstas para el 4 de febrero de 2024.