Donald Trump Jr. y Eric Trump el 2 de noviembre.

Nueva York (CNN) -- La Fiscalía de Nueva York interrogó este jueves a dos de los hijos adultos de Donald Trump sobre su conocimiento y participación en los estados financieros del expresidente, en una de las jornadas más significativas y tensas en lo que va del juicio por fraude.



Las comparecencias consecutivas este jueves de Donald Trump Jr. y Eric Trump, quienes ayudaron a dirigir la Organización Trump mientras su padre estaba en la Casa Blanca, se producen antes del testimonio del propio expresidente que está programado para este lunes.

Donald Trump Jr. y Eric Trump están acusados en el caso, junto con su padre, la Organización Trump y varios ejecutivos de la empresa.

Los fiscales presentaron pruebas este jueves para rebatir las afirmaciones de que los hermanos no estaban involucrados en las declaraciones de la situación financiera del expresidente, que el juez ya ha dictaminado que inflaron fraudulentamente el patrimonio neto de Donald Trump para obtener condiciones de préstamo favorables.

Estas son las conclusiones de la jornada:

Confrontan a Eric Trump con correos electrónicos

El interrogatorio del fiscal general adjunto Andrew Amer se tornó tenso cuando presionó a Eric Trump sobre su comprensión de los estados financieros de su padre que se utilizaron para respaldar las transacciones de bienes raíces y lo confrontó con una serie de correos electrónicos que se remontan a 2010.

Eric Trump reconoció que proporcionó información al exinterventor de la Organización Trump, Jeff McConney, que también es coacusado en el juicio. Pero trató de distinguir entre las declaraciones específicas de la situación financiera (las declaraciones financieras personales de su padre en el centro del caso civil) y los registros financieros generales de la empresa.

"Entiendo claramente que envié notas a Jeff McConney. Trabajé con él casi todos los días", dijo Eric Trump.

"Lo que parece que no se está registrando es la diferencia entre enviar cosas utilizadas para las finanzas y enviar cosas utilizadas para un estado de situación financiera", añadió. "No creo que nunca se registrara que era para una declaración personal de condición financiera. Era un detalle irrelevante para mí".

La distinción es relevante porque las declaraciones de las finanzas de Donald Trump son los documentos que la fiscal general señaló como prueba de que infló los valores de sus propiedades para aumentar su patrimonio neto y obtener condiciones de préstamo favorables.

Un testigo experto de la Fiscalía testificó el miércoles que la Organización Trump se ahorró US$ 168 millones gracias a las tasas de préstamos obtenidas con la ayuda de información fraudulenta.

Eric Trump dice que "no se centra en las tasaciones"

El fiscal general adjunto presionó a Eric Trump para que admitiera ahora en el juicio, en contraste con algunas de sus respuestas en una declaración previa, que sabía en el momento de los intercambios documentados con McConney que la información que proporcionó sobre activos como Seven Springs y el Doral Golf Resort eran para los estados financieros de su padre.

Amer mostró correos electrónicos en la corte este jueves que sugieren que Eric Trump estaba al tanto del valor de US$ 45 millones que el tasador de Cushman & Wakefield David McArdle ofreció por el desarrollo Briarcliff Manor en 2015, que resultó ser US$ 58 millones menos de lo que se informó en los estados financieros de su padre de 2013 a 2018, según la denuncia de la fiscal general.

Amer presionó a Eric Trump para que reconociera que testificó incorrectamente en su declaración a principios de este año cuando dijo que no estuvo involucrado en el proceso de tasación de Briarcliff Manor, señalando correos electrónicos y llamadas telefónicas al respecto.

Después de un largo intercambio, Eric Trump dijo que mantenía su testimonio de que había tenido una participación limitada.

"Ese no es el foco de mi día. Me centro en la construcción. No me centro en las tasaciones", dijo Eric Trump este jueves.

Anteriormente en el juicio, McConney testificó que Eric Trump le dirigió para tomar ciertas decisiones que llevaron a las valoraciones infladas de varias propiedades de Trump.

Donald Trump Jr. dice que se apoyó en los contadores

Donald Trump Jr, cuyo testimonio comenzó el miércoles, dijo repetidamente que se basó en sus contadores y que no participó en la preparación de los estados financieros de su padre, a pesar de que los firmó como administrador del fideicomiso revocable de su padre.

Como administrador a partir de 2017, una vez que Donald Trump se convirtió en presidente, Trump Jr. firmó certificaciones para las presentaciones financieras anuales requeridas para los préstamos de la Organización Trump en Deutsche Bank para el Old Post Office, Trump International Hotel and Tower en Chicago y Doral Golf Resort & Spa en Florida.

Testificó que no redactó los estados financieros, y cuando los certificó como administrador, se basó en los equipos contables y jurídicos de la Organización Trump que, según dijo, le habrían asegurado que eran correctos para firmarlos.

La Fiscalía y los abogados de Trump se enzarzaron en un largo tira y afloja sobre el privilegio abogado-cliente después de que Faherty preguntara qué medidas había tomado la Organización Trump una vez que comenzó la investigación de la Fiscalía sobre la compañía en 2019.

Algunas políticas y metodologías internas "se han reforzado" desde que comenzó la investigación, dijo Trump Jr. Uno de esos cambios, dijo, fue la contratación de un director financiero que es un contador público certificado.

Juez amonesta a abogado de Trump

El momento más tenso del día no fue un intercambio entre ninguno de los hijos de Trump y los abogados, sino entre el juez y el abogado de Trump, Chris Kise.

Engoron amonestó a Kise por un comentario fuera de lugar en el que criticó a la secretaria del juez en medio de una discusión sobre la relevancia de que Eric Trump se acogiera a su derecho a la Quinta Enmienda en una entrevista de investigación hace años en el caso.

Engoron advirtió a Kise que no hiciera comentarios sobre su secretaria, recordándole que ya había puesto una orden de silencio que prohibía hacer comentarios públicos sobre su personal y amenazó con extender la orden de silencio también a los abogados. Engoron dijo que podría haber "un poco de misoginia" en las continuas críticas a su secretaria judicial.

Kise respondió que las objeciones que estaba haciendo eran relevantes para el caso, y que se le permitía plantear preocupaciones sobre el proceso del juicio.

"No soy un misógino. Estoy felizmente casado y tengo una hija de 17 años. Lo rechazo rotundamente", dijo Kise.

El papel de la secretaria en el caso sentada junto al juez llevó a Trump a atacarla en las redes sociales, lo que llevó a Engoron a dictar la orden de silencio. Ya ha multado a Trump dos veces por violarla.

Engoron defendió el papel de su secretaria. Las notas que le pasa durante su testimonio son "comunicaciones confidenciales de mi secretaria judicial", dijo golpeando el estrado.

"Es una funcionaria. Está haciendo lo que le pido", dijo el juez sobre su secretaria.

Trump subirá al estrado este lunes

Mientras Eric Trump regresa el viernes, las miradas ya están puestas en el lunes, cuando está previsto que Donald Trump testifique mientras sigue atacando el juicio, al juez y a la fiscal general Letitia James.

No es la primera vez que Trump subirá al estrado en el juicio: el mes pasado, Engoron le llamó a declarar sobre un comentario que hizo en el pasillo en aparente referencia a la secretaria de Engoron, y en violación de la orden de silencio de Engoron que le prohíbe hablar de su personal.

El testimonio también podría ofrecer una especie de anticipo de cómo Trump podría reaccionar en los cuatro juicios penales, en Nueva York, Washington, Florida y Georgia, que se avecinan en 2024, al mismo tiempo que se prepara para disputar la Casa Blanca al presidente Joe Biden.

Trump ha asistido al juicio civil en varios momentos para observar, aunque no estuvo presente durante el testimonio de sus hijos. Pero eso no le impidió opinar en sus redes sociales mientras estaban en el estrado.

"Tan triste ver a mis hijos siendo PERSEGUIDOS en una cacería de brujas política por este juez del estado de Nueva York fuera de control, que busca publicidad, en un caso que NUNCA debería haber sido presentado. Los juristas gritan ¡Deshonra!", publicó Trump en Truth Social.