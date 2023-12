La tregua podría renovarse si Hamas proporciona una lista de rehenes para su liberación, aseguran fuentes

Los combates en Gaza se reanudaron tras el fin de la tregua.

(CNN) -- Israel y Hamas continuaron negociando a través de mediadores, este viernes, sobre la posible liberación de rehenes de Gaza, lo que provocaría otra pausa en las hostilidades a pesar del fin de la tregua de una semana y la reanudación de los combates, aseguran varias fuentes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron anteriormente que habían “reanudado las operaciones de combate” y acusaron a Hamas de violar la tregua primero al disparar cohetes hacia territorio israelí.

Un total de 109 personas han muerto y cientos más han resultado heridas desde que se reiniciaron las operaciones militares a primera hora de este viernes, según un portavoz del ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas.

Pero los esfuerzos para reactivar la tregua continuaron, con Israel y Hamas –en consulta con Qatar, EE.UU. y Egipto– discutiendo activamente la liberación del resto de las mujeres rehenes, según una fuente familiarizada con las discusiones.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cree que 137 personas siguen retenidas como rehenes en Gaza, entre ellas 20 mujeres. Dos de los secuestrados tienen menos de 18 años y 10 tienen 75 años o más.

Si las mujeres civiles restantes fueran liberadas con éxito, los parámetros de las negociaciones rápidamente pasarían a la liberación de los hombres civiles, así como de los reservistas militares, tanto hombres como mujeres, dijeron dos fuentes. Las partes negociadoras creen que lograr la liberación de los soldados israelíes será lo más difícil.

La reanudación de los combates este viernes por la mañana temprano marcó el fin de una frágil tregua entre las partes en conflicto que permitió la liberación de 110 mujeres y niños israelíes, así como de ciudadanos extranjeros, que habían sido tomados como rehenes por Hamas durante su ataque del 7 de octubre, y la liberación de unos 240 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes.

A los pocos minutos de que expirara la tregua, se podía ver humo ondeando en partes del enclave densamente poblado cuando las FDI declararon que una vez más estaban “decididas a destruir” a Hamas.

La oficina de Netanyahu dijo que Hamas "no respetó su obligación de liberar hoy a todas las mujeres secuestradas y lanzó cohetes contra los ciudadanos de Israel".

Netanyahu dijo que su gobierno seguía comprometido a lograr sus objetivos de guerra, que según él eran liberar a los rehenes, eliminar a Hamas y garantizar que Gaza nunca más constituya una amenaza para los israelíes.

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, controlada por Hamas, culpó a la comunidad internacional –y a EE.UU. en particular– por la reanudación de los combates, diciendo que tienen “responsabilidad por los crímenes de la ocupación 'israelí' y la continuación de la brutal guerra contra civiles, niños y mujeres en la Ciudad de Gaza”.

Con la reanudación de los combates se produjo una expansión de las operaciones militares de Israel en Gaza, que hasta ahora se habían concentrado en el norte. Las FDI arrojaron folletos en la ciudad sureña de Khan Younis el viernes, calificándola de “zona de combate” y pidiendo a los residentes que “evacuen inmediatamente”.

Israel dijo repetidamente a los residentes del norte de Gaza que se trasladaran al sur de Wadi Gaza (los humedales que dividen el territorio) por su seguridad. Khan Younis se encuentra al sur de esa línea.

Antes de que comenzara la tregua la semana pasada, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, había advertido que Israel intentaría “desmantelar a Hamas dondequiera que esté”, lo que “incluirá tanto el norte como el sur” de Gaza.

Las FDI publicaron el viernes un nuevo mapa que muestra a Gaza dividida en cientos de distritos numerados que muestran “zonas de evacuación” que se utilizarán en la “próxima etapa de la guerra”. Dijo que el mapa "permite a los residentes de Gaza orientarse y evacuar de lugares específicos por su seguridad si es necesario".

Más tarde el viernes, las FDI confirmaron que estaban llevando a cabo operaciones ofensivas en partes del sur del territorio, incluidas Khan Younis y Rafah.

En una declaración en video, el miembro del gabinete de guerra de Israel y exministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que Israel se había “preparado para ampliar el marco” de su operación con el fin de traer a casa a los rehenes restantes.

Horas antes de que estallaran los últimos combates, EE.UU. presionó a Israel para que protegiera a los civiles palestinos en una de las medidas diplomáticas más importantes hasta el momento en el conflicto de más de 50 días.

El secretario de Estado, Antony Blinken, expuso los requisitos estadounidenses en conversaciones privadas en Jerusalén con Netanyahu y su gabinete de guerra. Pero también dejó claro en público el enfoque del Gobierno de Biden en un lenguaje inequívoco.

“Subrayé el imperativo de EE.UU. de que la pérdida masiva de vidas civiles y el desplazamiento de la escala que vimos en el norte de Gaza no se repitan en el sur”, dijo Blinken en una conferencia de prensa televisada en Tel Aviv.

Fin del breve respiro

Israel había declarado repetidamente que reanudaría su ataque militar en Gaza si Hamas no podía liberar a 10 rehenes por cada día adicional de pausa. Cuando pasó la hora límite de las 7 a.m. hora local (medianoche ET), las hostilidades se reanudaron casi de inmediato.

Mientras tanto, otros tres rehenes israelíes han muerto en cautiverio de Hamas, anunciaron el viernes desde su kibutz y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Entre ellos se encuentran Arye Zalmanovich, de 85 años, el israelí de mayor edad retenido en cautiverio por Hamas; Maya Goren, de 56 años, madre de cuatro hijos; y Ronen Engel, residente del kibutz Nir Oz, cuya esposa y dos hijos fueron liberados esta semana.

Tanto Israel como Hamas habían indicado anteriormente que estaban preparados para que se reanudaran los combates. “Debemos estar preparados para una rápida transición hacia un combate a gran escala en cualquier momento, hoy, mañana, en cualquier momento. Tan pronto como maximicemos las medidas para devolver a los rehenes, reanudaremos los feroces combates en toda Gaza”, dijo Gallant el jueves.

El brazo armado de Hamas también dijo el jueves a sus fuerzas que “permanecieran en alta preparación para el combate” en las últimas horas de la tregua, según informaron las Brigadas Al-Qassam en Telegram.

La tregua, duramente negociada, que entró en vigor el 24 de noviembre, marcó el primer gran avance diplomático en el último conflicto que comenzó cuando hombres armados de Hamas irrumpieron en Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando más de 200 rehenes, en el ataque de este tipo más mortífero al que se ha enfrentado el país desde su fundación en 1948.

Desde el 7 de octubre, más de 14.800 personas, entre ellas 6.000 niños, han muerto en Gaza después de que Israel lanzara ataques desde aire y tierra, según el Ministerio de Salud palestino en la Ribera Occidental, utilizando datos de las autoridades sanitarias dirigidas por Hamas.

La breve pausa en las hostilidades permitió que más de 2.700 camiones que transportaban miles de toneladas de ayuda desesperadamente necesaria cruzaran desde Egipto a Gaza desde el 21 de octubre, según un funcionario egipcio. Pero incluso eso fue completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de los más de dos millones de personas en Gaza, muchas de las cuales están desplazadas, dijeron las agencias de ayuda.

Los renovados combates amenazan una vez más con cortar esa única línea de suministro hacia Gaza, donde los residentes ya estaban luchando por encontrar refugio, alimentos y agua potable mientras estaban bajo constante bombardeo de los ataques aéreos israelíes.

Ashraf al-Qudra, portavoz del ministerio de Salud dirigido por Hamas en Gaza, dijo a un corresponsal de CNN afuera del Hospital Nasser en Khan Younis que más de 30 muertos y “decenas” de heridos “se encuentran ahora en hospitales ya superpoblados” en Gaza.

Se reanudan los combates, pero continúan las negociaciones.

Había esperanzas de que la tregua, originalmente prevista para durar solo cuatro días, pudiera ampliarse a un octavo. Pero los negociadores habían advertido que extender la tregua estaría empantanada de desafíos logísticos y estratégicos.

Hamas afirmó el jueves que estaba teniendo problemas para localizar a 10 mujeres y niños rehenes –una condición que Israel insistió en que debía cumplirse– para extender la tregua.

Durante la pausa de siete días en los combates, 86 israelíes y otros 24 extranjeros fueron liberados. Otro ciudadano israelí con doble nacionalidad también fue liberado fuera del acuerdo acordado.

Hasta el jueves, 240 palestinos habían sido liberados de las cárceles israelíes, en su mayoría mujeres y menores. Según los términos del acuerdo de tregua, Israel tiene que liberar a tres palestinos por cada rehén israelí liberado.

Ibrahim Dahman, Amir Tal, Kareem El Damanhoury, Tamar Michaelis, Larry Register, Jeremy Diamond, Kaitlan Collins, Sugam Pokharel, Akanksha Sharma Michael Rios, Helen Regan y Jerome Taylor de CNN contribuyeron con este informe.