Tribunal deniega la solicitud de Ivanka Trump de suspender su testimonio tras alegar "dificultades excesivas" si se le obligaba a comparecer durante la semana escolar

(CNN) -- Un tribunal superior denegó el jueves la petición de Ivanka Trump de aplazar su próximo testimonio en el juicio por fraude civil contra su padre, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, poco después de que ella alegara que sufriría "dificultades excesivas" si se viera obligada a comparecer durante una semana escolar.

"La señora Trump, que reside en Florida con sus tres hijos menores, sufrirá dificultades indebidas si se le deniega una suspensión y se le obliga a testificar en un juicio en Nueva York en plena semana escolar, en un caso del que ya ha sido sobreseída, antes de que se conozca su apelación", argumentó en parte su abogado en un recurso presentado este jueves.

Con el recurso, Ivanka Trump pretendía bloquear la orden previa del juez neoyorquino Arthur Engoron para que testificara hasta que el tribunal de apelaciones de Nueva York pudiera conocer de su apelación. La apelación también pedía al tribunal que suspendiera todo el juicio por fraude contra el expresidente Donald Trump, dos de sus hijos adultos y su empresa hasta que se pudiera escuchar su apelación.

La moción de suspensión fue rápidamente denegada en un escrito presentado este jueves por la noche.

Los dos hermanos adultos de Ivanka Trump —Donald Trump Jr. y Eric Trump, que ayudaron a dirigir la Organización Trump mientras su padre estaba en la Casa Blanca— comparecieron consecutivamente ante el tribunal a primera hora de este jueves. Se espera que el expresidente Donald Trump testifique el lunes.

Engoron ordenó la semana pasada que Ivanka Trump testificara este miércoles en el juicio, denegando una moción de su abogado para anular una citación. Al final de la presentación de este jueves por la noche, el abogado de Ivanka Trump pidió al tribunal de apelaciones que suspendiera el fallo que exigía su testimonio, así como una "suspensión del juicio".

Su abogado argumentó que el tribunal civil de Nueva York no tiene jurisdicción para obligarla a testificar porque no vivió ni trabajó en Nueva York desde 2017 y ya no es coacusada en el caso.

En junio, un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó a Ivanka Trump como codemandada, al considerar que las reclamaciones contra ella eran demasiado antiguas, porque no formaba parte de un acuerdo de agosto de 2021 entre la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la Organización Trump para suspender el plazo de prescripción.