Quién es Nikki Haley, la única mujer aspirante a la candidatura republicana 3:22

(CNN) -- Mientras corteja a los donantes ricos de su partido, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley está promoviendo una política que la distingue de sus competidores más cercanos para la candidatura presidencial republicana de 2024: la voluntad de definir posiciones sobre la cuestión políticamente tensa de reformar los programas de derechos de la nación.

En un reciente respaldo a Haley, Emily Seidel –una alta funcionaria de la influyente red política asociada con el multimillonario Charles Koch– elogió el “coraje” de la exembajadora de EE.UU. en la ONU, por abogar por cambios a “un sistema de prestaciones sociales que hace promesas que no puede cumplir”.

Otras figuras del establishment que han respaldado a Haley –o que están reconsiderando apoyar su candidatura– citan el apuntalamiento del debilitado sistema de seguridad social del país como una prioridad clave y ven su postura como una ventaja sobre sus rivales.



“Necesitamos una revaluación completa de los derechos”, dijo recientemente a CNN Ken Langone, el multimillonario cofundador de Home Depot, que está considerando respaldar a Haley.

“¿Qué diablos está haciendo un tipo como yo recibiendo US$ 3.500 al mes del Gobierno?”, dijo Langone, cuyo patrimonio neto según Forbes es de más de US$ 7.000 millones, sobre sus beneficios mensuales del Seguro Social. “Eso es indignante. No debería recibir ni cinco centavos”.

Haley ha pedido varios cambios en los programas de red de seguridad del país, incluido aumentar la edad a la que los trabajadores más jóvenes de hoy serían elegibles para los beneficios de jubilación del Seguro Social y limitar el crecimiento de los beneficios que reciben los ricos.

"Reconozco que la seguridad social y el Medicare son lo último de lo que la clase política quiere hablar", dijo durante un discurso en septiembre en el que presentó sus propuestas económicas.

Pero, dijo Haley, “cualquier candidato que se niegue a abordarlos debería ser descalificado. Te quitarán tu voto y te dejarán arruinado”.

Sus posiciones sobre la reforma de las prestaciones sociales –y las de sus rivales– enfrentarán un mayor escrutinio a medida que se acerquen las asambleas electorales de Iowa del 15 de enero. Haley ha subido en las encuestas y compite con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para ser vista como la principal alternativa al actual favorito para la candidatura republicana, el expresidente Donald Trump.

Haley y DeSantis se encuentran entre los precandidatos programados para enfrentarse este miércoles en el cuarto debate presidencial republicano patrocinado por el Comité Nacional Republicano. Trump planea continuar con su patrón de saltarse los debates.

Riesgo financiero

No hay duda de que la seguridad social y el Medicare, el programa de seguro médico del Gobierno para estadounidenses mayores y discapacitados, enfrentan problemas financieros a largo plazo.

Las reservas combinadas del fondo fiduciario del Seguro Social están en camino de agotarse en 2034, según las estimaciones más recientes de los fideicomisarios del programa. Sin esas reservas, el Seguro Social podrá pagar solo alrededor del 80 % de los beneficios de los ingresos que continúan fluyendo hacia el programa.

Mientras tanto, el Medicare solo tendrá suficiente dinero en su fondo fiduciario de seguro hospitalario para pagar todos los beneficios programados hasta 2031, después del cual solo podrá cubrir el 89 % de los costos, según el informe más reciente de los fideicomisarios del Medicare.

Casi 67 millones de estadounidenses han recibido beneficios mensuales del Seguro Social este año y más de 66 millones de personas están inscritas en el Medicare. Las encuestas muestran poco apoyo a cambios importantes en los propios programas para ayudar a apuntalar sus finanzas.

Una encuesta de CNN/SSRS, realizada en marzo entre republicanos e independientes de tendencia republicana, por ejemplo, encontró que el 59 % dijo que era “esencial” que el candidato republicano a la presidencia “se comprometa a mantener la seguridad social y el Medicare tal como están”.

Y solo el 7 % de los republicanos encuestados en octubre, en una encuesta de AP/NORC, dijeron que el Gobierno estaba gastando demasiado en seguridad social.

No es de extrañar entonces que Trump haya abogado firmemente por mantener los programas como están, a pesar de haber apoyado en el pasado cambios importantes, incluido el aumento de la edad de jubilación a los 70 años y la privatización de la seguridad social.

DeSantis se ha distanciado de sus votos como congresista a favor de resoluciones no vinculantes que habrían aumentado el umbral para que las personas mayores cobren los beneficios del Seguro Social hasta los 70 años.

En su precampaña presidencial, DeSantis ha sostenido que las promesas hechas a los beneficiarios actuales se cumplirán y le dijo a Fox News, a principios de este año, que los republicanos “no van a meterse con el Seguro Social”.

Más recientemente, en una entrevista en CNBC, DeSantis discutió la necesidad de encontrar un acuerdo bipartidista sobre el futuro de la seguridad social, diciendo: "Mirando hacia el futuro, en términos de las generaciones futuras, la gente de nuestra generación... hay que trabajar de manera bipartidista con la otra parte. No se puede hacer esto con una sola parte”.

Un comité de acción política alineado con Trump gastó millones a principios de este año en anuncios que buscaban criticar a DeSantis por su apoyo anterior a los cambios en el Seguro Social, según muestran los datos recopilados por AdImpact. Un anuncio de respuesta de un comité de acción política afiliado a DeSantis acusó al bando de Trump de “repetir mentiras” sobre el Seguro Social y reiteró la promesa del gobernador de que los republicanos no “meterían” con el programa.

Peligro político

Algunos precandidatos republicanos se muestran reacios a abordar las reformas de la seguridad social porque “no quieren que se publiquen anuncios en su contra” y corren el riesgo de alienar a los votantes mayores, dijo Whit Ayres, un veterano encuestador republicano.

"Hay mucha gente que tiene miedo de tocar el tercer carril de la política estadounidense", dijo. "Por otro lado, la realidad es cruda: es realmente preocupante pensar que el Medicare y el Seguro Social se quedarán sin dinero y tendrán que recortar los beneficios en cantidades dramáticas".

Muchos demócratas, incluido el presidente Joe Biden, apoyan propuestas que aumentarían nuevos impuestos a los ricos para ayudar a compensar los déficits de financiación.

Andrew Biggs, investigador principal del American Enterprise Institute, dijo que el espectro político ha cambiado en lo que respecta a la reforma de las prestaciones sociales.

“Antes, cualquiera que se postulara para presidente tenía que tener algún tipo de plan bastante detallado para la seguridad social”, dijo Biggs, quien se desempeñó como subcomisionado principal de la Administración de la Seguridad Social durante la presidencia de George W. Bush. "Es interesante que, hoy en día, la atmósfera y el entorno hayan cambiado tanto que la prueba de fuego para determinar la seriedad es si estás dispuesto a reconocer que: 'Sí, tenemos que hacer algo'".

El tercer debate presidencial del Partido Republicano del mes pasado subrayó la división dentro del partido. Solo dos de los cinco precandidatos en el escenario, en Miami, durante el enfrentamiento del 8 de noviembre –Haley y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie– dijeron que respaldaban aumentar la edad de jubilación para los trabajadores más jóvenes.

Haley dijo que esos cambios no afectarían a los beneficiarios actuales ni a los que se acercan a la jubilación.

“Aquellos a quienes se les ha prometido que lo cumplan”, dijo durante el debate. “Pero como mis hijos, de 20 años, vas y dices: 'Vamos a cambiar las reglas'. Les cambias la edad de jubilación".

Pero cuando se le presionó para que diera más detalles, no dijo cuál debería ser esa nueva edad de jubilación.

Las propuestas de Haley incluyen cambiar la forma en que se calculan los ajustes anuales por costo de vida del Seguro Social, que actualmente están vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En cambio, vincularía esos aumentos a otra medida, el IPC encadenado, que es más bajo porque refleja que los consumidores a menudo cambian a opciones más baratas de bienes similares cuando los precios suben.

Además, según su campaña, quiere ampliar los planes Medicare Advantage, administrados por aseguradoras privadas, para aumentar la competencia.

Para el empresario de Carolina del Norte Art Pope, la posición de Haley sobre la reforma de las prestaciones sociales es uno de varios factores que lo llevaron a respaldar a la exgobernadora la semana pasada, después de comparar estrechamente sus planes económicos con los de DeSantis, a quien calificó de “demasiado populista”.

Pope, quien supervisa una cadena minorista multiestatal, había respaldado anteriormente la campaña presidencial del exvicepresidente Mike Pence, quien había dicho que los recortes a los programas deberían estar sobre la mesa. Pence se retiró de la carrera presidencial republicana a finales de octubre, después de no lograr ganar terreno en las encuestas.

“Parte del populismo es apelar a la gente con soluciones de corto plazo que pueden parecer buenas o incluso sentirse bien en el corto plazo, pero que, a largo plazo, no son responsables”, dijo Pope. "Necesitamos liderazgo para tomar decisiones difíciles, no para recortar el Seguro Social, sino para salvarlo".

"No puedes esconder la cabeza en la arena".

Ariel Edwards-Levy y David Wright, de CNN, contribuyeron a este informe.