Elon Musk tuitea sobre la victoria de Milei en las elecciones de Argentina

(CNN Español) -- Elon Musk tuiteó este domingo un mensaje sobre la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina.



En respuesta a un tuit de una cuenta que celebraba la victoria de Milei, el multimillonario empresario escribió: "La prosperidad está por llegar a Argentina" (Prosperity is ahead for Argentina).

El mensaje de Musk rápidamente se volvió viral y acumula cientos de miles de reacciones.

No es la primera vez que Musk, dueño de SpaceX, Tesla y X (antes Twitter), opina sobre Javier Milei.

En septiembre de 2023, Elon Musk se pronunció sobre la entrevista que el presentador de ultraderecha Tucker Carlson le hizo a Milei, entonces candidato, en su programa en Twitter.

Carlson, que fue despedido de Fox News en abril de 2023, viajó a Argentina para la charla con Milei que publicó en X.

Very interesting talk that goes far beyond Argentina in subjects discussed https://t.co/cUKZtSitfk

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023