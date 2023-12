Trump, acusado de usar retórica de líderes autoritarios 4:54

(CNN) -- El expresidente Donald Trump no tiene inmunidad en demandas civiles relacionadas con la insurrección el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, de acuerdo con una decisión trascendental y esperada del tribunal federal de apelaciones de la ciudad de Washington.

La decisión, que crea una nueva ley en torno a la presidencia, tendrá implicaciones significativas para varios casos contra Trump en el tribunal federal de la ciudad de Washington relacionados con las elecciones de 2020. La decisión surge de demandas presentadas por agentes de la Policía del Capitolio y demócratas en el Congreso.

La opinión, escrita por el juez principal Sri Srinivasan, afirma que no todo lo que hace un presidente mientras está en el cargo está exento de responsabilidad.

El presidente "no dedica cada minuto de cada día a ejercer responsabilidades oficiales", dice el dictamen. "Y cuando actúa fuera de las funciones de su cargo, no sigue gozando de inmunidad… Cuando actúa a título privado y no oficial, está sujeto a demandas civiles como cualquier ciudadano privado".

La decisión de permitir que avancen las demandas del 6 de enero contra Trump fue unánime entre los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de la ciudad de Washington. El juez Greg Katsas estuvo de acuerdo con la decisión y la jueza Judith Rogers estuvo de acuerdo en parte.

La decisión permite que avancen tres demandas contra Trump por parte de agentes de policía del Capitolio y miembros del Congreso que buscan recuperarse de la angustia emocional y las lesiones físicas del ataque. Las quejas se basan en gran medida en una ley federal que prohíbe a las personas conspirar para impedir que alguien ocupe un cargo federal.

Dos de las demandas fueron presentadas por miembros demócratas de la Cámara, mientras que una tercera fue presentada por agentes de la Policía del Capitolio.

Los legisladores alegan que fueron amenazados por Trump y otros como parte de una conspiración para detener la sesión del Congreso que certificaría las elecciones presidenciales de 2020 el 6 de enero de 2021, según las denuncias. Argumentan que Trump debería asumir la responsabilidad de dirigir los ataques.

Trump tomó medidas para desestimar las demandas en su contra por varios motivos, incluida la inmunidad presidencial, que el Tribunal de Distrito de Washington rechazó, diciendo que las acciones del expresidente en el período previo a la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos fueron todas parte de un esfuerzo por permanecer en el cargo y no funciones oficiales de su presidencia.

El tribunal de distrito había determinado que Trump estaba protegido por inmunidad presidencial frente a la acusación de que no detuvo los disturbios, y dijo que en ese caso estaría actuando en sus poderes presidenciales oficiales.

La opinión trazó una línea entre el discurso de campaña que un presidente podría pronunciar durante una reelección y las acciones oficiales de la presidencia.

Trump había argumentado ante el tribunal que era inmune a cualquier cosa que dijera mientras era presidente, pero el tribunal determinó que ese no es el caso, especificando que la manifestación de Trump del 6 de enero que precedió a la insurrección en el Capitolio es potencialmente parte de su campaña.

Trump aún podrá impugnar los hechos del caso a medida que avancen las demandas. El tribunal de apelaciones dijo que Trump también podría presentar más argumentos sobre la inmunidad antes de que las demandas del 6 de enero pasen a otra fase de recopilación de pruebas.

La opinión establecía que un presidente que se postulaba para un segundo mandato actuaba "como solicitante de un cargo, no como titular de un cargo" cuando estaba haciendo campaña, por ejemplo, asistiendo a un evento político privado para recaudar fondos, contratando y despidiendo personal de campaña y mientras hablaba en anuncios políticos y sobre reelección.

