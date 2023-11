ANÁLISIS | Trump desata un nuevo ataque al sistema legal después de que sus hijos adultos subieran al estrado

Trump se perfila como líder en Iowa 2:03

(CNN) -- Fue un día difícil en la corte para los chicos Trump.

Pero incluso antes de que Donald Jr. y Eric terminaran un día poco convincente de testimonios en un juicio por fraude civil en Nueva York, su padre estalló.

“Es muy triste ver a mis hijos siendo PERSEGUIDOS en una caza de brujas política por este juez del estado de Nueva York que busca publicidad fuera de control, en un caso que NUNCA debería haberse presentado”, publicó el expresidente Donald Trump en su Truth Social. “¡Los juristas gritan desgracia!”

El expresidente no perdió el tiempo en activar la clásica estrategia de defensa de desvío, desacreditación y demora que está desplegando a lo largo de su asombrosamente amplia exposición legal que incluye cuatro juicios penales inminentes que pesan sobre su candidatura a la Casa Blanca en 2024.

Trump y su situación legal actual 7:04

El último ataque de Trump contra el juez Arthur Engoron, que ya ha declarado a Trump, a sus dos hijos adultos y a su imperio familiar (la Organización Trump) responsables de fraude, también sirvió como un golpe preventivo antes del esperado testimonio del propio expresidente en el juicio civil, en la sala del tribunal este lunes. Los sucesos a veces extraños que suceden en el tribunal de Nueva York ofrecen una visión temprana de cómo los casos penales aún más destacados que enfrenta Trump podrían desarrollarse en un año electoral sin precedentes en el que la campaña electoral pasará por los tribunales y también por cambios en estados claves.

Trump pelea sus casos fuera de los tribunales

La defensa legal de Trump se ha vuelto indistinguible de su campaña presidencial mientras lucha por hacer frente a la responsabilidad impuesta por los procedimientos judiciales, pero se presenta a sí mismo como una víctima de acoso político. Así como manchó la reputación del sistema electoral estadounidense entre millones de sus partidarios con falsas acusaciones de fraude electoral, el expresidente ahora busca destrozar la imagen de otro pilar de la democracia estadounidense: los tribunales. Y, característicamente, acusa al presidente Joe Biden, a su Departamento de Justicia y a varios fiscales de ser culpables de la misma transgresión que él mismo perpetró al presentar los casos en su contra como “interferencia electoral”.

publicidad

Trump puso a sus dos hijos adultos a cargo de su empresa de bienes raíces cuando asumió la presidencia, pero a pesar de sus posiciones de autoridad, ambos insistieron en que tenían muy poco que ver con los estados financieros de su padre, que se utilizaban para obtener préstamos en beneficio de la empresa.

“Ese no es el foco de mi día. Me dedico a la construcción. No me centro en tasaciones”, dijo Eric Trump en un momento, después de un largo intercambio en el que el fiscal general adjunto de Nueva York, Andrew Amer, intentó mostrar su profunda implicación en los asuntos de un desarrollo en un campo de golf de Trump en Nueva York.

El caso se basa en afirmaciones de que Trump, sus hijos y su empresa inflaron declaraciones sobre la riqueza personal del expresidente para obtener beneficios financieros en pólizas de préstamos y seguros por valor de decenas de millones de dólares. El caso es civil y no alega conducta criminal, pero podría resultar en una fuerte restitución financiera y poner fin a la capacidad de la empresa para hacer negocios en Nueva York. Por lo tanto, es fundamental para la propia salud financiera de Trump, su legado y las perspectivas futuras de su familia.

Las cosas se calentaron cuando aparentemente Amer logró socavar las afirmaciones de Eric Trump de que tenía poco que ver con los estados financieros de su padre. "Entiendo que teníamos finanzas como empresa", dijo Eric Trump. Pero añadió: "No estaba personalmente al tanto de la declaración de situación financiera". Amer, sin embargo, le mostró un correo electrónico que le envió en 2013 el ex controlador financiero de la empresa, Jeff McConney, quien le pidió que valorara una propiedad que incluía una hoja de cálculo de datos de respaldo.

“Así que sabía sobre el estado financiero anual de su padre, al 20 de agosto de 2013, ¿no?” preguntó Amer. Eric Trump respondió: "Parece que así es, sí".

En esencia, ambos hijos de Trump argumentan que, a pesar de dirigir la empresa, no sabían nada sobre sus estados financieros.

Anteriormente, Donald Trump Jr. había insistido en que él tampoco estaba al tanto de los detalles de las finanzas de su padre –a pesar de aprobarlos– y que dependía de los contadores para preocuparse por los detalles. Después de concluir su propio testimonio, salió del tribunal y dijo que todo había ido “muy bien”. Ignorar descaradamente la evidencia que contradice claramente tales afirmaciones es otra táctica gastada por el tiempo de Trump. Después de que el expresidente fuera acusado por un relato de una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que lo mostraba tratando de aprovechar la ayuda militar estadounidense para un beneficio político, el expresidente insistió repetidamente en que había realizado “una llamada perfecta”.

Afuera de la sala del tribunal el jueves, Donald Trump Jr. también se metió en la bolsa de trucos políticos de su padre al presentarse como el objetivo inocente de una caza de brujas.

"Creo que todo salió muy bien, si realmente estuviéramos lidiando con la lógica y la razón en la forma en que se llevan a cabo los negocios", dijo, y agregó que "desafortunadamente el fiscal general ha presentado un caso que es puramente una persecución política".

Engoron ya falló en contra de los Trump en uno de los reclamos en cuestión (fraude persistente y repetido), por lo que el juicio trata sobre varios otros reclamos de conspiración y falsificación de registros comerciales. También decidirá cuánto podrían verse obligados a pagar el favorito republicano y sus empresas en concepto de restitución.

Antes de que el tribunal terminara este jueves, el equipo legal de Trump también recurrió a otra táctica familiar: apuntar al personal del tribunal y al juez para crear la presunción de que todo el juicio es injusto y que el sistema legal, que parece probable que emita un fallo condenatorio contra él, es corrupto.

Dos abogados de Trump plantearon preguntas sobre la conducta de la secretaria del juez, a quien Trump también ha atacado en línea, ganándole multas por infringir una orden de silencio. Engoron comentó que podría haber “un poco de misoginia” al criticar a la empleada. En un extraño pasaje del juicio, el abogado de Trump, Chris Kise, insistió: “No soy misógino. Estoy muy felizmente casado y tengo una hija de 17 años”. Luego, su colega Alina Habba se levantó para defender a su colega e insistió en que él no era misógino. El equipo de Trump acusó a la secretaria de cojuzgar el caso, para gran enojo de Trump.

El analista legal de CNN, Shan Wu, dijo que ni el testimonio de Eric Trump ni la estrategia de atacar al personal del tribunal parecían un enfoque inteligente.

"Esta táctica de... tratar de distanciarse totalmente, diciendo que no saben nada sobre los estados financieros, además de la admisión que hizo Eric, creo que realmente daña su credibilidad", dijo Wu en "The Situation Room".

Refiriéndose a las objeciones a al secretaria de Engoron, Wu añadió: "Me resulta incomprensible por qué su abogado defensor está utilizando ese tipo de táctica aquí".

Otra Trump –Ivanka, la hija mayor del expresidente– ha estado tratando de evitar testificar la próxima semana en el caso después de que fue desestimada como acusada. En una moción presentada el jueves por la noche, su abogado argumentó que sufriría una “dificultad excesiva” si la obligaran a viajar desde su casa en Florida, donde vive con tres hijos menores, para presentarse en mitad de una semana escolar.

Sin embargo, un tribunal superior denegó rápidamente el intento de bloquear la orden de su testimonio y suspender el juicio hasta que el tribunal de apelaciones de Nueva York pudiera escuchar una apelación.

En otros casos, Trump juega a los retrasos

Otra estrategia legal por excelencia de Trump está nuevamente en operación en Washington, mientras sus abogados buscan retrasar su juicio en el caso de interferencia federal en las elecciones, posiblemente hasta después de una elección presidencial, que podría otorgarle a Trump el poder de poner fin o desbaratar muchas amenazas legales en su contra si se convierte en el 47º presidente.

El equipo legal de Trump pidió este miércoles a la jueza Tanya Chutkan que retrase un juicio programado para marzo, durante el fragor de la carrera primaria del Partido Republicano, mientras el sistema legal trabaja en su intento de desestimar el caso con el argumento de que es inmune al procesamiento sobre cualquier acción que tomó mientras era presidente. Sus abogados también pidieron esta semana a un juez de Florida que retrasara el juicio en un caso sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente hasta después de las elecciones de noviembre.

El equipo de Trump tiene derecho a agotar todas las vías legales posibles mientras se preparan para sus juicios, ya que la integridad del sistema legal depende de que los acusados ​​obtengan una audiencia justa y ejerzan todos los remedios posibles. Aun así, durante su larga carrera empresarial y política, las maniobras legales de Trump a menudo parecen diseñadas para enredar a los tribunales y retrasar la rendición de cuentas mientras se burlan del espíritu de esas protecciones.

Y la idea de que un presidente esté libre de responsabilidad legal por cualquier cosa que haga durante su mandato tendría graves implicaciones para los principios fundamentales del poder presidencial restringido y la idea de que todos son iguales ante la ley.

Allanaría el camino para un posible segundo mandato de Trump que pondría a prueba los límites constitucionales del Poder Ejecutivo incluso más que el primero. Trump, que está mostrando instintos cada vez más autocráticos en la campaña electoral, ya ha prometido a sus seguidores que un nuevo mandato estaría dedicado a la “retribución” política.