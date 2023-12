Blinken dice que la violencia sexual perpetrada por Hamas está "más allá de cualquier cosa que haya visto"

Blinken: Demasiados palestinos han muerto 3:07

(CNN) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó enérgicamente este domingo la violencia sexual perpetrada por Hamas durante el atentado del 7 de octubre a Israel y arremetió contra quienes no la han condenado enérgicamente o tardaron en hacerlo.

"No sé por qué los países, los líderes, las organizaciones internacionales han tardado tanto en centrarse en este asunto, en llamar la atención de la gente. Me alegro de que por fin esté ocurriendo", dijo Blinken a Jake Tapper, de CNN, en "State of the Union". "Las atrocidades que vimos el 7 de octubre están casi más allá de la descripción humana o de nuestra capacidad de asimilarlas. Y ya hemos hablado de ellas antes, pero la violencia sexual que vimos el 7 de octubre está más allá de cualquier cosa que haya visto".

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) escuchó testimonios sobre denuncias de violencia sexual y de género por parte de Hamas en una mesa redonda organizada por Israel en la sede de la ONU en Nueva York la semana pasada. Varios oradores reiteraron que algunos grupos de derechos humanos, como ONU Mujeres, tardaron demasiado en condenar las presuntas violaciones y la violencia sexual.

A la pregunta de Tapper de por qué la ONU y la comunidad internacional han tardado tanto en responder a las acusaciones, Blinken dijo: "Creo que es una pregunta que esas organizaciones, esos países tienen que hacerse".

Los demócratas de la Cámara de Representantes tienen previsto presentar una resolución de condena del uso por parte de Hamas de la violencia sexual y las violaciones contra mujeres israelíes, tras quedar consternados por la respuesta a las acusaciones de algunos legisladores de izquierda, entre ellos la presidenta del Grupo Progresista, la diputada Pramila Jayapal.

La Policía israelí está interrogando a sospechosos y recopilando pruebas, como videos, pruebas forenses y testimonios de testigos, para investigar las acusaciones de violación durante los atentados. Testigos de las secuelas de los ataques afirman que mujeres y niñas fueron agredidas sexualmente, torturadas y asesinadas.

CNN no puede verificar de forma independiente las acusaciones y denuncias individuales. Sin embargo, varios socorristas que acudieron a las escenas del atentado del 7 de octubre dijeron a CNN que los ataques fueron abrumadoramente espantosos y que algunas víctimas femeninas fueron encontradas sin ropa.

Hamas negó que sus militantes cometieran violaciones durante los ataques en un comunicado publicado la semana pasada en Telegram y denunció lo que denominó "la coordinación de algunos medios de comunicación occidentales con las campañas engañosas sionistas que promueven mentiras y acusaciones infundadas destinadas a demonizar a la resistencia palestina...".

Los organizadores de la reunión de la ONU refutaron ese desmentido mostrando cada vez más pruebas de que se produjeron violaciones durante los atentados del 7 de octubre, entre ellas imágenes gráficas de cadáveres, videos de combatientes de Hamas admitiendo en interrogatorios que se produjeron violaciones, y testimonios de policías israelíes y testigos del atentado y de sus consecuencias. Los testigos que prepararon los cadáveres para su entierro describieron pruebas de que los militantes violaron en grupo a algunas víctimas y dispararon o mutilaron a propósito a las víctimas en las regiones genitales.

Blinken lanza una advertencia a Israel

El máximo diplomático estadounidense también advirtió que, mientras Israel prosigue sus operaciones en el sur de Gaza, es necesario hacer más para proteger a los civiles y proporcionar ayuda humanitaria.

Más de 17.000 personas han muerto en el territorio desde el 7 de octubre, según informó este sábado el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas.

"Aunque Israel ha tomado medidas adicionales, por ejemplo, designar zonas seguras en el sur, centrarse en barrios y no en ciudades enteras en términos de evacuación. Lo que no estamos viendo suficientemente es un par de cosas. Una, asegurarse de que los operadores humanitarios que están allí -empezando por la heroica actuación de la ONU- disponen de tiempos, lugares y rutas de no conflicto para que los trabajadores humanitarios puedan llevar la ayuda que está llegando a Gaza a la gente que la necesita", dijo Blinken a Tapper.

Este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hicieron "un llamado urgente" a los civiles para que evacuaran gran parte de la ciudad de Khan Younis, al sur del territorio, en medio de intensos combates en la zona. No está claro cuántas personas estaban al tanto de la instrucción, dada la falta de redes de comunicación y de disponibilidad de internet en gran parte de Gaza.

Este domingo, las FDI afirmaron que habían atacado más de 250 objetivos en las últimas 24 horas, entre ellos lo que denominaron emplazamientos de comunicaciones militares y túneles de Hamas en Gaza.

Según Hamas, hasta el momento se han destruido 104 mezquitas y tres iglesias históricas. Acusó a Israel de la destrucción de la mezquita más antigua, la Gran Omari, calificándola de "crimen atroz y bárbaro".

Blinken añadió que "necesitamos ver el mismo tipo de tiempo de desescalada del conflicto, pausas, rutas designadas, en plural, no solo una, y claridad en la comunicación, para que la gente sepa cuándo es seguro y dónde es seguro moverse para salir del peligro antes de volver a casa. Este es el tipo de cosas en las que estamos trabajando cada día de nuevo para asegurarnos de que esa brecha entre la intención y el resultado sea lo más estrecha posible".

Al ser preguntado por Tapper sobre el calendario futuro y sobre si Israel ha comunicado a Estados Unidos cuánto tiempo cree que durará la actual fase de operaciones, Blinken dijo que EE.UU. mantiene conversaciones con Israel, pero no quiso dar más detalles.

"Israel tiene que tomar esas decisiones", dijo Blinken. "Por supuesto que todo el mundo quiere que esta campaña termine lo antes posible".

Pero, señaló, "cuando la gran operación militar termine. Esto no ha terminado".

"Porque tenemos que tener una paz duradera y sostenible. Y tenemos que asegurarnos de que estamos en el camino hacia una paz duradera y sostenible", dijo Blinken.

Sam Fossum, Catherine Thorbecke, Ivana Kottasová y Annie Grayer, de CNN, contribuyeron a este reportaje.