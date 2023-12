Elon Musk comparte un video de Milei; el presidente electo de Argentina le responde: "Tenemos que hablar"

Elon Musk destacó una entrevista de Javier Milei 0:52

(CNN Español) -- "We need to talk, Elon" ("Tenemos que hablar, Elon", en español), fue el mensaje que este martes escribió Javier Milei en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en respuesta a un video que el multimillonario Elon Musk compartió en la misma red social ―de la que es dueño― de una entrevista al presidente electo de Argentina.



El hombre más rico del planeta ―según Forbes― colgó un video con subtítulos en inglés donde Milei critica el que se sobreponga el concepto de la igualdad al de la libertad, en una entrevista para el medio argentino A24 y traducido por la cuenta de X Milei Explains, que señala que su objetivo es traducir al inglés y difundir declaraciones de Milei y que aclara que no tiene una relación oficial con el ganador de la pasada elección.

"Hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas que es: Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas. El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina", expresó Milei en la entrevista.

El video de Milei que compartió Musk es un fragmento de una entrevista que le hicieron al presidente electo, quien asumirá el poder en Argentina este domingo 10 de diciembre.

We need to talk, Elon... https://t.co/k3OjEsp24E — Javier Milei (@JMilei) December 5, 2023

Esta no es la primera vez que Musk ―también CEO de Tesla y fundador de SpaceX― se pronuncia en su red social sobre Milei. El pasado 19 de noviembre, cuando se conocieron los resultados de su triunfo presidencial en segunda vuelta, Musk escribió: "La prosperidad está por llegar a Argentina".