¿Qué esperar cuando Donald Trump suba al estrado en su juicio civil por fraude en Nueva York?

¿Cómo van los casos contra el expresidente Trump? 6:48

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump subirá al estrado este lunes para dar un testimonio que podría ayudar a decidir el destino de su imperio empresarial en Nueva York.

Trump testificará en el juicio por fraude civil interpuesto por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que pide US$ 250 millones por daños y perjuicios y que se prohíba al expresidente hacer negocios en el estado. James alega que Trump y sus cómplices cometieron fraude repetidamente al inflar los activos en los estados financieros para obtener mejores condiciones en préstamos inmobiliarios comerciales y pólizas de seguros.

Aunque no hay cargos penales de por medio, las acusaciones han enfurecido al expresidente, quien ha asistido al juicio durante varios días y lo ha tachado de persecución política.

El juez Arthur Engoron ya dictaminó antes de que comenzara el juicio el mes pasado que Trump y sus cómplices, incluidos sus hijos adultos, eran responsables de fraude "persistente y reiterado". Ahora el juez está considerando cuánto tendrán que pagar los Trump en concepto de daños y perjuicios por las ganancias que supuestamente han obtenido mediante prácticas comerciales fraudulentas.

La fiscalía también trata de probar otras seis demandas: falsificación de registros comerciales, conspiración para falsificar registros comerciales, emisión de estados financieros falsos, conspiración para falsificar estados financieros falsos, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros..

El testimonio de Trump este lunes será la primera oportunidad de ver cómo responde ante un interrogatorio hostil, un precursor de los cuatro juicios penales a los que se enfrenta el próximo año en su campaña para recuperar la presidencia.

El juicio no es televisado, pero la comparecencia de Trump en el estrado de los testigos marcará posiblemente el momento de mayor perfil de su campaña presidencial de 2024, una en la que Trump ha citado repetidamente su propio peligro legal como una razón clave por la que los votantes deberían devolverle a la Casa Blanca.

Esto es lo que hay que seguir este lunes y lo que está en juego para Trump

Trump en el estrado

Trump ha atacado implacablemente a James por presentar el caso contra él. Atacó al juez por ser parcial contra él. También criticó al secretario judicial del juez por ser parcial.

La conducta de Trump en el juicio ya ha sido un punto álgido: lo han multado dos veces por violar una orden de silencio que le prohibía hablar sobre el personal del juez.

Esos ataques serán el telón de fondo cuando el expresidente preste juramento para testificar este lunes por la mañana. Tendrá que responder a las preguntas del equipo de la fiscal general, que se espera que se sumerjan en las minucias de los estados financieros personales de Trump y las valoraciones de sus propiedades inmobiliarias.

La forma en que Trump responda al interrogatorio será objeto de un minucioso escrutinio. Durante el testimonio de los hijos adultos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, los abogados de la fiscal general amonestaron a los testigos por pronunciar discursos en lugar de responder "sí" o "no" a las preguntas. Trump, por supuesto, no es conocido por ser breve con su retórica.

Trump también es conocido por difundir falsedades, tanto grandes como pequeñas, lo que podría meterle en problemas mientras testifica bajo juramento.

Mientras que el acusado Trump estará algo restringido en sus respuestas dentro de la sala del tribunal, el candidato Trump no lo estará cuando hable a las cámaras justo afuera.

Cuando ha asistido al juicio, Trump se ha empeñado en hablar cada vez que entraba o salía de la sala, a menudo despotricando contra el juicio.

Eso también ha metido a Trump en problemas. Cuando asistía al testimonio de su exabogado Michael Cohen, Trump habló a las cámaras fuera de la sala y acusó a la "persona sentada al lado" del juez de ser parcial, una aparente violación de la orden de silencio de Engoron.

Engoron arrastró a Trump al estrado para testificar, en una audiencia improvisada sobre la violación. Trump afirmó que estaba hablando de Cohen, no del secretario. Engoron respondió que su testimonio "no era creíble" y le impuso una multa de US$ 10.000 por violar la orden de silencio.

¿Por qué este caso es importante para Trump?

El caso civil es importante para Trump porque golpea el corazón de su persona como multimillonario magnate inmobiliario: la fiscal general de Nueva York acusa al expresidente de inflar su patrimonio para ahorrarse cientos de millones de dólares.

El caso también tiene consecuencias reales para la Organización Trump: James pretende prohibir a Trump hacer negocios en el estado y disolver sus empresas.

La fiscal general acusó a Trump, a sus dos hijos adultos, a la Organización Trump y a varios ejecutivos de la empresa de inflar el patrimonio neto de Trump en hasta US$ 3.600 millones para obtener mejores condiciones en préstamos inmobiliarios comerciales y pólizas de seguros. Un testigo experto de la fiscal general que testificó la semana pasada alegó que las ganancias mal habidas ascendían a US$ 168 millones.

Los abogados de Trump han rebatido las acusaciones, argumentando que las valoraciones de activos son muy subjetivas. También han atacado los procedimientos en la sala de Engoron como sesgada contra el expresidente, lo que indica un plan para apelar.

Eric Trump y Donald Trump Jr. testificaron la semana pasada, distanciándose de la preparación de las "declaraciones de situación financiera" anuales del presidente, en las que supuestamente se inflaron los valores de las propiedades de Trump.

Cohen testificó que Trump les ordenó a él y a Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, que inflaran los valores de las propiedades, aunque luego se contradijo y dijo que Trump no le había dicho específicamente que lo hiciera, sino que estaba implícito lo que debía hacer. Weisselberg testificó que la reunión nunca se produjo.

Mientras que Trump ha afirmado que las contradicciones de Cohen le exculpan, Engoron "negó absolutamente" una moción de los abogados de Trump para desestimar el caso, diciendo que todavía había un montón de pruebas más allá de Cohen.

Trump será interrogado sobre sus propiedades

Gran parte del interrogatorio a Trump tendrá que ver con las propiedades que son la columna vertebral de su negocio, incluyendo el edificio 40 Wall Street en Nueva York, el campo de golf y resort Trump National Doral Miami, el Trump International Hotel & Tower en Chicago y el proyecto Old Post Office en la ciudad de Washington. La fiscal general también ha alegado que Trump infló el valor de su apartamento tríplex en la Trump Tower.

Y quizás lo más importante: la situación fiscal y el valor del complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida están en cuestión en el caso.

Trump ha señalado repetidamente una línea en la sentencia del juez de septiembre que Mar-a-Lago valía US$ 18 millones para argumentar que la decisión fue fatalmente errónea.

En el tribunal, la abogada de Trump, Alina Habba, afirmó que Mar-a-Lago se vendería por al menos US$ 1.000 millones. "El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son propiedades Mona Lisa", dijo Habba.

La valoración de US$ 18 millones de dólares, con base en la tasación de un asesor fiscal, ha sido cuestionada por conocedores del sector inmobiliario. Engoron dijo ante el tribunal que no estaba valorando la propiedad en su decisión.

Pero la tasación de Mar-a-Lago es solo uno de los casos en los que es probable que Trump se oponga a las afirmaciones de que los valores de sus propiedades estaban inflados.

Testimonio de toda la familia

El testimonio de Trump sigue a la comparecencia de sus hijos adultos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, la semana pasada. Y su hija Ivanka Trump está programada para subir al estrado este miércoles, después de que ella retirara una apelación a la decisión del juez que requería su testimonio.

Ivanka Trump no es coacusada en el caso, después de que un tribunal de apelación la desestimara como acusada por estar fuera del plazo de prescripción.

Los abogados de Trump no interrogaron a Donald Trump Jr. ni a Eric Trump. Se desconoce si planean hacer alguna pregunta a Donald Trump después de que sea interrogado por el equipo de la fiscal general.

La expectativa es que el testimonio de Trump se llevará a cabo únicamente este lunes, aunque es posible que se extienda hasta el miércoles. (El tribunal estará cerrado el martes por jornada electoral).