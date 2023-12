Guerra entre Israel y Hamas en vivo: combates en Gaza, situación de los civiles y más

El secretario general de la ONU "no renunciará" en pedir un alto el fuego en Gaza pese al veto de Estados Unidos

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dice que "no renunciará" a pedir un alto el fuego en Gaza después de que el Consejo de Secretarios no lograra aprobar una resolución que exigiera uno inmediato.

"La semana pasada entregué una carta al presidente del Consejo de Seguridad, invocando el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas por primera vez desde que asumí el cargo de Secretario General en 2017. Escribí que no existe una protección efectiva de los civiles en Gaza. ", dijo mientras hablaba el domingo en el Foro de Doha.

El artículo no ha sido invocado desde 1989 y permite al secretario general convocar una reunión del Consejo de Seguridad sobre una “cuestión que pueda agravar las amenazas existentes al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

Guterres advirtió que el sistema de salud en Gaza estaba colapsando y dijo que "esperemos que el orden público se derrumbe por completo pronto".

"Podría desarrollarse una situación aún peor, incluidas enfermedades epidémicas y una mayor presión para el desplazamiento masivo hacia Egipto... Nos enfrentamos a un grave riesgo de colapso del sistema humanitario. La situación se está deteriorando rápidamente hasta convertirse en una catástrofe, con implicaciones potencialmente irreversibles para palestinos en su conjunto, y por la paz y la seguridad en la región", afirmó el Secretario General.

Este viernes, el Consejo de Secretarios de la ONU no logró adoptar una resolución que exigiera el inmediato alto el fuego humanitario en Gaza tras el veto de Estados Unidos, Estado miembro permanente. El veto fue condenado enérgicamente por grupos de ayuda como un "cruel desprecio" por el sufrimiento humano y un "voto contra la humanidad".

La resolución -presentada por los Emiratos Árabes Unidos- también habría exigido la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como garantizar el acceso humanitario.

"Insto al Consejo de Seguridad a que presione para evitar la catástrofe humanitaria y lo reiteré en mi llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad no lo hizo. Pero eso no lo hace menos necesario. Así que puedo prometer No me rendiré", dijo Guterres el domingo.