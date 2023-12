¿Cuál es el objetivo de la respuesta militar de Israel? 1:37

(CNN) -- Cuando la activista de derechos humanos Ziv Stahl se despertó con el estallido de los disparos de cohetes el 7 de octubre, mientras se encontraba en la casa de su hermana en el kibutz Kfar Aza, no anticipó ni por un momento la escala del ataque terrorista que se estaba desarrollando a su alrededor. Tampoco se imaginó el horror que sentiría cuando más tarde llamó a la policía, quienes “básicamente me dijeron que no vendría nadie”.

Ese día, su cuñada murió en manos de militantes de Hamas y a varios destacados activistas por la paz que vivían en el kibutz, una de las comunidades que sufrió la peor parte del ataque a Israel.

Stahl, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos Yesh Din, dice que no pide venganza por lo ocurrido ese día ni adopta una posición pacifista sobre la consiguiente guerra de Israel en Gaza contra Hamas. "No estoy diciendo un alto el fuego a cualquier precio", afirmó. "Israel tiene derecho a defenderse y proteger a los ciudadanos israelíes", explicó, pero no de forma indiscriminada ni a costa de miles de vidas palestinas.

Su posición, que describió como “complicada”, habla del desafío que enfrenta el movimiento por la paz de Israel al aceptar la peor masacre de judíos desde el Holocausto.

Los judíos israelíes que han pasado sus vidas comprometidos con la coexistencia con los palestinos se encontraron equilibrando las preocupaciones sobre el ciclo de violencia agitado por la guerra de Israel y las necesidades de seguridad de los israelíes en medio de grandes pérdidas personales.

Mientras las protestas de solidaridad palestina tienen lugar en todo Occidente, algunos miembros del pequeño grupo de izquierdistas, activistas por la paz y defensores de los derechos humanos de Israel, como Stahl, optaron por dar un paso atrás en el debate público sobre un alto el fuego permanente. Otros dicen que encontrar un fin a la guerra y forjar una solución de dos Estados es más urgente que nunca, incluso si puede ser una opinión impopular en el país que a lo largo de décadas se ha desviado políticamente hacia la derecha.

Algunos activistas se quejan de que las autoridades están intentando equiparar el activismo por la paz con el apoyo a Hamas. Ha sido casi imposible obtener permisos para las protestas contra la guerra, excepto una en Tel Aviv organizada por el partido de izquierda árabe y judío Hadash. Y a principios de noviembre, cuatro líderes políticos palestinos de alto perfil en Israel fueron detenidos por participar en una protesta silenciosa contra la guerra.

La izquierda radical

En un espacio comunitario de izquierda en Tel Aviv, decorado con una pancarta roja que dice “una nación que ocupa otra nación nunca será libre”, un grupo de jóvenes israelíes discuten su recién formado grupo contra la guerra, que llamaron “Gen Zayin”, que significa Generación Z.

Los miembros del grupo pidieron a CNN que utilice seudónimos para ellos, señalando las decenas de personas arrestadas desde el 7 de octubre en Israel por supuestamente incitar a la violencia y al terrorismo. Muchos de los arrestados son palestinos y los activistas dicen que sus arrestos y detenciones se llevan a cabo sin justificación legal adecuada y simplemente para mostrar apoyo al pueblo palestino.

Mientras que en Occidente los votantes jóvenes suelen ser más liberales que sus abuelos, en Israel ocurre lo contrario, dijo a CNN Rafael, uno de los cofundadores del general Zayin, que utiliza un seudónimo. Una encuesta de 2022 realizada por el Instituto Israelí de Democracia encontró que el 73% de los judíos encuestados entre 18 y 24 años se identificaban como de derecha en comparación con el 46% de las personas encuestadas mayores de 65 años.

La posición pacifista del grupo no será bien recibida por la mayoría de la población judía en este momento, dicen, razón por la cual los miembros de Gen Zayin pegan carteles en la oscuridad de la noche y comparten subrepticiamente panfletos que defienden su posición pacifista. Manifiesto antigubernamental en las escuelas secundarias.

Rafael, de 24 años, apoya apasionadamente una solución de dos Estados y acusa a los derechistas del país, como el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, de envalentonar a Hamas con su intento de reprimir un Estado palestino. “La situación es insostenible y la única manera de vivir en una sociedad justa, igualitaria y democrática es mediante la paz, el fin de la ocupación, el desalojo de los colonos” de la Ribera Occidental y el derecho al retorno de aproximadamente 5,9 personas. Millones de refugiados palestinos en todo el mundo, afirmó.

Los miembros del general Zayin temen a la opinión pública israelí, pero también se sienten abandonados por partes del movimiento izquierdista occidental, a quienes consideran defensores de la abolición del Estado de Israel. Rafael se enfureció ante un eslogan pacifista que vio en línea: “¿Apoya la descolonización como un concepto abstracto o como un evento tangible?” leyó. Ese “evento tangible” se refería al ataque de Hamas, que mató a 1.200 personas en Israel y provocó el estallido de la guerra, dijo.

"No entienden que 7 millones de israelíes viven aquí y no van a ninguna parte, y muchos israelíes no saben que los 7 millones de palestinos [en Israel y los territorios] tampoco van a ninguna parte", dijo. dicho. "El único camino a seguir es juntos".

Expuesto y amenazado

Expresar simpatía pública por los palestinos puede meternos en problemas. Algunos judíos israelíes perdieron sus empleos o fueron sancionados públicamente por hablar a favor de Gaza, dicen los activistas. Ofer Cassif, un legislador de Hadash en la Knesset, dijo a CNN que fue suspendido en octubre durante 45 días por decir que “el gobierno israelí quería confrontación”.

También fue acusado de comparar el plan de Israel para Gaza con la Solución Final nazi, dijo. "Eso no es lo que yo dije. Pero realmente no les importó porque ese comité estaba interesado en la persecución política, en el silenciamiento político de la oposición y de las voces disidentes que alzan su voz contra la guerra”, contó.

El periodista ultraortodoxo de izquierda Israel Frey cuenta cómo los ultras del fútbol de extrema derecha lo engañaron y expulsaron de su casa en Jerusalén el 15 de octubre junto con su esposa y sus dos hijos. Fue por un video de él diciendo el Kaddish, la oración del duelo judío, donde oró por los masacrados por Hamas y por las mujeres y niños palestinos bajo fuego en Gaza.

“Poco a poco la calle se fue llenando. Llegaron a mi casa. Intenté mirar (por) el visor (en la puerta) y lo cerraron. Golpeando, tratando de lastimarme. Dos meses después hablo de ello con cierta diversión, pero en tiempo real fue muy aterrador. Cientos de personas vinieron (y) intentaron hacerme daño”, le dijo a CNN desde un lugar no revelado, ya que actualmente se encuentra escondido.

Los agentes de la policía antidisturbios que fueron a sacarlo de su apartamento también lo atormentaron, dijo, y uno de ellos le escupió. CNN se comunicó con Yasam, la Unidad de Patrulla Especial de la Policía de Israel, para solicitar comentarios.

Las familias en duelo consideran el futuro

Mientras tomaba una taza de té caliente, llena de hierbas que recogió del jardín de la azotea de un albergue del que es copropietario en Tel Aviv, Maoz Inon le dijo a CNN que se convirtió en activista por la paz una semana después de que sus padres murieran en el ataque del 7 de octubre. En ese momento, se dio cuenta de que “la paz es lo único que puede brindar seguridad a todos los que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo”, dijo.

No ha sido sancionado del mismo modo que otras personas del movimiento por la paz, afirmando que se debe a que se encuentra entre las familias afectadas por el ataque de Hamás. "Estoy usando mi privilegio y mis 15 minutos de fama de víctima para evitar que otros se conviertan en víctimas", dijo Inon.

No muchos activistas judíos por la paz están dispuestos a abogar abiertamente por la paz “porque todos están traumatizados, pero tengo las palabras”, dijo Inon.

Hablando desde una comunidad suburbana cerca de Jerusalén, a solo unos metros de la Línea Verde con la ocupada Ribera Occidental, la estadounidense israelí Elana Kaminka le dijo a CNN que solía comprar verduras en una pequeña aldea palestina al otro lado de la frontera. Pero todo cambió después del 7 de octubre, cuando su hijo Yannai, de 20 años, murió mientras defendía heroicamente la base de entrenamiento de Zikim cerca de la frontera con Gaza, dijo.

Desde entonces, se han levantado muros metafóricos y físicos alrededor de su tramo de la Línea Verde. Los puestos de control se endurecieron y a muchos palestinos que viven en la Ribera Occidental se les revocaron los permisos de trabajo en Israel, dice Kaminka, que no ha visitado la aldea desde la muerte de su hijo.

Si los israelíes "realmente entendieran lo que está sucediendo en los territorios -el significado práctico real de la ocupación- creo que sus opiniones serían diferentes", le dijo a CNN desde la casa que comparte con su esposo y otros tres hijos. “Y para los palestinos, también, es muy fácil demonizar a los israelíes y a cada soldado israelí como una persona horrible. Es muy fácil vivir en una burbuja donde no tienes ninguna interacción con el otro lado”.