A Meryl Streep casi no la eligen para "The Devil Wears Prada" porque para algunas personas no era divertida

(CNN) -- Es prácticamente imposible imaginar la película "The Devil Wears Prada" sin la interpretación audaz que hizo Meryl Streep de Miranda Priestly, la gélida editora de una revista de moda. Pero la tres veces ganadora del Oscar estuvo cerca de perder el papel, según relató la productora de la película, Wendy Finerman, en el podcast "Hollywood Gold".

"Y sobre Meryl (Streep), la gente pensaba que estábamos locos. Quiero decir, había gente que me llamaba y me decía: '¿Estás loca? No ha sido divertida ni un día de su vida'", dijo Finerman a la presentadora del podcast Daniela Taplin Lundberg en un episodio emitido este miércoles.

"Finalmente ella resultó divertida y ellos estaban equivocados, pero este era claramente un papel diferente para ella", añadió Finerman, mientras Lundberg recordaba las actuaciones más cómicas de Streep en "She-Devil" y "Death Becomes Her".

Antes de 2006, cuando se estrenó "The Devil Wears Prada", Streep era aclamada como una actriz predominantemente dramática, conocida por sus papeles ganadores del Oscar en "Sophie’s Choice" y "Kramer vs. Kramer".

Finalmente recibió otra nominación al Oscar por su interpretación de Miranda Priestly, la editora que inspira terror en sus empleados, incluidas sus asistentes, interpretadas por Anne Hathaway y Emily Blunt.

Se reconoce ampliamente que el personaje, creado por primera vez por Lauren Weisberger en su novela homónima de 2003, se inspiró en la editora de Vogue, Anna Wintour.

"Creo que (elegir a Streep) fue parte de la diversión de lo inesperado", añadió Finerman, antes de recordar el proceso de trabajar con la legendaria actriz y visitar su casa con carpetas llenas de ideas para la película.

"(Streep) me llama y me dice 'Wendy, ¿qué más tienes? ¿Dónde está todo?'. Es increíble", dijo Finerman.

"Mantuvo su personaje todo el tiempo. Dejó muy claro que ella toma las decisiones y se apega a ellas", dijo Finerman, añadiendo que Streep eligió la ahora icónica peluca gris para el papel a pesar de que el estudio tenía "algunas reservas al respecto".

